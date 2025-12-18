Các bác sĩ đã loại bỏ khối u an toàn, giúp duy trì chức năng sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng hiếm gặp.

Theo VTV, Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng hiếm gặp, bảo tồn tối đa chức năng sinh sản.

BSCKII Trịnh Công Doanh, Trưởng khoa Phụ Ngoại - KHHGĐ cho biết, đây là ca bệnh đòi hỏi chuyên môn sâu và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Thành công của ca mổ đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị các bệnh lý ung thư phụ khoa ở trẻ em và trẻ vị thành niên.

Ca phẫu thuật được thực hiện an toàn, khối u được loại bỏ triệt để, đồng thời các bác sĩ nỗ lực bảo tồn tối đa chức năng sinh sản cho bệnh nhi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi và điều trị theo phác đồ. Hiện sức khỏe ổn định, tinh thần tốt và đã được cho xuất viện. Thành công của ca bệnh tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, trang thiết bị và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ trong điều trị các bệnh lý ung thư phức tạp ở trẻ em.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh không nên chủ quan trước các dấu hiệu bất thường ở trẻ, đặc biệt là đau, chướng vùng bụng - chậu. Việc phát hiện sớm và thăm khám kịp thời đóng vai trò quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và mang lại cơ hội hồi phục tốt nhất cho người bệnh.

Ê-kíp thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh BV

Theo Vietnamnet, ung thư buồng trứng là một trong những loại ung thư phụ khoa thường gặp ở phụ nữ, chỉ đứng sau ung thư cổ tử cung. Bệnh thường gặp ở phụ nữ thời kỳ mãn kinh, tuy nhiên trong một số trường hợp hiếm, vẫn có thể xảy ra ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Nguyên nhân chính xác gây ung thư buồng trứng hiện vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, nhiều yếu tố nguy cơ được ghi nhận có thể làm gia tăng khả năng mắc bệnh như tuổi tác, béo phì hoặc thừa cân, hút thuốc lá, sinh con muộn hoặc không sinh con, tiền sử ung thư vú, tiền sử gia đình có người mắc ung thư buồng trứng, ung thư vú hoặc ung thư đại trực tràng cũng như các hội chứng ung thư di truyền.

Theo thống kê, khoảng 1 trong 4 trường hợp ung thư buồng trứng có liên quan đến yếu tố di truyền. Người bệnh có thể thừa hưởng gene đột biến từ một hoặc cả hai bên bố mẹ. Trong đó, các gene phổ biến nhất là BRCA1 và BRCA2. Ngoài ra, một số biến dị di truyền ở các gene khác cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ở phụ nữ trẻ, các dạng ung thư buồng trứng thường gặp có đặc điểm khác so với người lớn tuổi. Khối u giới hạn thường phát triển chậm, chủ yếu điều trị bằng phẫu thuật. Khối u tế bào mầm bắt nguồn từ tế bào trứng, có thể cần cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ buồng trứng bị ảnh hưởng, kết hợp hóa trị. Các khối u tế bào hạt, u Sertoli-Leydig hoặc khối u mô đệm - dây sinh dục là những dạng rất hiếm, thường được phát hiện sớm và điều trị chủ yếu bằng phẫu thuật, tùy từng trường hợp có thể cần thêm hóa trị.