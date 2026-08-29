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Kho tri thức

Hệ sinh thái đa dạng Kỷ Băng Hà được hé lộ qua mẫu phân loài sóc

Các loài sóc đất cổ đại hoàn toàn không kén chọn thức ăn. Vật liệu di truyền từ cỏ cho đến voi ma mút lông xoăn đều được phát hiện trong phân đông lạnh của nó.

Tuệ Minh

Trong công bố trên tạp chí Nature Communications, Tyler Murchie và các đồng nghiệp tại Viện Hakai ở Heriot Bay, British Columbia cho biết, nhóm của ông đã phát hiện trong mẫu phân của loại sóc được đóng băng hàng trăm nghìn năm trước các mảnh DNA, những phân tử chứa các chỉ dẫn hoạt động của tế bào.

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Con sóc tên Scrat cùng với quả sồi trong bộ phim Kỷ Băng hà.

Khi các thợ mỏ làm tan chảy lớp băng vĩnh cửu ở Yukon để tìm vàng, họ đã tìm thấy xương và hài cốt được ướp xác của các sinh vật cổ đại như xương của voi ma mút và bò rừng thảo nguyên. Họ cũng đồng thời tìm thấy những hốc nhỏ là tàn tích của hang sóc đất (chi Urocitellus ).

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Một cụm phân sóc nhỏ bị đóng băng trong lớp băng vĩnh cửu ở Yukon hàng nghìn năm. Những viên phân này chứa ADN từ hàng trăm loài sinh sống trong hệ sinh thái kỷ Pleistocene.

"Những con sóc thực sự đóng vai trò như những nhà tự nhiên học hoặc nhà lưu trữ nhỏ bé. Chúng có những khu vệ sinh nhỏ, mạng lưới đường hầm và kho dự trữ thức ăn" - Murchie mô tả.

Giống như "chuột tích", chúng cất giấu tất cả những mảnh vụn thực vật, hạt giống, lá cây, cành cây và thậm chí cả xương.

Các nhà nghiên cứu đã rã đông các viên phân và chiết xuất DNA từ 13 mẫu phân hóa thạch của sóc thời tiền sử.

Mẫu lâu đời nhất có niên đại gần 700.000 năm. Những mẫu khác có niên đại từ khoảng 80.000 đến 17.000 năm, thuộc kỷ Pleistocene. Đây là thời kỳ xen kẽ giữa các kỷ băng hà và thời kỳ ấm lên.

Phân của sóc còn chứa đựng những điều bất ngờ khác. Các mảnh vụn thức ăn cho thấy sóc đất không kén ăn. Vật chất di truyền của chúng đến từ đủ loại sinh vật sống. Thực đơn của chúng bao gồm cỏ, cây liễu, bọ cánh cứng, châu chấu, voi ma mút, bò rừng thảo nguyên, chó sói, ngựa...

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Quả thực, có cả một hệ sinh thái Kỷ Băng hà được tìm thấy trong phân sóc.

Jacquelyn Gill, nhà cổ sinh vật học chuyên nghiên cứu hệ sinh thái cổ đại tại Đại học Maine ở Orono cho biết, nhiều khả năng sóc chỉ ăn xác thối. Chúng có thể đã gặm xương voi ma mút để lấy canxi.

Chế độ ăn cả thực vật và động vật của loài sóc cổ đại đã cho phép nhóm của Murchie tái tạo lại bộ gen của ty thể từ 24 cá thể động vật. Các mẫu bao gồm 12 mẫu từ chính những con sóc, 1 con thỏ tuyết (được sử dụng làm đối chứng), 2 con bò rừng bison, 3 con ngựa và 6 con voi ma mút.

Tất cả các loài sinh vật trong phân sóc đều cung cấp cái nhìn chi tiết về hệ sinh thái của chúng. Một khúc xương voi ma mút sẽ cho chúng ta biết voi ma mút đã từng ở đây.

Voi Ma mút - loài vật tiêu biểu của Kỷ Băng hà.
SNE/Nature
#Hệ sinh thái Kỷ Băng hà #Phân sóc cổ đại #DNA cổ đại #Voi ma mút #Khảo cổ học

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