Hệ sinh thái nghìn tỷ của Shark Bình trước khi bị bắt

NextTech của Shark Bình rót vốn vào hơn 20 doanh nghiệp, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính, truyền thông.

Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, thường gọi Shark Bình) và các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước khi vướng lao lý, Shark Bình là một trong những gương mặt nổi bật của giới khởi nghiệp Việt Nam. Năm 2001, khi còn là sinh viên, Shark Bình đã thành lập Công ty Giải pháp phần mềm PeaceSoft. Đây là nền móng đầu tiên cho đế chế công nghệ NextTech Group sau này.

Hệ sinh thái NextTech do Shark Bình sáng lập thường được ví như "Alibaba của Việt Nam". Từ khởi đầu với công ty phần mềm, đến nay doanh nghiệp của Shark Bình đã phát triển thành hệ sinh thái công nghệ đa ngành, tiên phong trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử, logistics và công nghệ số.

Shark Bình khi chưa vướng lao lý. Ảnh: FBNV

Ban đầu, PeaceSoft chuyên viết phần mềm cho các cơ quan doanh nghiệp, Shark Bình tự làm mọi thứ. Thời kỳ Việt Nam mới phát triển mạng Internet, Shark Bình bắt đầu nghiên cứu và tham khảo mô hình của eBay và Alibaba.

Năm 2003, Shark Bình xây dựng dự án và gọi vốn thành công từ quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Ventures tại Việt Nam. Có nguồn vốn đầu tư, công ty PeaceSof thay đổi chiến lược, mở rộng quy mô, tuyển dụng nhân sự mở sàn thương mại điện tử Chodientu.com - một trong những sàn thương mại điện tử tiên phong tại Việt Nam.

Sau này, trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường thương mại điện tử, Chợ Điện Tử dần đánh mất vị thế.

Cùng thời điểm này, ví điện tử NgânLượng.vn, eBay.vn, vận chuyển ShipChung.vn, liên kết với hậu cần kho vận BoxMe.vn… ra đời, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ liên quan đến thương mại điện tử gồm sàn thương mại điện tử đầu tiên của Việt Nam.

Hệ sinh thái của NextTech. Ảnh: ĐSPL

Bước ngoặt đến vào năm 2013, PeaceSoft tái cấu trúc và đổi tên thành NextTech. Shark Bình giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị NextTech Group.

Năm 2014, NextTech chuyển đổi từ E-Commerce (thương mại điện tử) sang D-Commerce (điện tử hóa thương mại). Nhiều sản phẩm mới được NextTech lần lượt ra mắt như giải pháp thanh toán di động mPoS, WeShop mua hàng giùm trên eBay-Amazon, Vimo, sàn P2P Lending Vaymuon,...

Sau đó, NextTech mở rộng ra các thị trường quốc tế, tập trung ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc, Mỹ và sở hữu hơn 20 công ty thành viên. NextTech trở thành một tập đoàn công nghệ với hơn 1.000 nhân viên.

Danh mục đầu tư của NextTech bao gồm hơn 20 công ty hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử, fintech và truyền thông. Ở lĩnh vực tài chính, nổi bật là ví điện tử: Ngân Lượng, Vimo, nền tảng thanh toán AlePay, mPOS và Tienngay.vn.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, NextTech từng rót vốn cho Misell, Pushsale, Cuccu và Coolmate. Ở mảng e-logistics, có thể kể đến Boxme, HeyU và FastGo; còn trong lĩnh vực truyền thông và giáo dục là TopCV, Schola và Tick.com.

Trong đó, NgânLượng.vn được xem là "con gà đẻ trứng vàng". Thành lập năm 2012 với vốn 52,7 tỷ đồng, doanh nghiệp từng tăng vốn lên gần 370 tỷ đồng, trước khi điều chỉnh giảm trở lại mức ban đầu vào đầu năm 2024.

Trong suốt quá trình phát triển, NextTech từng được ví như “Alibaba của Việt Nam” và lọt vào Top 10 doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Internet Việt Nam giai đoạn 2007 – 2017.

Năm 2019, Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp Next100 ra đời. Cùng năm đó, ông Nguyễn Hòa Bình lần đầu xuất hiện trên ghế "nóng" của chương trình gọi vốn nổi tiếng trên truyền hình, từ đây được khán giả cả nước biết đến rộng rãi với biệt danh Shark Bình.

Trong hơn hai thập kỷ phát triển, NextTech từng vận hành hơn 20 dự án, song không phải tất cả đều thành công. Nhiều thương hiệu như Shipchung.vn, Weshop đã ngừng hoạt động hoặc rút lui khỏi thị trường, hay FastGo hoạt động cầm chừng.