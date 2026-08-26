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Xã hội

Hiện trường vụ đốt nhà nghi do mâu thuẫn tình cảm

Một người đàn ông ở xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai đã dùng xăng phóng hỏa, đốt nhà rồi ôm người phụ nữ ngay giữa đám cháy với ý đinh tự vẫn.

Hà Ngọc Chính

Ngày 26/8, Công an xã Tuy Phước Tây đã báo cáo vụ việc với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSĐT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với VKSND khu vực 2 khám nghiệm hiện trường vụ hủy hoại tài sản do phóng hoả đốt nhà xảy ra cùng ngày tại thôn Cảnh An, xã Tuy Phước Tây

Theo thông tin ban đầu, thời điểm khoảng 5h sáng ngày 26/8, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ông N.T. B. (SN 1972, trú thôn Cảnh An, xã Tuy Phước Tây) đã dùng xăng phóng hoả đốt nhà của bà T.T H. (SN 1985), là phụ nữ trú cùng thôn với mình.

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Hiện trường vụ phóng hoả. Ảnh CTV

Sau khi ngọn lửa bùng phát, ông B. nhảy vào ôm bà H., đứng giữa đám cháy với mục đích tự sát. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã kịp thời dập lửa giải cứu, đưa hai người ra ngoài.

Vụ việc khiến ông B. và bà H. bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai. Nhà của bà H. cùng tài sản trong nhà bị cháy, thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Mời bạn đọc xem video: Đốt rơm ra tiềm ẩn nguy hiểm. Nguồn VTV1
tin sản xuất
#Công an xã Tuy Phước Tây #Ngày 26/8 #Công an tỉnh Gia Lai #VKSND khu vực 2 #âu thuẫn tình cảm #điều tra vụ đốt nhà

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