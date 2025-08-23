Hà Nội

H’Hen Niê và Tuyết Lan đọ sắc vóc mẹ bầu sành điệu nhất showbiz Việt

Hoa hậu H’Hen Niê và siêu mẫu Tuyết Lan khiến công chúng ngỡ ngàng bởi sắc vóc và phong cách thời trang mẹ bầu sành điệu.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong làng giải trí Việt, không dễ để duy trì vẻ đẹp rạng rỡ và phong độ thời trang khi mang bầu. Thế nhưng, H’Hen Niê và Tuyết Lan lại làm được điều đó một cách xuất sắc, trở thành biểu tượng mẹ bầu cá tính, phong cách và truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ. Ảnh: FB H’Hen Niê
Trong làng giải trí Việt, không dễ để duy trì vẻ đẹp rạng rỡ và phong độ thời trang khi mang bầu. Thế nhưng, H'Hen Niê và Tuyết Lan lại làm được điều đó một cách xuất sắc, trở thành biểu tượng mẹ bầu cá tính, phong cách và truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ. Ảnh: FB H'Hen Niê
Với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê, công chúng thường gọi cô là “mẹ bầu cá tính, thời thượng”. Ảnh: FB H’Hen Niê
Với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê, công chúng thường gọi cô là "mẹ bầu cá tính, thời thượng". Ảnh: FB H'Hen Niê
Dù bụng bầu ngày một lớn, nàng hậu vẫn xuất hiện đầy năng lượng trong hàng loạt hoạt động: từ dự sự kiện, ngồi ghế giám khảo, quảng bá thương hiệu, ... Ảnh: FB H’Hen Niê
Dù bụng bầu ngày một lớn, nàng hậu vẫn xuất hiện đầy năng lượng trong hàng loạt hoạt động: từ dự sự kiện, ngồi ghế giám khảo, quảng bá thương hiệu, ... Ảnh: FB H'Hen Niê
Thậm chí, H’Hen từng khiến khán giả trầm trồ khi catwalk trên đôi giày cao gót cả chục xăng-ti-mét. Ảnh: FB H’Hen Niê
Thậm chí, H'Hen từng khiến khán giả trầm trồ khi catwalk trên đôi giày cao gót cả chục xăng-ti-mét. Ảnh: FB H'Hen Niê
Phong cách thời trang của H’Hen Niê khi mang thai thiên về tối giản nhưng cá tính. Người đẹp ưu tiên váy dáng suông hoặc thiết kế ôm nhẹ, sử dụng gam màu trung tính cùng những đường cắt xẻ phóng khoáng. Ảnh: FB H’Hen Niê
Phong cách thời trang của H'Hen Niê khi mang thai thiên về tối giản nhưng cá tính. Người đẹp ưu tiên váy dáng suông hoặc thiết kế ôm nhẹ, sử dụng gam màu trung tính cùng những đường cắt xẻ phóng khoáng. Ảnh: FB H'Hen Niê
Không ngại thử thách bản thân, nàng hậu vẫn “lên đồ” cực kỳ chịu chơi với những bộ cánh độc đáo, khẳng định phong độ ngoại hình đỉnh cao ngay cả trong thai kỳ. Ảnh: FB H’Hen Niê
Không ngại thử thách bản thân, nàng hậu vẫn "lên đồ" cực kỳ chịu chơi với những bộ cánh độc đáo, khẳng định phong độ ngoại hình đỉnh cao ngay cả trong thai kỳ. Ảnh: FB H'Hen Niê
Siêu mẫu Tuyết Lan cũng không kém cạnh khi liên tục khiến dân tình "xuýt xoa" với những bộ cánh đầy lôi cuốn. Ảnh: FB Tuyet Lan
Siêu mẫu Tuyết Lan cũng không kém cạnh khi liên tục khiến dân tình "xuýt xoa" với những bộ cánh đầy lôi cuốn. Ảnh: FB Tuyet Lan
Điều khiến công chúng bất ngờ là dù đã tăng 13 kg trong thai kỳ, vóc dáng của Tuyết Lan vẫn cân đối, đặc biệt vòng eo và đôi chân thon gọn không hề kém cạnh so với thời son rỗi. Ảnh: FB Tuyet Lan
Điều khiến công chúng bất ngờ là dù đã tăng 13 kg trong thai kỳ, vóc dáng của Tuyết Lan vẫn cân đối, đặc biệt vòng eo và đôi chân thon gọn không hề kém cạnh so với thời son rỗi. Ảnh: FB Tuyet Lan
Khi bước vào hành trình làm mẹ, cô không chỉ giữ được phong độ hình thể đáng ngưỡng mộ mà còn khiến dân tình xuýt xoa bởi loạt trang phục đẹp đến "nức lòng". Ảnh: FB Tuyet Lan
Khi bước vào hành trình làm mẹ, cô không chỉ giữ được phong độ hình thể đáng ngưỡng mộ mà còn khiến dân tình xuýt xoa bởi loạt trang phục đẹp đến "nức lòng". Ảnh: FB Tuyet Lan
Cô khéo léo dùng phụ kiện như túi xách, khuyên tai hay giày đế bệt để hoàn thiện tổng thể, tạo nên hình ảnh mẹ bầu sành điệu nhưng vẫn gần gũi. Ảnh: FB Tuyet Lan
Cô khéo léo dùng phụ kiện như túi xách, khuyên tai hay giày đế bệt để hoàn thiện tổng thể, tạo nên hình ảnh mẹ bầu sành điệu nhưng vẫn gần gũi. Ảnh: FB Tuyet Lan
Đặc biệt, Tuyết Lan không ngần ngại diện bikini khoe bụng bầu gợi cảm. Ảnh: FB Tuyet Lan
Đặc biệt, Tuyết Lan không ngần ngại diện bikini khoe bụng bầu gợi cảm. Ảnh: FB Tuyet Lan
H’Hen Niê và Tuyết Lan không chỉ là những bà bầu xinh đẹp mà còn là minh chứng sống động cho thấy phụ nữ mang thai vẫn có thể tự tin, cá tính và rạng ngời. Ảnh: FB Tuyet Lan
H'Hen Niê và Tuyết Lan không chỉ là những bà bầu xinh đẹp mà còn là minh chứng sống động cho thấy phụ nữ mang thai vẫn có thể tự tin, cá tính và rạng ngời. Ảnh: FB Tuyet Lan
