Cuộc sống của vợ chồng H’hen Niê trong căn hộ cao cấp

Giải trí

Cuộc sống của vợ chồng H’hen Niê trong căn hộ cao cấp

H’hen Niê không ít lần hé lộ về cuộc sống trong căn hộ cao cấp. Hiện tại, nàng hậu mang bầu con đầu lòng. H’hen Niê

Mới đây, H’hen Niê dành nhiều thời gian đọc sách tại nhà. Ảnh: FB H'hen Niê.
Mới đây, H’hen Niê dành nhiều thời gian đọc sách tại nhà. Ảnh: FB H'hen Niê.
"Mẹ bầu đã phát hiện nhiều quyển sách rất hay và hữu ích cho mẹ bầu trong thai kỳ và những quyển cho sau sinh nữa", nàng hậu viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB H'hen Niê.
"Mẹ bầu đã phát hiện nhiều quyển sách rất hay và hữu ích cho mẹ bầu trong thai kỳ và những quyển cho sau sinh nữa", nàng hậu viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB H'hen Niê.
Mang bầu, H'hen Niê giữ thói quen đứng một lúc sau ăn. Ảnh: FB H'hen Niê.
Mang bầu, H'hen Niê giữ thói quen đứng một lúc sau ăn. Ảnh: FB H'hen Niê.
Ở nhà, Tuấn Khôi - chồng H'hen Niê là đầu bếp chính. Ảnh: FB H'hen Niê.
Ở nhà, Tuấn Khôi - chồng H'hen Niê là đầu bếp chính. Ảnh: FB H'hen Niê.
Tuấn Khôi nấu nhiều món ăn bổ dưỡng cho vợ bầu. Ảnh: FB H’hen Niê.
Tuấn Khôi nấu nhiều món ăn bổ dưỡng cho vợ bầu. Ảnh: FB H’hen Niê.
Nhiều khán giả khen ngợi H'hen Niê đẹp mặn mà hơn sau khi mang bầu con đầu lòng. Ảnh: FB H'hen Niê.
Nhiều khán giả khen ngợi H'hen Niê đẹp mặn mà hơn sau khi mang bầu con đầu lòng. Ảnh: FB H'hen Niê.
Nàng hậu thú nhận bản thân mặc lại nhiều trang phục cũ dù mang bầu. Ảnh: FB H'hen Niê.
Nàng hậu thú nhận bản thân mặc lại nhiều trang phục cũ dù mang bầu. Ảnh: FB H'hen Niê.
"Có những chiếc váy co giãn nếu không hư hại thì mặc được nhiều thời điểm của phụ nữ cả nhà ạ. Bởi thế, Hen cứ được mệnh danh là cô gái tiết kiệm", H'hen Niê viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB H'hen Niê.
"Có những chiếc váy co giãn nếu không hư hại thì mặc được nhiều thời điểm của phụ nữ cả nhà ạ. Bởi thế, Hen cứ được mệnh danh là cô gái tiết kiệm", H'hen Niê viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB H'hen Niê.
Thi thoảng, H’hen Niê về dưỡng thai ở quê nhà Đắk Lắk. Ảnh: FB H'hen Niê.
Thi thoảng, H’hen Niê về dưỡng thai ở quê nhà Đắk Lắk. Ảnh: FB H'hen Niê.
"Ở quê, mẹ Hen toàn cho Hen ăn đồ nhà có, đơn sơ, mộc mạc", nàng hậu tiết lộ. Ảnh: FB H'hen Niê.
"Ở quê, mẹ Hen toàn cho Hen ăn đồ nhà có, đơn sơ, mộc mạc", nàng hậu tiết lộ. Ảnh: FB H'hen Niê.
Tuấn Khôi thường xuyên lái xe từ TP HCM về Đắk Lắk để chăm sóc H'hen Niê. Ảnh: FB H'hen Niê.
Tuấn Khôi thường xuyên lái xe từ TP HCM về Đắk Lắk để chăm sóc H'hen Niê. Ảnh: FB H'hen Niê.
Thu Cúc (tổng hợp)
