Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Hiện vật bí hiểm ở ngoại thành Hà Nội khiến giới khảo cổ xôn xao

Trong hơn 100 mộ táng tiền Đông Sơn, nhóm nghiên cứu phát hiện một hiện vật đá đặc biệt chôn kèm trong mộ M40 – có hình dạng giống “bích”.

T.B

Trong đợt khai quật lần thứ 11 (2024–2025) trên diện tích 6.000m² phía Tây di tích, các nhà khảo cổ tiếp tục xác định di tích Vườn Chuối (huyện Hoài Đức cũ, Hà Nội)) là khu cư trú và mộ táng thuộc nhiều giai đoạn từ tiền Đông Sơn đến Đông Sơn muộn. Trong hơn 100 mộ táng tiền Đông Sơn, nhóm nghiên cứu phát hiện một hiện vật đá đặc biệt chôn kèm trong mộ M40 – có hình dạng giống “bích”.

Hiện vật nằm trong hố H16 ở cao độ 6,692m, ban đầu lộ ra phần đỉnh nhọn bị sứt do được chôn dựng đứng. Khi toàn bộ mộ được xử lý, nhóm khai quật xác định đây là một dạng “bích” bằng đá Nephrite xanh rêu, hình lục giác cân, dày 1,2cm, có lỗ tròn 3cm ở giữa, cạnh mài cong, bề mặt chuốt bóng, nặng 524g. “Bích” được đặt ngang bên trái di cốt, cách đầu gối 14cm.

Nhà khảo cổ Nguyễn Thơ Đình cho biết, trong các di tích tiền Đông Sơn – Đông Sơn trước đây từng tìm thấy đồ ngọc như vòng tai, chuỗi hạt… nhưng chưa từng ghi nhận loại hình “bích” ở khu vực phía Bắc. Đây là ngọc khí nghi lễ quen thuộc trong văn hóa Trung Hoa cổ, thường dùng trong nghi lễ tôn giáo, tang lễ và gắn với biểu tượng trời – đất – quyền lực.

Hiện vật đá được phát hiện tại ngôi mộ. Ảnh: Nguyễn Thanh Sương / ANTG.

Báo cáo bước đầu đánh giá phát hiện này có ý nghĩa rất lớn, mở ra hướng nghiên cứu mới về giao thoa văn hóa và nghi lễ tiền sử. Theo ông Nguyễn Thơ Đình, xét về hình thái và chức năng, hiện vật có thể được xem như một dạng “bích” nghi lễ bản địa hoặc tiền thân tương đương. Tại Vườn Chuối – di chỉ lớn kéo dài từ Phùng Nguyên đến Đông Sơn – sự xuất hiện của “bích” có thể phản ánh tiếp xúc văn hóa sớm với Trung Hoa hoặc sự phát triển độc lập nhưng tương đồng trong hệ thống biểu tượng.

Về mặt biểu tượng học, việc tùy táng một “bích” cho thấy tư duy trừu tượng về vũ trụ (trời – đất – con người) đã xuất hiện trong cư dân tiền Đông Sơn. Hiện vật cũng đặt ra nhiều câu hỏi: đây là đồ bản địa hay nhập khẩu? Thuộc về giới thủ lĩnh hay cộng đồng? Những phân tích ban đầu cho rằng sự kết hợp hình tròn (biểu tượng trời) với lưỡi rìu sắc cạnh (biểu tượng quyền lực thế tục) cho thấy chủ nhân ngôi mộ có địa vị đặc biệt – có thể là thủ lĩnh hoặc pháp sư nắm cả thần quyền lẫn quân quyền.

TS Nguyễn Ngọc Quý – chủ trì khai quật – cho rằng các giả thuyết hiện nay đều là những hướng tiếp cận khoa học cần tiếp tục kiểm chứng. Hiện vật có giá trị lớn về khảo cổ và có thể trở thành di vật nghi lễ quý hiếm, cần được giám định niên đại và chất liệu trước khi định hướng bảo tồn, trưng bày.

#Phát hiện hiện vật đá bí hiểm #Nghiên cứu văn hóa Đông Sơn #Giao thoa văn hóa tiền sử #Nghi lễ tôn giáo và tang lễ #Biểu tượng trời đất quyền lực #Di chỉ Vườn Chuối Hà Nội

Bài liên quan

Kho tri thức

Vén màn bí ẩn tập tục tang lễ của người du mục cổ đại

Tại dãy núi Ural, Nga, các nhà khảo cổ khai quật một "khu phức hợp hiến tế" độc đáo hé lộ tập tục tang lễ của người du mục gần 2.400 năm trước.

teee-1.jpg
Một "khu phức hợp hiến tế" khoảng 2.400 tuổi đã được các nhà khảo cổ phát hiện giữa hai gò chôn cất ở Nga. Khám phá này hé lộ thông tin quý giá về tập tục mai táng của người du mục ở phía nam dãy núi Ural hơn 2.000 năm trước. Ảnh: Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences.
teee-2.jpg
Cụ thể, các nhà nghiên cứu ở Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã khai quật khu vực giữa các gò chôn cất tại di chỉ khảo cổ Vysokaya Mogila - một nghĩa trang với hàng loạt gò chôn cất cao cấp nằm rải rác trên diện tích 6 km. Ảnh: Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Bất ngờ tìm thấy 'heo đất' chứa đầy tiền cổ thời La Mã

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy 3 "heo đất" khoảng 1.800 năm tuổi chứa đầy tiền cổ thời La Mã trong cuộc khai quật ở một ngôi làng của Pháp.

binhh-1.jpg
Trong quá trình khai quật tại làng Senon ở đông bắc nước Pháp do Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Phòng ngừa Quốc gia (INRAP) tiến hành, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 3 chiếc bình chứa hàng chục nghìn đồng tiền cổ thời La Mã. Ảnh: Simon Ritz, Inrap.
binhh-2.jpg
Theo các chuyên gia, những "heo đất" chứa đầy tiền đó đã được người xưa chôn xuống dưới sàn nhà của một khu định cư cổ đại cách đây khoảng 1.700 năm. Ba chiếc bình trên được gọi là amphorae. Bên trong những chiếc bình đó, các chuyên gia đã tìm thấy hơn 40.000 đồng tiền La Mã. Ảnh: Anthony Robin, Inrap.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Chuyên gia 'đứng hình' phát hiện hài cốt 500 tuổi, mang ủng da còn nguyên

Các nhà khảo cổ học tìm thấy bộ hài cốt mang chiếc ủng 500 năm tuổi ở sông Thames. Cảnh tượng này khiến các nhà khảo cổ học vô cùng ngạc nhiên.

1-7092.png
Trong quá trình nghiên cứu khảo cổ học được tiến hành tại dự án đường hầm siêu thoát nước ở London, các chuyên gia của MOLA Headland đã phát hiện di tích cổ chôn cất kỳ dị. Ảnh: @MOLA Headland.
2-2707.png
Đó là bộ hài cốt nằm trọn trong bùn của sông Thames thơ mộng. Ảnh: @MOLA Headland.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới