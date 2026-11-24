Không chỉ ngày càng rộng lớn, vũ trụ còn đang giãn nở với tốc độ tăng dần, đặt ra một trong những câu hỏi hóc búa nhất của khoa học hiện đại.

Ý tưởng vũ trụ giãn nở được hình thành từ những quan sát thiên văn đầu thế kỷ XX. Năm 1929, nhà thiên văn học Edwin Hubble công bố bằng chứng cho thấy các thiên hà ở xa đang chuyển động ra xa chúng ta, với tốc độ tỷ lệ thuận với khoảng cách. Điều này cho thấy không gian giữa các thiên hà đang giãn nở, thay vì các thiên hà đơn thuần bay trong một khoảng không cố định.

Điều gây bất ngờ hơn xuất hiện vào năm 1998, khi hai nhóm nghiên cứu độc lập sử dụng các vụ nổ siêu tân tinh loại Ia để đo khoảng cách vũ trụ. Kết quả cho thấy sự giãn nở không hề chậm lại dưới tác động của lực hấp dẫn như nhiều nhà khoa học từng dự đoán, mà đang tăng tốc. Phát hiện này đã mang về giải Nobel Vật lý năm 2011.

Minh họa sự giãn nở của vũ trụ dưới tác động của năng lượng tối. Ảnh: NASA

Các nhà khoa học gọi tác nhân bí ẩn đứng sau hiện tượng này là năng lượng tối (Dark Energy). Theo mô hình vũ trụ học hiện nay, năng lượng tối chiếm khoảng 68–70% tổng mật độ năng lượng của vũ trụ. Tuy nhiên, bản chất thực sự của nó vẫn chưa được xác định. Một giả thuyết cho rằng đây chính là năng lượng chân không, tồn tại ngay trong cấu trúc không-thời gian.

Nếu sự giãn nở tiếp tục tăng tốc trong tương lai, các thiên hà nằm ngoài Nhóm Địa phương có thể dần biến mất khỏi tầm quan sát vì ánh sáng của chúng không còn đến được Trái Đất. Về lâu dài, các ngôi sao sẽ cạn nhiên liệu, vũ trụ trở nên lạnh lẽo và tối tăm hơn. Kịch bản này thường được gọi là “Cái chết nhiệt” (Heat Death).

Tuy nhiên, câu chuyện chưa kết thúc. Những quan sát gần đây, đặc biệt từ dự án DESI, đang đặt ra khả năng năng lượng tối có thể thay đổi theo thời gian, thay vì luôn giữ một giá trị cố định. Nếu được xác nhận, phát hiện này có thể buộc giới khoa học xem xét lại mô hình vũ trụ học hiện hành.