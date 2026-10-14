Hiện trường vụ tàu hỏa trật bánh ở Pakistan, hơn 30 người thương vong

Một đoàn tàu chở khách trật bánh ở miền Trung Pakistan, khiến 4 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

AP dẫn lời phát ngôn viên đường sắt Kaleem Akhtar cho biết, đoàn tàu đang di chuyển từ thành phố cảng Karachi đến Peshawar thì bị trật bánh tại thành phố Sher Shah thuộc tỉnh Punjab, Pakistan, vào sáng sớm ngày 13/10. Vụ tai nạn tàu hỏa khiến 4 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Lực lượng cứu hộ, y tế đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường sau đó.

"Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy cả 4 thi thể và đưa những người bị thương ra khỏi 14 toa tàu. Nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị", phát ngôn viên đường sắt Kaleem Akhtar nói.

Các nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên đưa thi thể nạn nhân và hành khách bị mắc kẹt ra khỏi hiện trường sau khi một đoàn tàu chở khách trật bánh ở ngoại ô Multan, miền Trung Pakistan, ngày 13/10/2026. Ảnh: Cơ quan Cứu hộ khẩn cấp 1122/AP.

Tổng thống Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ thị nhà chức trách cung cấp sự chăm sóc y tế tốt nhất cho những người bị thương.

Giới chức Pakistan đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo AP, tai nạn đường sắt không phải hiếm khi xảy ra ở Pakistan. Trước đó, vào tháng 8/2023, vụ trật bánh tàu Hazara Express gần Nawabshah ở Sindh đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 90 người khác bị thương, làm dấy lên những mối lo ngại mới về an toàn và bảo trì đường sắt.

Năm 2021, một đoàn tàu tốc hành đâm vào đoàn tàu khác bị trật bánh ở Pakistan, khiến ít nhất 51 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

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