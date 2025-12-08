Chuyên gia 'đứng hình' phát hiện hài cốt 500 tuổi, mang ủng da còn nguyên

Hà Nội

Các nhà khảo cổ học tìm thấy bộ hài cốt mang chiếc ủng 500 năm tuổi ở sông Thames. Cảnh tượng này khiến các nhà khảo cổ học vô cùng ngạc nhiên.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Trong quá trình nghiên cứu khảo cổ học được tiến hành tại dự án đường hầm siêu thoát nước ở London, các chuyên gia của MOLA Headland đã phát hiện di tích cổ chôn cất kỳ dị. Ảnh: @MOLA Headland.
Đó là bộ hài cốt nằm trọn trong bùn của sông Thames thơ mộng. Ảnh: @MOLA Headland.
Sau khi làm sạch và tiến hành thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu, kết quả cho thấy bộ hài cốt này thuộc về một người đàn ông. Ảnh: @MOLA Headland.
Tuy nhiên, bộ hài cốt này có hình dạng kỳ lạ. Người đàn ông nằm sấp xuống bùn, một tay ôm lấy đầu, mặt nghiêng sang một bên. Tư thế này cho thấy ông ấy có thể đã ngã xuống bùn, hoặc chết đuối ngay sau khi rơi xuống nước, khiến cơ thể phủ đầy bùn. Việc không có bất kỳ thương tích hay tổn thương nào tại thời điểm tử vong hoặc sau khi khám nghiệm hài cốt cho thấy, phát hiện này có khả năng là một tai nạn. Ảnh: @MOLA Headland.
Ông ấy có thể mất vào cuối những năm 1.400 hoặc đầu những năm 1.500 Sau Công Nguyên. Điều đáng lưu ý là người đàn ông này được chôn cất cùng hai chiếc ủng cao. Ảnh: @MOLA Headland.
Mặc dù quần áo của người đàn ông đã bị phân hủy hoàn toàn, nhưng đôi ủng da cao đến đầu gối của ông ấy vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: @MOLA Headland.
Cảnh tượng một bộ hài cốt mang ủng đủ để khiến các nhà khảo cổ học phải ngạc nhiên. Ảnh: @MOLA Headland.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
