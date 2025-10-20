Hà Nội

Ngân Collagen giàu có cỡ nào?

Kinh doanh

Ngân Collagen giàu có cỡ nào?

Ngân Collagen sở hữu khối tài sản khủng với biệt thự xa hoa trị giá hàng trăm tỷ đồng, bộ sưu tập kim cương đắt đỏ, và hàng loạt túi xách Hermes danh giá...

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ngân Collagen (tên thật Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995 tại Cà Mau) là cái tên được chú ý trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài ưa nhìn cùng những lần khoe tài sản "khủng". Ảnh: Internet
Ngân Collagen (tên thật Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995 tại Cà Mau) là cái tên được chú ý trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài ưa nhìn cùng những lần khoe tài sản "khủng". Ảnh: Internet
Giữa tháng 4 vừa qua, Ngân Collagen gây xôn xao khi đăng tải clip tổ chức tổ chức tân gia dinh thự 500 tỷ đồng tại TP Cần Thơ. Ảnh: FBNV
Giữa tháng 4 vừa qua, Ngân Collagen gây xôn xao khi đăng tải clip tổ chức tổ chức tân gia dinh thự 500 tỷ đồng tại TP Cần Thơ. Ảnh: FBNV
Theo giới thiệu trong clip, biệt thự rộng khoảng 1.000m2, được xây dựng trong 5 năm, thiết kế với màu trắng chủ đạo và chạm trổ nhiều hoa văn cầu kỳ. Ảnh: Người lao động
Theo giới thiệu trong clip, biệt thự rộng khoảng 1.000m2, được xây dựng trong 5 năm, thiết kế với màu trắng chủ đạo và chạm trổ nhiều hoa văn cầu kỳ. Ảnh: Người lao động
Ban đêm, hiệu ứng của ánh đèn khiến căn biệt thự lộng lẫy, xa hoa chẳng khác tòa lâu đài. Ảnh: Người lao động
Ban đêm, hiệu ứng của ánh đèn khiến căn biệt thự lộng lẫy, xa hoa chẳng khác tòa lâu đài. Ảnh: Người lao động
Không chỉ ở Cần Thơ, Ngân Collagen còn sở hữu nhiều bất động sản tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội và cả quê nhà Cà Mau. Ảnh: FBNV
Không chỉ ở Cần Thơ, Ngân Collagen còn sở hữu nhiều bất động sản tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội và cả quê nhà Cà Mau. Ảnh: FBNV
Những biệt thự, lâu đài này được thiết kế với nội thất đắt tiền như gỗ quý, đá ngọc và trang trí bằng vàng và kim cương. Ảnh: Facebook
Những biệt thự, lâu đài này được thiết kế với nội thất đắt tiền như gỗ quý, đá ngọc và trang trí bằng vàng và kim cương. Ảnh: Facebook
Trong 1 clip đăng tải, Ngân Collagen chia sẻ rằng ngoài căn biệt thự view biển trị giá 5 tỷ, vợ chồng cô còn tậu theo lốc 10 căn, vừa ở vừa bán. Ảnh chụp màn hình
Trong 1 clip đăng tải, Ngân Collagen chia sẻ rằng ngoài căn biệt thự view biển trị giá 5 tỷ, vợ chồng cô còn tậu theo lốc 10 căn, vừa ở vừa bán. Ảnh chụp màn hình
Ngoài bất động sản, Ngân Collagen còn gây xôn xao với bộ sưu tập kim cương giá trị hàng trăm tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình
Ngoài bất động sản, Ngân Collagen còn gây xôn xao với bộ sưu tập kim cương giá trị hàng trăm tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình
Ngân Collagen được cho là sở hữu cả “rổ” kim cương với kích thước và giá trị vượt xa trí tưởng tượng. Ảnh chụp màn hình
Ngân Collagen được cho là sở hữu cả “rổ” kim cương với kích thước và giá trị vượt xa trí tưởng tượng. Ảnh chụp màn hình
Đáng chú ý, Ngân Collagen từng tiết lộ bộ trang sức có giá 147 tỷ đồng. Ảnh: Internet
Đáng chú ý, Ngân Collagen từng tiết lộ bộ trang sức có giá 147 tỷ đồng. Ảnh: Internet
Ngân Collagen cũng từng chia sẻ về bộ sưu tập túi hiệu đắt đỏ lên đến hơn 200 chiếc. Thậm chí, cô còn phải thuê người để giúp lau dọn, bảo quản. Ảnh: Internet
Ngân Collagen cũng từng chia sẻ về bộ sưu tập túi hiệu đắt đỏ lên đến hơn 200 chiếc. Thậm chí, cô còn phải thuê người để giúp lau dọn, bảo quản. Ảnh: Internet
Nữ đại gia Cà Mau còn có sở thích chơi siêu xe với những xế hộp đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Range Rover, Maybach, Porsche...Ảnh: Internet
Nữ đại gia Cà Mau còn có sở thích chơi siêu xe với những xế hộp đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Range Rover, Maybach, Porsche...Ảnh: Internet
