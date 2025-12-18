Cấp cứu thành công một sản phụ bị sa dây rau hiếm gặp

Sa dây rau là tai biến sản khoa hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể khiến thai nhi tử vong trong chuyển dạ.

Ngày 18/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một sản phụ bị sa dây rau, tai biến sản khoa hiếm gặp đặc biệt nguy hiểm, giúp em bé chào đời an toàn.

Được biết, sản phụ là chị T.T.Y. (SN 1993, trú tại xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), nhập viện vào chiều 17/12 khi thai ở tuần thứ 38, chuẩn bị sinh con thứ hai. Thời điểm nhập viện, sản phụ vỡ ối, cổ tử cung mở 8 cm.

Bác sĩ Nguyễn Viết Thọ, Trưởng khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thăm khám cho sản phụ.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện tình trạng sa dây rau, dây rốn sa xuống trước đầu thai nhi, có nguy cơ bị chèn ép nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng thai nhi. Ngay lập tức, ê kíp trực tiến hành các biện pháp cấp cứu, đồng thời kích hoạt báo động liên khoa Sản – Nhi – Gây mê hồi sức và chuyển bệnh nhân lên phòng mổ cấp cứu.

Ca phẫu thuật được thực hiện kịp thời, bé trai chào đời an toàn, nặng 2,8 kg. Sau mổ, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Viết Thọ, Trưởng khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Sa dây rau là tai biến sản khoa hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, dây rốn có thể bị chèn ép, làm gián đoạn dòng máu và oxy nuôi thai, dẫn đến suy thai cấp, thậm chí tử vong trong chuyển dạ”.