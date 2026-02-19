Hà Nội

Thế giới

Nổ tại cửa hàng pháo hoa ở Trung Quốc, 12 người thiệt mạng

Một vụ nổ tại cửa hàng bán pháo hoa ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã khiến 12 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

Theo AP, truyền thông địa phương đưa tin, vụ nổ xảy ra tại một cửa hàng bán pháo hoa ở tỉnh Hồ Bắc hôm 18/2. Đây là vụ nổ tương tự thứ hai xảy ra tại Trung Quốc chỉ trong vài ngày.

"Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường và dập tắt đám cháy tại cửa hàng bán pháo hoa ở thị trấn Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, vào chiều 18/2", nguồn tin cho hay. Vụ nổ đã khiến 12 người thiệt mạng.

tq.png
Vụ nổ xảy ra tại một cửa hàng bán pháo hoa ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã khiến 12 người thiệt mạng. Ảnh minh họa: ANI.

Báo cáo cho biết các nhà điều tra hiện đang tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó, vào ngày 15/2, một vụ tai nạn khác xảy ra tại cửa hàng bán pháo hoa ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, khiến 8 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Giới chức trách cho biết một người dân đã đốt pháo hoa gần cửa hàng.

Để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra tai nạn liên quan đến pháo hoa, Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã yêu cầu các đơn vị liên quan thắt chặt quản lý an toàn một cách xuyên suốt, bao trùm tất cả các khâu từ sản xuất, vận chuyển, lưu kho, buôn bán cho đến khâu đốt pháo của người dân.

