Hạt bí đỏ giàu magie, protein thực vật và chất béo có lợi

Nguồn dinh dưỡng cô đọng trong hạt nhỏ

Hạt bí đỏ là phần hạt ăn được của các loại bí thuộc chi Cucurbita. Hạt có thể được rang nguyên vỏ hoặc bóc vỏ. Với vị bùi, hơi béo và kết cấu giòn, hạt bí có thể dùng làm món ăn nhẹ hoặc thêm vào salad, cháo, súp và các món ngũ cốc.

Hạt bí đỏ là nguồn cung cấp magie đáng chú ý, đồng thời chứa chất béo không bão hòa, chất xơ và nhiều khoáng chất khác. Một khẩu phần khoảng 28 g hạt bí đỏ bóc vỏ có thể cung cấp gần 8–9 g protein, tùy sản phẩm và cách chế biến. Đây là lượng protein tương đối cao đối với một khẩu phần hạt nhỏ. Tuy nhiên, hạt bí cũng giàu năng lượng, vì vậy nên chú ý khẩu phần khi ăn thường xuyên.

Protein góp phần xây dựng và duy trì cơ bắp, sửa chữa mô và tạo enzyme. Chất béo không bão hòa cung cấp năng lượng, đồng thời có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Hạt bí đỏ còn chứa sắt, kẽm, đồng và phốt pho, những khoáng chất tham gia nhiều chức năng sinh lý quan trọng.

Hạt bí đỏ giàu protein thực vật, magie, kẽm, sắt và chất béo không bão hòa, giúp bổ sung dưỡng chất khi sử dụng đúng khẩu phần. Ảnh: @Meta AI.

Magie góp phần duy trì hoạt động cơ thể

Một ưu điểm nổi bật của hạt bí đỏ là hàm lượng magie. Khoáng chất này tham gia hơn 300 hệ thống enzyme trong cơ thể, liên quan đến hoạt động của cơ và thần kinh, chuyển hóa năng lượng, tổng hợp protein và duy trì cấu trúc xương.

Magie cũng góp phần điều hòa huyết áp và hoạt động bình thường của cơ tim. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa ăn hạt bí đỏ có thể điều trị tăng huyết áp hoặc thay thế thuốc. Lợi ích dinh dưỡng phụ thuộc vào tổng khẩu phần và lối sống, bao gồm việc hạn chế muối, vận động thường xuyên và ăn đa dạng thực phẩm.

Hạt bí đỏ còn cung cấp kẽm, sắt cần thiết cho chức năng miễn dịch, quá trình lành vết thương và tổng hợp DNA. Sắt còn tham gia cấu tạo hemoglobin, protein vận chuyển oxy trong máu. Sắt có nguồn gốc thực vật được hấp thu kém hơn sắt từ thịt, nhưng có thể cải thiện khả năng hấp thu khi ăn cùng thực phẩm giàu vitamin C như ớt chuông, cà chua hoặc nước cốt chanh.

Chất xơ và chất béo không bão hòa hỗ trợ chế độ ăn cân bằng

Hạt bí đỏ chứa chất xơ góp phần duy trì nhu động ruột và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Khi kết hợp với protein và chất béo, hạt bí đỏ cũng có thể giúp bữa ăn tạo cảm giác no lâu hơn.

Theo các chuyên gia, hạt bí đỏ là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa cùng các khoáng chất như magie, kẽm và sắt. Những thành phần này có vai trò trong chế độ ăn hướng đến sức khỏe tổng thể, nhưng không nên xem riêng hạt bí đỏ là thực phẩm có khả năng phòng ngừa hay chữa khỏi bệnh.

Hạt bí còn chứa các hợp chất chống oxy hóa, bao gồm một số polyphenol và carotenoid. Các hợp chất này được nghiên cứu về khả năng bảo vệ tế bào trước tác động của quá trình oxy hóa. Dù vậy, bằng chứng về tác dụng điều trị bệnh ở người vẫn chưa đủ để đưa ra kết luận chắc chắn.

Ăn hạt bí đỏ thế nào để có lợi?

Có thể ăn hạt bí đỏ rang nhẹ, nhưng nên chọn sản phẩm không thêm nhiều muối, đường hay dầu. Hạt rang có vị thơm hơn, song nên rang ở nhiệt độ vừa phải và tránh để cháy sẽ giúp giữ hương vị tốt hơn. Người có nhu cầu kiểm soát huyết áp nên ưu tiên loại hạt bí đỏ rang chứa ít natri.

Do giàu năng lượng, hạt bí đỏ phù hợp với khẩu phần nhỏ, chẳng hạn khoảng 20–30 g mỗi lần, tùy nhu cầu cá nhân. Có thể rắc hạt bí đỏ lên salad, sữa chua không đường, cháo yến mạch hoặc rau củ nướng. Hạt bí đỏ bóc vỏ dễ ăn và thuận tiện khi trộn món.

Nên bảo quản hạt trong hộp kín, đặt ở nơi khô mát, tránh ánh nắng và độ ẩm. Nếu hạt bí đỏ có mùi ôi, vị đắng bất thường hoặc xuất hiện nấm mốc, thì cần loại bỏ ngay.

Công thức hạt bí đỏ nướng tỏi ớt

Món hạt bí đỏ nướng bột tỏi, bột ớt rắc lên món salad. Ảnh: @Meta AI.

Nguyên liệu:

200 g hạt bí đỏ bỏ vỏ, đã rửa sạch, để ráo.

1 thìa cà phê dầu ô liu.

1/2 thìa cà phê bột ớt.

1/2 thìa cà phê bột tỏi.

Một ít tiêu đen và hạt nêm tùy khẩu vị.

Cách làm:

Bước 1: Hạt bí đỏ bỏ vỏ đem rửa sạch, để ráo nước rồi thấm khô. Hạt càng khô thì càng dễ nướng giòn.

Bước 2: Trộn hạt bí đỏ với dầu ô liu, bột ớt, bột tỏi và một lượng nhỏ bột nêm. Dàn đều lên khay nướng, tránh xếp thành lớp quá dày.

Bước 3: Làm nóng lò ở khoảng 150°C trước, sau đó nướng hạt bí đỏ trong 10 phút, đảo hạt một hoặc hai lần. Theo dõi trong quá trình nướng vì thời gian thực tế phụ thuộc vào độ ẩm và kích thước hạt. Hạt bí đỏ nướng chín phải khô, thơm và hơi vàng; không nên để cháy.

Bước 4: Để nguội hoàn toàn trước khi cho vào hộp kín. Dùng một lượng vừa phải làm món ăn nhẹ hoặc rắc lên salad, súp bí đỏ và cháo yến mạch.

Hạt bí đỏ là nguyên liệu nhỏ gọn nhưng giàu dưỡng chất, đặc biệt là magie, protein thực vật và chất béo không bão hòa. Khi chọn loại ít muối, kiểm soát khẩu phần và kết hợp với rau củ, trái cây cùng các nguồn protein khác, hạt bí đỏ có thể góp phần làm phong phú thực đơn hằng ngày.