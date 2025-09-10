Hà Nội

H'hen Niê xúc động khi mẹ đẻ đến thăm

Giải trí

H'hen Niê xúc động khi mẹ đẻ đến thăm

"Mẹ nấu cho những món mình thích, rồi hai mẹ con lại rủ rỉ tâm sự, mẹ hỏi han đủ điều", H'hen Niê viết trên trang cá nhân.

Trên trang cá nhân, H'hen Niê vừa đăng tải hình ảnh mẹ đẻ đến thăm. Cô viết: "Mẹ nấu cho những món mình thích, rồi hai mẹ con lại rủ rỉ tâm sự, mẹ hỏi han đủ điều, lo lắng cho mình từng chút một".
H'hen Niê xúc động khi mẹ đến thăm.
"Những lúc có chồng bên cạnh thì rộn ràng, ấm áp, nhưng khi anh vắng nhà, cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc một mình lủi thủi. Dù cuộc sống vẫn đủ đầy, chẳng vất vả chi, nhưng đôi lúc vẫn thấy lòng trống vắng đến lạ", H"hen Niê bày tỏ.
Tuấn Khôi - chồng H'hen Niê luôn quan tâm, chăm sóc nàng hậu.
Tuấn Khôi tặng H'hen Niê bánh kem mừng hai mẹ con đã trọn vẹn, bình an trong chặng vừa qua.
Chồng H'hen Niê lắp nôi ghép giường cho con. "Hen nằm đọc sách, có thể không phụ ráp được nhưng phụ được âm thanh luyên thuyên, hỏi mấy câu vô tri để tương tác. Anh Khôi cố lên", nàng hậu nhắn nhủ chồng.
Ở nhà dưỡng thai, H'hen Niê chăm chỉ đọc sách về chăm sóc con.
H'hen Niê chia sẻ, chỉ còn một chặng ngắn nữa là đến ngày gặp con. "Con đã đạt cân nặng 3,1kg, mẹ tăng gần 10kg", nàng hậu tiết lộ.
H'hen Niê chăm chỉ cập nhật hình ảnh tập trung dưỡng thai.
Dù bụng bầu vượt mặt, nàng hậu vẫn rạng rỡ.
Thu Cúc (Tổng hợp, Ảnh: FB H'hen Niê)
