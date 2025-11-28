Hiện trường vụ cháy nhà xưởng của Công ty Đại Phát

Công an Bắc Ninh thông tin vụ cháy nhà xưởng của công ty Đại Phát
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa thông tin chính thức vụ cháy nhà xưởng của Công ty cổ phần Đại Phát tại Khu công nghiệp Tiên Sơn (Bắc Ninh).
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa thông tin chính thức vụ cháy nhà xưởng của Công ty cổ phần Đại Phát tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), ngày 28/11.
Nhà xưởng của công ty Đại Phát ở KCN Tiên Sơn cháy dữ dội
Ngọn lửa bùng phát từ bên trong nhà xưởng của Công ty cổ phần Đại Phát ở KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh rồi lan rộng nhanh chóng ra xung quanh.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 27/11, xảy ra vụ cháy lớn ở nhà xưởng sản xuất các loại bỉm, khăn ướt, khăn giấy và băng vệ sinh của Công ty cổ phần Đại Phát ở đường TS3 - KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
