Hành trình kỳ lạ của kiệt tác 2.400 tuổi: Từ Hy Lạp cổ đến tay Hitler

Discobolus, hay “Người ném đĩa”, là một trong những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng nhất của Hy Lạp cổ đại, được sáng tạo bởi nhà điêu khắc Myron vào khoảng năm 460–450 trước Công nguyên. Bức tượng khắc họa một vận động viên trong tư thế chuẩn bị tung chiếc đĩa về phía trước, với thân người vặn xoắn, hai tay mở rộng và các cơ bắp căng lên đầy sức mạnh. Tác phẩm không chỉ thể hiện vẻ đẹp hình thể mà còn cho thấy nỗ lực của người nghệ sĩ trong việc nắm bắt chuyển động của cơ thể con người.

Myron sống vào thời kỳ nghệ thuật Hy Lạp phát triển mạnh mẽ, khi các nghệ sĩ ngày càng quan tâm đến giải phẫu, tỷ lệ cơ thể và khả năng tái hiện những tư thế phức tạp. Thay vì khắc họa một vận động viên đứng yên trong dáng vẻ trang nghiêm, ông lựa chọn khoảnh khắc chuyển tiếp giữa lúc chuẩn bị và hành động. Cơ thể uốn cong theo đường nét hình học, tạo nên sự cân bằng giữa sức mạnh, nhịp điệu và tính toán chính xác.

Ảnh: news.artnet.com

Điều thú vị là bức tượng nổi tiếng ngày nay không còn tồn tại dưới dạng nguyên bản bằng đồng của Myron. Tác phẩm gốc được cho là đã thất lạc, nhưng hình dáng của nó được lưu giữ thông qua nhiều bản sao bằng đá cẩm thạch do người La Mã thực hiện trong thời cổ đại. Một trong những phiên bản được biết đến nhiều nhất là bản Lancellotti, hiện thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia La Mã tại Italy.

Những bản sao này giúp giới nghiên cứu hình dung phần nào diện mạo của nghệ thuật điêu khắc Hy Lạp, đồng thời cho thấy người La Mã đánh giá cao các kiệt tác của nền văn minh mà họ chịu ảnh hưởng sâu sắc. Tuy nhiên, bản sao bằng đá không hoàn toàn giống nguyên bản bằng đồng, cả về chất liệu lẫn những chi tiết có thể được điều chỉnh để phù hợp với kỹ thuật chế tác.

Ảnh: fagetti.com

Một chi tiết đáng chú ý nằm ở gương mặt của vận động viên. Dù cơ thể đang ở trạng thái căng thẳng cực độ, khuôn mặt anh vẫn gần như bình thản. Sự tương phản này phản ánh quan niệm thẩm mỹ của người Hy Lạp cổ đại: vẻ đẹp lý tưởng không chỉ nằm ở sức mạnh thể chất mà còn ở sự hài hòa và khả năng kiểm soát bản thân. Tuy nhiên, Discobolus không phải hình ảnh hoàn toàn chân thực của một vận động viên đang thi đấu, mà là cơ thể được lý tưởng hóa qua con mắt nghệ thuật.

Lịch sử hiện đại của bức tượng cũng có một chương gây tranh cãi. Năm 1938, Adolf Hitler mua phiên bản Lancellotti và đưa tác phẩm đến Đức, sử dụng hình tượng cơ thể lý tưởng của nghệ thuật Hy Lạp trong bối cảnh tuyên truyền của chế độ Đức Quốc xã. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, bức tượng được trao trả cho Italy vào năm 1948. Ngày nay, Discobolus tiếp tục xuất hiện trong sách nghệ thuật, bảo tàng và các hình ảnh gắn với thể thao, trở thành minh chứng cho sức sống lâu dài của nghệ thuật cổ đại.

Từ một tác phẩm bằng đồng đã thất lạc, Discobolus vẫn vượt qua hơn hai thiên niên kỷ để truyền tải vẻ đẹp của chuyển động. Bức tượng nhắc chúng ta rằng nghệ thuật không nhất thiết phải tái hiện cả một câu chuyện dài; đôi khi, chỉ một khoảnh khắc được lựa chọn chính xác cũng đủ để trở thành biểu tượng bất tử.