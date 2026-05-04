Hành trình xuyên đêm cứu bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền

Trong khi cả nước đang nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 vẫn duy trì trạng thái thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cấp cứu trong mọi tình huống, đặc biệt tại các vùng biển, đảo xa của Tổ quốc.

Vào lúc 2h45 ngày 3/5/2026, trực thăng EC225 số hiệu VN8620 của Công ty Trực thăng Miền Nam đã hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175, đưa 2 bệnh nhân từ đảo Trường Sa Lớn về đất liền để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Hồi sức bệnh nhân ổn định trước khi lên trực thăng - Ảnh BVCC

Ngã cao khi thi công tại đảo, bệnh nhân đa chấn thương nặng, tràn khí, tràn dịch màng phổi

Bệnh nhân T.D.H (sinh năm 1977), công nhân công ty xây dựng, bị tai nạn lao động do ngã cao trong quá trình thi công tại đảo Trường Sa Lớn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ đảo, Bệnh viện Quân y 175 đã kích hoạt hệ thống hội chẩn từ xa (Telemedicine), tổ chức nhiều phiên hội chẩn nhằm đảm bảo quá trình điều trị tốt nhất.

Bệnh nhân được phẫu thuật dẫn lưu khí và dịch màng phổi cấp cứu, đồng thời theo dõi sát diễn biến lâm sàng về tình trạng hô hấp và tổn thương trong ổ bụng, sẵn sàng phương án tổ chức cấp cứu đường không. Tình trạng bệnh nhân diễn tiến không thuận lợi, Bệnh viện đã hội chẩn và quyết định vận chuyển bệnh nhân về đất liền để điều trị chuyên sâu, tích cực.

Sau khi tiếp cận bệnh nhân tại đảo Trường Sa Lớn, Tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 nhận định mặc dù bệnh nhân đã được dẫn lưu màng phổi nhưng tình trạng suy hô hấp vẫn đang tiến triển nặng, bụng chướng, có dấu hiệu bụng ngoại khoa.

Ngay lập tức, bệnh nhân được thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực chuyên sâu, hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, điều chỉnh dịch thể, giảm đau… nhằm ổn định toàn trạng trước khi vận chuyển về đất liền.

Bệnh nhân được vận chuyển lên máy bay - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Quân y 175 lúc 2h45 ngày 3/5/2026 trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, thở oxy liều cao qua mặt nạ; hệ thống dẫn lưu khoang màng phổi trái tiếp tục ra khí và khoảng 250 ml dịch màu hồng nhạt; bụng chướng nhiều, có dấu hiệu bụng ngoại khoa.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng cao; chụp cắt lớp vi tính xác định bệnh nhân có nhiều tổn thương phức tạp vùng ngực và bụng, gồm gãy nhiều xương sườn bên trái, tràn dịch – khí màng phổi trái, xẹp phổi, dập nhu mô phổi trái, có khí và dịch tự do trong ổ bụng, vỡ lách độ I, dập quai ruột tiểu tràng.

Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn cấp cứu lúc 4h30 ngày 3/5/2026. Các chuyên gia xác định bệnh nhân bị đa chấn thương nặng, gồm chấn thương ngực kín, gãy nhiều xương sườn bên trái, tràn dịch – khí màng phổi trái, xẹp thùy dưới và dập nhu mô phổi trái; chấn thương bụng kín, vỡ tạng rỗng, vỡ lách độ I ngày thứ 6; đã có bằng chứng nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm phần mềm vùng chấn thương trên nền thể trạng thừa cân, có chỉ định phẫu thuật cấp cứu thám sát và xử trí tổn thương trong ổ bụng.

Các chuyên gia đánh giá tình trạng bệnh nhân rất nặng, nguy cơ nhiễm trùng tiến triển thành sốc, tổn thương đa cơ quan.

Hiện bệnh nhân đang được phẫu thuật ổ bụng thám sát, xử trí tổn thương cấp cứu, đồng thời được hồi sức tích cực, sử dụng kháng sinh liều cao phối hợp, kiểm soát toan – kiềm và cân bằng nước – điện giải.

Cấp cứu bệnh nhân lên máy bay - Ảnh BVCC

Áp xe thành bụng, theo dõi viêm lan vào thành đại tràng

Bệnh nhân V.V.T (sinh năm 1971), công nhân, được vận chuyển trên cùng chuyến bay cấp cứu từ đảo Trường Sa Lớn về Bệnh viện Quân y 175.

Khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đau vùng hạ sườn trái, đau tăng khi sờ nắn và vận động, không có dấu hiệu bụng ngoại khoa; mạch 80 lần/phút, huyết áp 120/70 mmHg, nhiệt độ 38°C, SpO₂ 97%.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng; chụp cắt lớp vi tính xác định bệnh nhân có ổ áp xe vùng hạ sườn trái giai đoạn dịch hóa, thành đại tràng lân cận dày lên, theo dõi tình trạng viêm lan.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị bằng kháng sinh, giảm đau, hạ sốt, bù nước, điện giải và theo dõi sát để can thiệp ngoại khoa khi cần thiết.

Xuyên đêm để cấp cứu bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sẵn sàng lên đường bất kể ngày nghỉ, lễ Tết

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 18h58 ngày 2/5/2026, trực thăng EC225 số hiệu VN8620 đã cất cánh từ Sân bay Tân Sơn Nhất, mang theo Tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 ra đảo thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ được triển khai trong điều kiện thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, mưa to, gió mạnh, tầm nhìn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tiếp cận, cất – hạ cánh và vận chuyển bệnh nhân bằng đường không xuyên đêm.

Dưới sự chỉ huy thống nhất, nhiệm vụ được thực hiện trên cơ sở hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng Quân y tại đảo Trường Sa Lớn, hệ thống trực và các chuyên gia từ Bệnh viện Quân y 175, bộ phận Telemedicine, Tổ cấp cứu đường không, Công ty Trực thăng Miền Nam cùng các lực lượng hải quân và cơ quan chỉ huy liên quan, bảo đảm thông tin thông suốt, xử trí liên tục và an toàn tuyệt đối trong toàn bộ quá trình.

Kịp thời cứu sống bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thế Nhã – Kíp trưởng Kíp cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 cho biết: “Ngay sau khi tiếp cận bệnh nhân, kíp cấp cứu đã nhanh chóng thăm khám, đánh giá toàn trạng và nhận định tình trạng tổn thương lồng ngực vẫn còn diễn tiến.

Ê-kíp đã tiến hành dẫn lưu cấp cứu khoang màng phổi, kiểm soát hô hấp – tuần hoàn và ổn định toàn trạng trước khi vận chuyển. Trong quá trình bay, sự thay đổi áp suất theo độ cao luôn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng hô hấp của bệnh nhân, vì vậy toàn bộ người bệnh được theo dõi liên tục và sẵn sàng can thiệp ngay khi cần thiết”.

Nhiệm vụ cấp cứu thành công một lần nữa khẳng định năng lực cấp cứu đường không, hồi sức – ngoại khoa chuyên sâu và hệ thống hội chẩn từ xa của bệnh viện; đồng thời thể hiện tinh thần “sẵn sàng nhận nhiệm vụ, cơ động nhanh, xử trí kịp thời, an toàn tuyệt đối” của những người thầy thuốc quân y nơi tuyến đầu biển, đảo của Tổ quốc.

