Sống Khỏe

Cấp cứu thành công một sản phụ bị sa dây rau hiếm gặp

Sa dây rau là tai biến sản khoa hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể khiến thai nhi tử vong trong chuyển dạ.

Hạo Nhiên

Ngày 18/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một sản phụ bị sa dây rau, tai biến sản khoa hiếm gặp đặc biệt nguy hiểm, giúp em bé chào đời an toàn.

Được biết, sản phụ là chị T.T.Y. (SN 1993, trú tại xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), nhập viện vào chiều 17/12 khi thai ở tuần thứ 38, chuẩn bị sinh con thứ hai. Thời điểm nhập viện, sản phụ vỡ ối, cổ tử cung mở 8 cm.

z733996354946806ee1532a2027cf9ef316cbe9b702a97c2e15-17660499274711970574787.jpg
Bác sĩ Nguyễn Viết Thọ, Trưởng khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thăm khám cho sản phụ.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện tình trạng sa dây rau, dây rốn sa xuống trước đầu thai nhi, có nguy cơ bị chèn ép nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng thai nhi. Ngay lập tức, ê kíp trực tiến hành các biện pháp cấp cứu, đồng thời kích hoạt báo động liên khoa Sản – Nhi – Gây mê hồi sức và chuyển bệnh nhân lên phòng mổ cấp cứu.

Ca phẫu thuật được thực hiện kịp thời, bé trai chào đời an toàn, nặng 2,8 kg. Sau mổ, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Viết Thọ, Trưởng khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Sa dây rau là tai biến sản khoa hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, dây rốn có thể bị chèn ép, làm gián đoạn dòng máu và oxy nuôi thai, dẫn đến suy thai cấp, thậm chí tử vong trong chuyển dạ”.

Sống Khỏe

Cứu sống nam thanh niên 27 tuổi bị rắn chàm quạp cắn

Bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân bị rắn độc cắn cần đến cơ sở y tế để tiêm huyết thanh, tránh mẹo dân gian gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận vừa cứu sống anh N.Q.B.A (27 tuổi, xã Phước Hậu) bị rắn cắn, có sử dụng đắp lá cây lên vết cắn dẫn tới tình trạng bệnh nghiêm trọng.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nhiễm độc nặng, bàn tay bị rắn cắn sưng to, chuyển màu sẫm, xuất hiện nhiều bóng nước và có dấu hiệu hoại tử lan nhanh. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân kèm rối loạn đông máu, nguy cơ biến chứng cao.

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt gây sốc phản vệ độ II

Một bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt đã thoát khỏi nguy hiểm nhờ cấp cứu kịp thời, cảnh báo không tự ý xử lý tại nhà khi gặp phản ứng phản vệ.

Bệnh nhân N.V.H. (sinh năm 1975) bị ong mặt quỷ đốt, vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Việt (Tuyên Quang) trong tình trạng khó thở, da lạnh nổi vân tím, tức ngực, rét run, nhiều nốt ong đốt ở vùng đầu, mặt, ngực, bụng và hai chân tay sau khi bị ong mặt quỷ tấn công.

Các bác sĩ xác định người bệnh bị phản vệ độ II và lập tức xử trí cấp cứu theo phác đồ. Sau 30 phút, bệnh nhân ổn định; sau 4 ngày điều trị, sức khỏe hồi phục hoàn toàn và được ra viện.

Sống Khỏe

Cấp cứu thành công bệnh nhân 48 tuổi mắc dị vật thực quản dài 12 cm

Bệnh nhân 48 tuổi được nội soi cấp cứu thành công dị vật 12 cm trong thực quản, tránh biến chứng nguy hiểm và ổn định sức khỏe sau thủ thuật.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Mộc Châu (Sơn La) vừa cấp cứu thành công bệnh nhân 48 tuổi mắc dị vật thực quản dài 12 cm.

Bệnh nhân M.V.T - 48 tuổi (địa chỉ bản Nà Giằng, xã Đoàn Kết) nhập viện trong tình trạng đau – nuốt vướng sau ăn trưa.

