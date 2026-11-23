Những mảnh xương khắc chữ được phát hiện tại Trịnh Châu (Trung Quốc) đã mở ra manh mối quan trọng về chữ viết và kinh đô đầu thời nhà Thương.

Trong nhiều thập niên, giới khảo cổ Trung Quốc không ngừng tìm kiếm dấu tích kinh đô đầu tiên của nhà Thương do Thành Thang xây dựng sau khi lật đổ nhà Hạ. Một trong những địa điểm được chú ý nhất là di chỉ thành cổ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Tại đây, các nhà khảo cổ phát hiện những mảnh xương động vật có khắc chữ từ thời Thương sơ kỳ, được xem là dấu tích văn tự sớm hơn nhiều so với hệ thống giáp cốt văn nổi tiếng ở Ân Khư.

Thành cổ Trịnh Châu và giả thuyết kinh đô Bạc

Theo các ghi chép lịch sử, Thành Thang là người sáng lập triều đại nhà Thương, tồn tại khoảng từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XI trước Công nguyên. Sau khi đánh bại nhà Hạ, ông xây dựng trung tâm quyền lực mới, thường được sử sách gọi là Bạc Đô.

Tuy nhiên, vị trí chính xác của kinh đô này vẫn là vấn đề được giới sử học tranh luận. Một trong những giả thuyết có ảnh hưởng lớn cho rằng thành cổ Trịnh Châu chính là Bạc Đô do Thành Thang xây dựng.

Di chỉ thành cổ Trịnh Châu nằm trong khu vực đô thị ngày nay, có quy mô rất lớn. Các cuộc khảo sát và khai quật cho thấy nơi đây từng tồn tại hệ thống thành lũy nhiều lớp, gồm khu cung thành, nội thành và ngoại thành. Tổng diện tích khu di tích được ước tính khoảng 25 km², trong đó nội thành có tường đất nện bao quanh với chu vi gần 7 km.

Những dấu tích cung điện, xưởng đúc đồng, khu sản xuất thủ công, khu cư trú và khu mai táng cho thấy đây không phải một khu dân cư thông thường mà là trung tâm chính trị, kinh tế và nghi lễ có tổ chức cao.

Năm 1978, nhà khảo cổ học Trâu Hành công bố nghiên cứu ủng hộ giả thuyết thành Trịnh Châu chính là kinh đô Bạc của Thành Thang. Ông dựa vào tư liệu văn hiến, địa danh cổ, các phát hiện đồ gốm có chữ và sự phân bố của di tích văn hóa Thương để đưa ra lập luận. Quan điểm này được nhiều học giả ủng hộ, dù việc xác định chính xác tên gọi của từng kinh đô thời Thương vẫn cần tiếp tục nghiên cứu.

Hiện vật giáp cốt văn thời Ân Thương khai quật tại An Dương, Hà Nam. Nguồn ảnh: Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc.

Phát hiện xương bò khắc chữ từ năm 1953

Một trong những phát hiện quan trọng nhất tại khu vực Trịnh Châu diễn ra vào tháng 4/1953, tại di chỉ Nhị Lý Cương. Các nhà khảo cổ tìm thấy một đoạn xương sườn bò có khắc ba hàng chữ, tổng cộng khoảng 11 ký tự.

Mảnh xương còn lại dài khoảng 7,3 cm, rộng 3,8 cm và dày 0,3 cm. Những nét khắc tương đối rõ, có cấu trúc giống chữ viết trên các mảnh mai rùa và xương thú được phát hiện tại Ân Khư, nhưng hình dáng và kỹ thuật khắc có phần khác biệt.

Nội dung văn tự được một số học giả phiên dịch là ghi chép liên quan đến việc bói toán và hoạt động tế lễ. Tuy nhiên, do chữ viết đã bị hư hại, cách giải đọc vẫn còn những điểm chưa thống nhất.

Điều đặc biệt là mảnh xương được phát hiện trong bối cảnh địa tầng từng bị xáo trộn. Ban đầu, điều này khiến giới nghiên cứu tranh luận về niên đại. Một số ý kiến cho rằng hiện vật có thể thuộc thời Ân Thương muộn, tương tự những văn tự tìm thấy tại Ân Khư.

