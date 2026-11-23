Ẩn mình dưới bùn ruộng, cua đồng có một chiến lược sinh sản đặc biệt: trứng nở thành cua con ngay dưới chiếc yếm của cua mẹ.

Cua đồng thuộc chi Somanniathelphusa, là nhóm giáp xác nước ngọt quen thuộc tại Việt Nam. Khác với nhiều loài cua biển phải trải qua những giai đoạn ấu trùng trôi nổi trong nước, cua đồng có phương thức phát triển trực tiếp. Đặc điểm đáng chú ý nhất là cua mẹ không chỉ mang trứng mà còn tiếp tục bảo vệ những con non sau khi chúng nở.

Sau khi giao phối, cua cái đẻ trứng xuống nền đáy, sau đó dùng các đôi chân bụng cùng những phần phụ chuyên biệt thu gom trứng vào mặt dưới bụng, nằm gọn trong chiếc yếm. Tại đây, hàng trăm quả trứng được giữ sát cơ thể mẹ, tạo thành một cụm giống như chùm hạt nhỏ. Cua mẹ thường tìm những vị trí tương đối an toàn, hạn chế xuống nước và trở nên rất cảnh giác khi bị tác động.

Cua nước ngọt cái mang trứng và cua con dưới yếm bụng. Ảnh: doremi.ed.jp

Một nghiên cứu về loài Somanniathelphusa sisnensis công bố năm 2013 ghi nhận thời gian phát triển phôi kéo dài khoảng 12–15 ngày. Trong quá trình này, phôi lần lượt hình thành mắt, chân, tim và các cơ quan cần thiết trước khi nở thành những con cua tí hon. Đặc biệt, cua con chưa lập tức rời mẹ mà tiếp tục được giữ dưới yếm thêm khoảng 17–21 ngày, cho đến khi đủ khả năng tự tồn tại.

Ở loài Somanniathelphusa germaini, một nghiên cứu của Đại học Cần Thơ còn ghi nhận thời gian cua mẹ mang con trung bình khoảng 38,9 ngày. Điều này cho thấy sự chăm sóc con non có thể kéo dài đáng kể tùy loài và điều kiện phát triển.

Chiến lược sinh sản này được gọi là phát triển trực tiếp, giúp cua con tránh được giai đoạn ấu trùng phù du vốn dễ bị dòng nước cuốn trôi hoặc trở thành thức ăn của động vật khác. Từ một loài cua nhỏ bé sống trong ruộng đồng, thiên nhiên đã tạo nên một hình thức chăm sóc con non đáng kinh ngạc, nơi chiếc yếm của cua mẹ vừa là chiếc nôi, vừa là lớp áo giáp bảo vệ thế hệ tiếp theo.