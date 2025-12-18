Thanh niên 20 tuổi phải cắt 1 bên tinh hoàn do xoắn tinh hoàn nhập viện muộn

Cơn đau đột ngột ở bìu có thể báo hiệu xoắn tinh hoàn, một tình trạng nguy hiểm cần can thiệp nhanh trong vòng 6 giờ để bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Mới đây, khoa Ngoại thận - Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã tiếp nhận bệnh nhân H.T.L (20 tuổi, xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng xoắn tinh hoàn muộn và đã hoại tử.

Khai thác tiền sử bệnh, bệnh nhân cho biết đã bị đau bìu phải cách thời điểm nhập viện khoảng 35 giờ. Ban đầu, cơn đau xuất hiện đột ngột nhưng bệnh nhân cho rằng do vận động mạnh nên không để ý. Khi bìu sưng to, đau dữ dội kèm tấy đỏ, bệnh nhân vẫn do dự không đi khám do ngại vấn đề nhạy cảm. Chỉ đến khi đau nhiều, không chịu được, bệnh nhân mới tới bệnh viện để kiểm tra.

Xoắn tinh hoàn, thời gian vàng để cứu tinh hoàn là 4-6 giờ/Ảnh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân xoắn tinh hoàn phải giờ thứ 35, chỉ định phẫu thuật cấp cứu, tuy nhiên, do tinh hoàn hoại tử nặng, không thể bảo tồn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn phải. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt. Song, việc mất đi 1 bên tinh hoàn có thể ảnh hưởng tới tâm lý, một phần khả năng sinh sản cũng như sức khoẻ sinh lý của bệnh nhân trong tương lai.

Bác sĩ khuyến cáo xoắn tinh hoàn là cấp cứu ngoại khoa, thời gian vàng để cứu tinh hoàn là trong vòng 4-6 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Nếu xuất hiện các triệu chứng đau bìu đột ngột, người bệnh cần đến ngay các cơ sở Y tế để được thăm khám.

Xoắn tinh hoàn là tình trạng bệnh lý diễn ra do thừng tinh bị tác động xoắn quanh trục gây ra hiện tượng tắc nghẽn, phù nề, sung huyết. Ảnh minh họa/Internet

Bệnh thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên, các triệu chứng điển hình bao gồm: đau bìu đột ngột, dữ dội, cơn đau có thể lan lên bụng hoặc xuống đùi, kèm theo vã mồ hôi. Bìu sưng to, đỏ, căng đau, sờ vào thấy tinh hoàn bị kéo lên cao hơn bình thường. Buồn nôn hoặc nôn, một số trường hợp có thể kèm theo triệu chứng này. Không sốt hoặc chỉ sốt nhẹ.