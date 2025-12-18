Hà Nội

Hơn trăm mộ cổ tại Hà Bắc hé lộ bí mật 'động trời' về người xưa

Kho tri thức

Khảo cổ tại Hà Bắc phát hiện 110 ngôi mộ cổ, quan tài đất sét và hài cốt bảo quản tốt, các mẫu xét nghiệm ADN giúp hiểu rõ về nguyên nhân tử vong.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật khảo cổ tại thành phố Phúc Di, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, các chuyên gia đến từ trường Đại học tỉnh Hà Bắc bất ngờ tìm thấy hàng loạt di tích chôn cất cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học tỉnh Hà Bắc.
Đó là 110 ngôi mộ cổ ước tính có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học tỉnh Hà Bắc.
Các ngôi mộ này được tìm thấy nằm sâu 3 mét dưới mặt đất. Ảnh: @Đại học tỉnh Hà Bắc.
Điều kỳ lạ là trong các ngôi mộ này chứa hoàn toàn các chiếc quan tài làm bằng đất sét, chứ không phải bằng gỗ. Ảnh: @Đại học tỉnh Hà Bắc.
Bên trong quan tài, người ta phát hiện những bộ hài cốt được bảo quản tốt và những mảnh vải lụa. Ảnh: @Đại học tỉnh Hà Bắc.
Các nhà khảo cổ đã thu thập mẫu từ các bộ hài cốt để tiến hành xét nghiệm ADN, nhằm xác định tuổi và giới tính của những người đã khuất. Ảnh: @Đại học tỉnh Hà Bắc.
Li Jun, một nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Thiểm Tây cho biết, nhiều khả năng những người chết trong các ngôi mộ này là do nguyên nhân dịch bệnh. Ảnh: @Đại học tỉnh Hà Bắc.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
