Hé lộ thu nhập khổng lồ của Messi sau hợp đồng mới

Bản hợp đồng gia hạn không chỉ kéo dài thời gian thi đấu mà còn mở rộng ảnh hưởng của Messi trên cả phương diện kinh doanh của Inter Miami. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Mới đây, Inter Miami thông báo đã ký gia hạn hợp đồng với siêu sao Messi đến năm 2028. Hợp đồng trước đó của Messi với Inter Miami sẽ hết hạn vào cuối mùa giải MLS 2025.

Theo thỏa thuận mới, Messi sẽ gắn bó với Inter Miami đến năm 41 tuổi. Đây cũng có thể hợp đồng cuối cùng trong sự nghiệp của M10.

Theo beIN SPORTS, bản hợp đồng mới không chỉ kéo dài thời gian thi đấu của siêu sao người Argentina mà còn bao gồm nhiều điều khoản hấp dẫn ngoài sân cỏ, như quyền mua cổ phần CLB trong tương lai, duy trì quan hệ đối tác với Adidas và Apple, cùng vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu của Inter Miami. Đây là điều hiếm khi xảy ra với một cầu thủ đang thi đấu chuyên nghiệp.

messi.jpg
Messi gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến năm ... 41 tuổi. Ảnh: CNN

Dù mức thu nhập của Messi trong hợp đồng mới không được tiết lộ, truyền thông Mỹ tin rằng con số này tương đương, thậm chí vượt mức 20,4 triệu USD/năm mà Messi đang nhận hiện tại.

Đây là thu nhập cao nhất giải MLS, bỏ xa Lorenzo Insigne, người đứng thứ hai với mức lương 15,4 triệu USD tại Toronto FC.

Theo Sportico, tổng giá trị thỏa thuận giữa hai bên có thể lên tới 150 triệu USD trong 3 năm, bao gồm lương, thưởng và các khoản doanh thu thương mại.

Đáng chú ý, chủ nhân 8 Quả bóng Vàng còn tiếp tục hưởng lợi từ thỏa thuận độc quyền với Apple TV – nền tảng đang nắm bản quyền phát sóng MLS. Messi được chia phần trăm doanh thu từ các gói thuê bao khi người hâm mộ đăng ký xem giải đấu vì anh, một điều chưa từng có trong bóng đá Mỹ.

Ngoài ra, Messi còn duy trì các hợp đồng quảng cáo khổng lồ với Adidas, Hard Rock International và Apple, giúp thu nhập ngoài sân cỏ của anh trong năm 2024 đạt xấp xỉ 79 triệu USD, theo Forbes.

Nếu cộng cả các khoản tại Inter Miami, tổng thu nhập hàng năm của Messi ước tính vượt mốc 100 triệu USD, chỉ đứng sau Cristiano Ronaldo trong làng túc cầu thế giới.

