Mối quan hệ thân thiết giữa H'hen Niê và Lê Thu Trang

Giải trí

Mối quan hệ thân thiết giữa H'hen Niê và Lê Thu Trang

H'hen Niê và Lê Thu Trang từng là đối thủ của nhau ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, hiện tại cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Mới đây, H'hen Niê (phải) gặp gỡ Lê Thu Trang để mừng đàn em gia nhập hội bà bầu. Ảnh: FB H'hen Niê.
"2 chị em đi thi Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và năm 2025, 2 chị em lại rủ nhau kết hôn rồi có em bé", H'hen Niê viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB H'hen Niê.
Lê Thu Trang chia sẻ trên trang cá nhân: "Chị em tôi đã đạt đủ KPI cho năm nay. Chào mừng bé Na đến gia đình của mom Trang và mom Hen". Ảnh: FB H'hen Niê.
Lê Thu Trang và H'hen Niê thân thiết như chị em. Ảnh: FB Lê Thu Trang.
2 mỹ nhân Việt là đối thủ của nhau ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ảnh: FB Lê Thu Trang.
Ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'hen Niê đăng quang, Thu Trang dừng chân ở top 10. Ảnh: FB Lê Thu Trang.
H'hen Niê và Thu Trang chụp ảnh kỷ niệm ở phần thi tài năng ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ảnh: FB Lê Thu Trang.
Trên trang cá nhân, Thu Trang từng bày tỏ tình cảm quý mến dành cho H'hen Niê. Ảnh: Dân Việt.
"2 năm trước tại vị trí đó tôi nhìn chị tôi đăng quang và 2 năm sau vẫn tại vị trí đó tôi thấy bước chuyển giao vương miện đầy tự hào và yêu thương từ chị. Niềm tự hào của em mang tên Ước mơ hoàn vũ H'hen Niê", Thu Trang viết. Ảnh: FB Lê Thu Trang.
H'hen Niê kết hôn với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi còn Thu Trang làm đám cưới với diễn viên Quang Sơn. Ảnh: VOV.
