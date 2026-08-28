Hiểm họa khó lường khi cho trẻ nhỏ ngồi phía trước xe máy

Hình ảnh trẻ nhỏ ngồi tựa lưng vào tay lái hay đứng trên sàn xe tay ga, xe máy điện đã trở nên quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, thói quen tưởng chừng vô hại này lại chứa đựng nguy cơ mất an toàn cực kỳ lớn khi chỉ một thao tác vô tình vặn tay ga của trẻ cũng có thể khiến xe mất kiểm soát, dẫn đến những hậu quả đau lòng.

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhi 21 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng. Theo thông tin từ gia đình, khi đang đứng trên sàn xe phía trước người lớn, trẻ vô tình vặn tay ga khiến phương tiện bất ngờ lao về phía trước. Sự cố khiến em ngã đập đầu xuống nền bê tông, rơi vào trạng thái tím tái, lơ mơ. Dù đã được các bác sĩ khẩn trương cấp cứu và hồi sức tích cực, bệnh nhi vẫn không qua khỏi do tổn thương não quá nghiêm trọng.

Ảnh minh họa/Nguồn BV

Từ trường hợp trên, TS.BS Đặng Ánh Dương, Trưởng khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa (Bệnh viện Nhi Trung ương) cảnh báo việc để trẻ ngồi hoặc đứng phía trước phương tiện tiềm ẩn hàng loạt rủi ro. Ở vị trí này, trẻ nhỏ dễ dàng tò mò chạm vào tay ga hay hệ thống điều khiển, trong khi khả năng giữ thăng bằng và nhận thức nguy hiểm của em còn rất hạn chế. Bên cạnh nguy cơ vô tình vặn ga, khi xe phanh gấp, chuyển hướng hay xảy ra va chạm, lực quán tính sẽ khiến trẻ va đập mạnh vào tay lái gây chấn thương ngực nặng hoặc bị hất văng ra khỏi xe.

Để phòng tránh những tai nạn thương tâm tương tự, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ ngồi phía trước hay đứng trên sàn xe. Người lớn cần thói quen tắt máy, rút chìa khóa ngay khi dừng xe để trẻ không thể tác động vào bộ phận điều khiển. Khi tham gia giao thông, trẻ nên được ngồi phía sau, cố định chắc chắn bằng đai an toàn chuyên dụng, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và luôn có sự giám sát chặt chẽ từ người lớn. Sự cẩn trọng của phụ huynh trước mỗi chuyến đi chính là "lá chắn" quan trọng nhất để bảo vệ mạng sống cho trẻ nhỏ.