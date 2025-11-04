Khoảnh khắc tháp cổ đổ sập ở Italy, một công nhân tử vong

Một tòa tháp thời Trung cổ ở trung tâm Rome, Italy, bất ngờ đổ sập, khiến một số công nhân thương vong.

>>> Mời độc giả xem video: Tháp cổ đổ sập ở Italy

Nguồn video: Daily Mail

Theo Daily Mail, một phần của tòa tháp Torre dei Conti được xây dựng từ thế kỷ 13, gần Đấu trường La Mã, đã sụp đổ vào khoảng 11h30 sáng 3/11.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu 4 công nhân, những người đang thực hiện việc trùng tu tại công trình này, khi vụ sập xảy ra.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy những khối gạch lớn rơi xuống đường và tạo nên đám mây bụi trắng dày đặc trong không khí. Cảnh quay khác cho thấy một số khách du lịch vội tìm nơi ẩn nấp khi công trình thời Trung cổ này bắt đầu sụp đổ.

Một phần tháp Torre dei Conti sụp đổ. Ảnh: EPA.

Thị trưởng Rome Roberto Gualtieri và Bộ trưởng Văn hóa Italy Alessandro Giuli đã đến hiện trường khi các đội cứu hộ phong tỏa khu vực và giải tán đám đông người xem.

Một công nhân xây dựng người Romania đã được giải cứu sau 12 tiếng bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong. Ngoài ra, một công nhân 64 tuổi bị thương ở đầu đã được đưa tới bệnh viện và vẫn đang phải chiến đấu để giành lại sự sống.

Vào lúc 13 giờ chiều 3/11, vụ sập thứ hai xảy ra khi lực lượng cứu hộ đang cố gắng giải cứu công nhân thứ 5.

Thị trưởng Rome, Lamberto Giannini, cho biết trên kênh truyền hình nhà nước Rai rằng người công nhân này đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương nhưng ông đang trong "tình trạng nguy kịch".