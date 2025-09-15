Hà Nội

H’hen Niê khoe bụng bầu trong bộ ảnh gia đình Hoàn vũ

Giải trí

H’hen Niê khoe bụng bầu trong bộ ảnh gia đình Hoàn vũ

H'hen Niê cho biết, cô có lẽ là mỹ nhân duy nhất, năm nào cũng xuất hiện trong bộ ảnh Gia đình Hoàn vũ từ 2018-2025.

H'hen Niê xuất hiện trong bộ ảnh của tổ chức Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam -Miss Cosmo Vietnam.
Ban tổ chức cho biết rằng từ dấu ấn đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đến hành trình vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, H'hen vẫn luôn là biểu tượng của bản lĩnh, sự kiêu hãnh và sức mạnh nội tại.
Nhan sắc của H'hen Niê không chỉ tỏa sáng trong khoảnh khắc, mà còn khắc sâu như một biểu tượng bất diệt của Gia đình Hoàn vũ.
H'hen Niê chia sẻ rằng cô có lẽ là mỹ nhân duy nhất đã góp mặt trong các bộ ảnh Gia đình Hoàn vũ từ năm 2018 đến 2025.
H'hen Niê chụp ảnh cùng các hoa hậu, á hậu của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Mâu Thuỷ, Hương Ly, Lệ Hằng, Khánh Vân, Kim Duyên.
H'hen Niê chụp ảnh cùng các hoa hậu, á hậu của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới.
Đến nay, H'hen Niê vẫn là mỹ nhân Việt có thành tích cao nhất ở Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới.
H'hen Niê vẫn đắt show sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.
Người đẹp trình diễn thời trang dù bụng bầu vượt mặt.
Ít tháng qua, H'hen Niê tập trung dưỡng thai tại TP HCM.
Nàng hậu được chồng - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ.
H'hen Niê cảm ơn chồng vì đã giúp cô cắt móng khi bụng bầu lớn. Người đẹp chia sẻ: "Giờ bụng xuống rồi cúi tự cắt không được nữa, nên giờ chồng cắt cho Hen".
Thu Cúc (Tổng hợp, Ảnh: FB H'hen Niê)
