Xã hội

Hiện trường vụ cháy nhà xưởng của Công ty Đại Phát

Hơn 4.000 m² nhà xưởng của Công ty cổ phần Đại Phát bị lửa cháy thiêu rụi chỉ còn đống tro tàn.

Khánh Hoài
1.jpg
Đến trưa ngày 28/11, tại khu nhà xưởng bị cháy của Công ty cổ phần Đại Phát ở Khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) lửa vẫn âm ỉ, chưa được dập tắt hoàn toàn.
a22.jpg
Trước đó, theo Công an tỉnh Bắc Ninh khoảng 19h ngày 27/11, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại Công ty cổ phần Đại Phát có trụ sở tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, do ông Nguyễn Huy Độ làm Giám đốc.
2.jpg
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã huy động 17 xe chữa cháy cùng 110 lượt cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời huy động thêm 10 xe chữa cháy của lực lượng chuyên ngành trong các khu công nghiệp và 2 máy xúc tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
3.jpg
Đến gần 22h cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản đã khống chế được đám cháy, ngăn không để cháy lan sang các khu vực lân cận.
4.jpg
Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, hơn 4.000 m² nhà xưởng của Công ty cổ phần Đại Phát đã bị thiêu rụi.
5.jpg
Bên trong nhà xưởng bị cháy chỉ còn đống tro tàn.
6.jpg
Nhiều nguyên vật liệu sản xuất cùng tường bao nhà xưởng đều bị ngọn lửa thiêu rụi. Được biết, Công ty cổ phần Đại Phát hoạt động từ năm 2010, chuyên sản xuất tã dán, băng vệ sinh và khăn giấy với công suất 500 tấn sản phẩm/năm.
7.jpg
Đại tá Trần Thế Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau vụ việc, Công an tỉnh đã cử các lực lượng phối hợp với doanh nghiệp tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại về tài sản.
