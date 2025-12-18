Cứu sống nam bệnh nhân 44 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp

Nam bệnh nhân 44 tuổi bị tắc động mạch vành trái đã được đặt stent thành công, nhấn mạnh vai trò của kiểm tra định kỳ và cấp cứu đúng lúc.

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận và xử trí một trường hợp người bệnh nam 44 tuổi nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau ngực, huyết áp tụt 90/60mmHg, suy tim, suy hô hấp cấp đã phải đặt ống nội khí quản và thở máy.

Kết quả xét nghiệm cho thấy men tim tăng cao bất thường, siêu âm tim phát hiện rối loạn vận động vùng cơ tim, gợi ý tổn thương cấp tính. Từ các dấu hiệu lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp và được chỉ định chụp mạch vành khẩn cấp nhằm đánh giá mức độ tổn thương, qua đó quyết định phương án can thiệp phù hợp.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy người bệnh bị tắc động mạch vành trái, động mạch rất quan trọng, giúp duy trì sự co bóp hiệu quả của cơ tim cũng như đảm bảo chức năng tuần hoàn hoạt động ổn định. Các bác sĩ đã tiến hành đặt stent mạch vành cho người bệnh giúp tái thông dòng chảy. Sau can thiệp sức khỏe người bệnh ổn định và hiện đã được xuất viện.

Sức khỏe của nam bệnh nhân ổn định và đã được xuất viện/ Ảnh Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí

Nhồi máu cơ tim cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào và không còn là bệnh lý của người cao tuổi. Việc tầm soát các yếu tố nguy cơ như rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, tiểu đường có thể giúp ngăn ngừa bệnh lý nguy hiểm này.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực đột ngột, khó thở, vã mồ hôi, mệt mỏi nhiều… cần đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm của bệnh lý tim mạch cấp cứu.