Hiện trường vụ sập nhà ở Ấn Độ, nhiều người tử vong

Tòa nhà 5 tầng đổ sập tại một khu dân cư đông đúc ở New Delhi, Ấn Độ, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, tòa nhà 5 tầng bất ngờ đổ sập tại Satya Niketan, một khu dân cư đông đúc nổi tiếng với các khu nhà trọ sinh viên tư nhân gần khuôn viên trường Đại học Delhi, hôm 6/9.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát của tòa nhà bị sập hôm 7/9 khi số nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc đã tăng lên 6 người. Ngoài ra, 6 người bị thương.

"Cảnh sát, lính cứu hỏa và các đội cứu hộ từ cơ quan ứng phó thảm họa của Ấn Độ tiếp tục công tác tìm kiếm ngày thứ hai liên tiếp trong khi máy xúc được sử dụng để dọn dẹp đống đổ nát", nguồn tin cho hay.

Lực lượng cứu hộ dọn dẹp đống đổ nát khi họ tìm kiếm những người có thể bị mắc kẹt tại hiện trường một tòa nhà bị sập ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 7/9/2026. Ảnh: AP/Manish Swarup.

Thủ hiến Delhi, bà Rekha Gupta, cho biết với các phóng viên tại hiện trường hôm 7/9 rằng các đội cứu hộ đã đưa ít nhất 12 người ra khỏi đống đổ nát.

Bà cho biết thêm, khoảng 80% đống đổ nát đã được dọn sạch và chỉ còn lại tầng hầm chưa dọn dẹp.

Theo cư dân, tòa nhà này đã được xây dựng cách đây 55 năm và đã được cải tạo trong nhiều tháng trước khi mở cửa trở lại cho người thuê nhà, chủ yếu là sinh viên, vào tháng 8/2026, mặc dù việc tu sửa vẫn chưa hoàn thành.

Ông Prakash Chand, một cư dân địa phương cho biết, các công nhân đang làm việc ở tầng hầm khi tòa nhà sụp đổ.

Thủ hiến Delhi cho hay, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy việc tích tụ nước trong tầng hầm và công tác sửa chữa đang diễn ra trên tòa nhà cũ có thể là nguyên nhân gây ra vụ sập.

Sau vụ việc, Thủ hiến Delhi cho biết, nhà chức trách sẽ đưa ra yêu cầu kiểm tra cấu trúc định kỳ và cấp giấy chứng nhận an toàn cho các tòa nhà công cộng, bao gồm ký túc xá sinh viên, viện dưỡng lão và trường học, nếu đủ điều kiện.

Theo AP, sập nhà là mối nguy hiểm thường xuyên xảy ra ở một số vùng của Ấn Độ trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9, khi mưa lớn hoặc kéo dài có thể làm suy yếu các công trình cũ.

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