Tuy nhiên, các cuộc khai quật kéo dài tại thành cổ Trịnh Châu không phát hiện tầng văn hóa Ân Thương muộn tương ứng trong khu vực này. Vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, mảnh xương thuộc giai đoạn Nhị Lý Cương, tức thời Thương sơ kỳ, có niên đại khoảng thế kỷ XVI–XIII trước Công nguyên.

Đến tháng 9/1954, các nhà khảo cổ tiếp tục phát hiện một mảnh xương khác có dấu khắc tại một hố thăm dò ở Nhị Lý Cương. Những phát hiện này cho thấy hoạt động sử dụng chữ khắc trên xương đã xuất hiện từ giai đoạn đầu của nhà Thương, trước thời kỳ văn tự Ân Khư nổi tiếng.

Chữ viết nhà Thương có lịch sử lâu đời

Trước đây, khi nhắc đến giáp cốt văn Trung Quốc, nhiều người thường nghĩ ngay đến những phát hiện tại Ân Khư, An Dương, có niên đại chủ yếu từ thời Thương muộn. Tuy nhiên, những mảnh xương khắc chữ ở Nhị Lý Cương đã bổ sung một mắt xích quan trọng cho lịch sử phát triển văn tự.

Ngoài xương bò, các di chỉ thuộc thời kỳ Thương sơ kỳ còn phát hiện chữ khắc trên đồ gốm và ký hiệu trên đồ đồng. Tại khu vực Trịnh Châu, một số mảnh xương động vật được phát hiện vào năm 1989 và 1990 cũng mang những ký hiệu được cho là chữ viết cổ.

Đáng chú ý, tại di chỉ Tiểu Song Kiều, các nhà khảo cổ phát hiện nhiều dấu chữ viết bằng chu sa trên bề mặt đồ gốm. Nội dung gồm ký hiệu số, chữ tượng hình và những cụm ký tự ngắn. Hình dạng và cách cấu tạo của chúng có nhiều điểm tương đồng với giáp cốt văn và kim văn.

Giáo sư Viên Quảng Khoát thuộc Đại học Sư phạm Thủ đô Trung Quốc nhận định rằng, những phát hiện này giúp phác họa quá trình hình thành và phát triển của hệ thống chữ viết thời Hạ – Thương. Một số dấu tích chữ viết còn xuất hiện tại các di chỉ văn hóa Nhị Lý Đầu, có niên đại trước nhà Thương, cho thấy truyền thống ghi chép bằng ký hiệu đã hình thành từ sớm. Như vậy, giáp cốt văn tại Ân Khư không phải hình thức chữ viết đột nhiên xuất hiện, mà là kết quả của một quá trình phát triển lâu dài.

Bằng chứng khảo cổ tiếp tục làm sáng tỏ kinh đô đầu nhà Thương

Những phát hiện tại Trịnh Châu không chỉ có ý nghĩa đối với lịch sử chữ viết mà còn góp phần xác định quy mô tổ chức của nhà nước Thương sơ kỳ. Các cuộc khai quật gần đây tiếp tục phát hiện nhiều công trình đất nện quy mô lớn, hệ thống thoát nước, giếng nước và dấu tích xưởng thủ công.

Đặc biệt, một nhóm nền móng kiến trúc đất nện ở phía Tây Nam nội thành được các nhà nghiên cứu nhận định có thể là hệ thống kho chứa hoặc công trình phục vụ quản lý vật tư. Những dấu tích này cho thấy trung tâm quyền lực thời Thương đã có khả năng tổ chức sản xuất, tích trữ và phân phối nguồn lực ở quy mô lớn.

Dù vậy, việc xác định thành Trịnh Châu chính xác là Bạc Đô của Thành Thang hay không vẫn cần được đặt trong quá trình đối chiếu giữa khảo cổ học và văn hiến cổ. Những mảnh xương khắc chữ là bằng chứng quan trọng về trình độ văn tự thời Thương sơ kỳ, nhưng bản thân chúng không trực tiếp ghi tên kinh đô hay xác nhận người sáng lập thành phố.

Sau hơn 3.600 năm, những dấu tích tại Nhị Lý Cương và thành cổ Trịnh Châu đang giúp giới nghiên cứu từng bước phục dựng diện mạo một giai đoạn quan trọng của văn minh Trung Hoa. Chúng cũng cho thấy lịch sử chữ viết và tổ chức đô thị thời nhà Thương phức tạp, lâu đời hơn nhiều so với hình dung trước đây.