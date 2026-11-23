Một người chăn nuôi Tây Tạng vô tình phát hiện khu vực đầy xương người, mở ra câu chuyện về vương quốc Guge từng hưng thịnh rồi biến mất.

Năm 1984, tại vùng Ngari thuộc Tây Tạng, một người chăn nuôi tên Tashi được cho là đã vô tình bước vào khu vực hoang phế khi đi tìm bò Tây Tạng bị thất lạc. Trước mắt ông là những công trình đổ nát và nhiều bộ xương người nằm rải rác. Cảnh tượng bất thường khiến người chăn nuôi hoảng sợ, vội vã rời khỏi nơi này.

Người dân địa phương gọi khu vực ấy là “Ma quỷ thành”, bởi họ truyền tai nhau rằng đây từng là một thành phố giàu có nhưng bị tàn sát, khiến cư dân thiệt mạng và để lại những bộ hài cốt trong hang động. Tuy nhiên, những lời đồn về ma quỷ không phải là lời giải thích khoa học. Khu vực được nhắc đến thực chất gắn với di tích vương quốc Guge, một trung tâm chính trị và văn hóa quan trọng trong lịch sử Tây Tạng.

Cuộc khảo sát hé lộ khu đô thị cổ quy mô lớn

Năm 1985, một đoàn khảo sát khảo cổ được tổ chức để tìm hiểu khu di tích. Các nhà nghiên cứu xác định đây không phải một tòa thành đơn lẻ mà là quần thể kiến trúc rộng lớn, được xây dựng dựa theo địa hình đồi núi. Cung điện, nhà ở, hang động, pháo đài và các công trình Phật giáo phân bố thành nhiều tầng trên sườn đồi.

Theo thông tin của chính quyền Ngari, di tích hiện còn khoảng 445 nền nhà và điện đài, nhiều hang động lớn nhỏ, 58 pháo đài cùng 28 tháp Phật cổ. Những dấu tích này cho thấy Guge từng sở hữu hệ thống cư trú, phòng thủ và tôn giáo tương đối phát triển.

Trong tổng thể di tích, cung điện thường nằm ở vị trí cao, khu vực đền chùa phân bố ở tầng giữa, còn nhà ở và hang động của cư dân nằm thấp hơn. Cách bố trí này phản ánh sự phân tầng trong đời sống xã hội, đồng thời cho thấy địa hình tự nhiên đã ảnh hưởng đáng kể đến quy hoạch đô thị của người Guge.

Tàn tích cố đô Tsaparang (trang trái) và kết cấu gỗ chạm khắc bên trong đền thờ Vương quốc cổ Guge, Tây Tạng. Ảnh tư liệu trích từ sách "Di tích kiến trúc Vương quốc Guge" (Viện Khảo sát và Thiết kế Kiến trúc Tây Tạng / NXB Công nghiệp Kiến trúc Trung Quốc).

Những bộ hài cốt trong hang động và câu hỏi về tập tục mai táng

Một trong những phát hiện gây chú ý tại khu di tích là hang động chứa nhiều bộ hài cốt, từng được gọi là “hang xác khô”, nơi khoảng 30 bộ xương người được tìm thấy trong tình trạng xếp lẫn với nhau.

Đáng chú ý, bề mặt các bộ xương tương đối nhẵn, không xuất hiện dấu hiệu ăn mòn rõ rệt hoặc dấu vết cho thấy chúng được nhặt từ lớp đất lấp. Các nhà nghiên cứu đặt giả thuyết rằng số hài cốt này có thể liên quan đến tập tục thiên táng hoặc việc thu gom xương sau khi thi thể được động vật xử lý. Tuy nhiên, giả thuyết đó vẫn cần được kiểm chứng bằng phân tích nhân học và khảo cổ học xương người.

Chi tiết này rất quan trọng bởi nó cho thấy không thể mặc nhiên kết luận toàn bộ hài cốt trong hang đều là nạn nhân của một cuộc thảm sát. Muốn xác định nguyên nhân tử vong, thời điểm chôn cất và mối liên hệ giữa các cá thể, chuyên gia cần nghiên cứu tuổi xương, giới tính sinh học, dấu vết tổn thương và bối cảnh phân bố hài cốt.

Guge từng là trung tâm văn hóa Phật giáo ở Tây Tạng

Vương quốc Guge hình thành sau thời kỳ đế chế Tây Tạng suy yếu, phát triển tại vùng Ngari và tồn tại qua nhiều thế kỷ. Đây không chỉ là một thế lực chính trị địa phương mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hưng Phật giáo Tây Tạng.

Các công trình nghiên cứu lịch sử cho thấy giới cầm quyền Guge từng thúc đẩy hoạt động Phật giáo, xây dựng các cơ sở tôn giáo và tạo điều kiện để giao lưu văn hóa với những khu vực lân cận. Tu viện Tholing trở thành một trong những trung tâm tôn giáo nổi bật, góp phần đưa vùng đất này trở thành điểm giao thoa giữa Tây Tạng, Ấn Độ và các khu vực Tây Á.

Những bức bích họa, tượng Phật, kinh sách và dấu tích kiến trúc còn lại cho thấy trình độ nghệ thuật cũng như đời sống tinh thần phong phú của cư dân Guge. Di tích vì thế không đơn thuần là tàn tích của một vương quốc đã mất, mà còn là nguồn tư liệu quan trọng để nghiên cứu lịch sử kiến trúc và tôn giáo Tây Tạng.

Xung đột tôn giáo và sự sụp đổ của vương quốc

Một trong những nguyên nhân được các nhà nghiên cứu chú ý khi tìm hiểu sự diệt vong của Guge là những mâu thuẫn chính trị và tôn giáo trong nội bộ vương quốc. Đầu thế kỷ XVII, hoạt động truyền giáo của các giáo sĩ Bồ Đào Nha tại khu vực đã tạo thêm những căng thẳng giữa giới cầm quyền, các nhóm tu sĩ và những thế lực bên ngoài.

Theo một số tài liệu lịch sử, năm 1626, giáo sĩ António de Andrade cùng các cộng sự nhận được sự hỗ trợ để xây dựng nhà thờ tại Tsaparang. Hoạt động truyền giáo sau đó mở rộng, làm nảy sinh bất đồng với một bộ phận giới tu sĩ Phật giáo và tầng lớp quyền lực địa phương. Đến khoảng năm 1630, xung đột bùng phát, quân đội Ladakh tiến vào và vương quốc Guge sụp đổ.

Dù vậy, không nên xem chiến tranh là lời giải thích duy nhất cho sự biến mất của toàn bộ cư dân Guge. Những biến động về quyền lực, sự thay đổi tuyến giao thương, điều kiện môi trường và quá trình di cư cũng có thể góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực. Hiện chưa có đủ chứng cứ để khẳng định toàn bộ dân số vương quốc đã bị tiêu diệt hoặc biến mất trong một sự kiện duy nhất.

Ngày nay, di tích Guge vẫn đứng trên vùng đất khô cằn của cao nguyên Tây Tạng. Những bức tường đất, hang động và hài cốt còn lại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi về đời sống, tập tục mai táng và biến động lịch sử của cư dân cổ.