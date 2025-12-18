Hà Nội

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng hiếm gặp

Các bác sĩ đã loại bỏ khối u an toàn, giúp duy trì chức năng sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng hiếm gặp.

Bình Nguyên

Theo VTV, Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng hiếm gặp, bảo tồn tối đa chức năng sinh sản.

BSCKII Trịnh Công Doanh, Trưởng khoa Phụ Ngoại - KHHGĐ cho biết, đây là ca bệnh đòi hỏi chuyên môn sâu và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Thành công của ca mổ đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị các bệnh lý ung thư phụ khoa ở trẻ em và trẻ vị thành niên.

Ca phẫu thuật được thực hiện an toàn, khối u được loại bỏ triệt để, đồng thời các bác sĩ nỗ lực bảo tồn tối đa chức năng sinh sản cho bệnh nhi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi và điều trị theo phác đồ. Hiện sức khỏe ổn định, tinh thần tốt và đã được cho xuất viện. Thành công của ca bệnh tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, trang thiết bị và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ trong điều trị các bệnh lý ung thư phức tạp ở trẻ em.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh không nên chủ quan trước các dấu hiệu bất thường ở trẻ, đặc biệt là đau, chướng vùng bụng - chậu. Việc phát hiện sớm và thăm khám kịp thời đóng vai trò quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và mang lại cơ hội hồi phục tốt nhất cho người bệnh.

1-571.jpg
Ê-kíp thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh BV

Theo Vietnamnet, ung thư buồng trứng là một trong những loại ung thư phụ khoa thường gặp ở phụ nữ, chỉ đứng sau ung thư cổ tử cung. Bệnh thường gặp ở phụ nữ thời kỳ mãn kinh, tuy nhiên trong một số trường hợp hiếm, vẫn có thể xảy ra ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Nguyên nhân chính xác gây ung thư buồng trứng hiện vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, nhiều yếu tố nguy cơ được ghi nhận có thể làm gia tăng khả năng mắc bệnh như tuổi tác, béo phì hoặc thừa cân, hút thuốc lá, sinh con muộn hoặc không sinh con, tiền sử ung thư vú, tiền sử gia đình có người mắc ung thư buồng trứng, ung thư vú hoặc ung thư đại trực tràng cũng như các hội chứng ung thư di truyền.

Theo thống kê, khoảng 1 trong 4 trường hợp ung thư buồng trứng có liên quan đến yếu tố di truyền. Người bệnh có thể thừa hưởng gene đột biến từ một hoặc cả hai bên bố mẹ. Trong đó, các gene phổ biến nhất là BRCA1 và BRCA2. Ngoài ra, một số biến dị di truyền ở các gene khác cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ở phụ nữ trẻ, các dạng ung thư buồng trứng thường gặp có đặc điểm khác so với người lớn tuổi. Khối u giới hạn thường phát triển chậm, chủ yếu điều trị bằng phẫu thuật. Khối u tế bào mầm bắt nguồn từ tế bào trứng, có thể cần cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ buồng trứng bị ảnh hưởng, kết hợp hóa trị. Các khối u tế bào hạt, u Sertoli-Leydig hoặc khối u mô đệm - dây sinh dục là những dạng rất hiếm, thường được phát hiện sớm và điều trị chủ yếu bằng phẫu thuật, tùy từng trường hợp có thể cần thêm hóa trị.

#ung thư buồng trứng #hiếm gặp #bệnh nhi 14 tuổi

Bài liên quan

Sống Khỏe

Nam sinh đau đầu, chóng mặt thường xuyên do u vùng tuyến tùng hiếm gặp

Nam sinh trẻ tuổi mắc u não hiếm gặp đe dọa tính mạng, nhưng đã được điều trị thành công nhờ phẫu thuật, hóa trị và xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Một tháng nay, cậu học sinh B.G.H (17 tuổi, Củ Chi, TP HCM) thường xuyên trong trạng thái đau nhức đầu, chóng mặt, mức độ đau tăng dần theo thời gian. Gia đình tưởng chừng chỉ là đau đầu thông thường do căng thẳng học tập, nên chỉ cho em dùng thuốc điều trị.

Sau đó tình trạng đau đầu vẫn tái diễn liên tục, có lúc kèm theo nôn ói khiến em mệt mỏi. Nghi ngờ những dấu hiệu bất thường của cơ thể, mẹ em đã đưa em đến cơ sở y tế địa phương thăm khám.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phẫu thuật u máu amidan cho bé 14 tuổi tại Hà Nội thành công

Bệnh nhi 14 tuổi mắc u máu amidan đã được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, giúp tránh biến chứng nguy hiểm như chảy máu hoặc khó thở.

Bệnh viện Hà Đông (Hà Nội) vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 14 tuổi mắc u máu amiđan.

Người nhà bệnh nhi N.C.K. (14 tuổi, trú tại Hà Nội) cho biết, em thường xuyên cảm thấy nuốt vướng một bên họng, khó chịu kéo dài nhưng không nói với gia đình. Trong một lần khám răng, bác sĩ nha khoa phát hiện khối bất thường vùng amidan trái và khuyên đưa em đến khám chuyên khoa Tai Mũi Họng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bệnh nhân 25 tuổi bị u Lymphangioma sau phúc mạc được phẫu thuật thành công

Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai vừa phẫu thuật thành công, bóc trọn khối u Lymphangioma sau phúc mạc cho bệnh nhân 25 tuổi ở Lào Cai.

Các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân L.V.Đ., 25 tuổi, quê Nậm Có – Lào Cai, mắc u Lymphangioma sau phúc mạc rất lớn biến chứng chèn ép tạng, một bệnh lý hiếm gặp và phức tạp.

Lymphangioma là một khối u lành tính hiếm gặp, phát triển từ hệ bạch huyết, thường xuất hiện ở trẻ em nhưng cũng có thể gặp ở người lớn. Khối u có thể xuất hiện ở nhiều vị trí, trong đó lymphangioma sau phúc mạc rất hiếm, thường tiềm ẩn nguy cơ chèn ép các tạng quan trọng.

Xem chi tiết

