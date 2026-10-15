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Kho tri thức

Hé lộ kỹ năng chế tác đồ gỗ của người Neanderthal

Những dấu tích hiếm hoi này cho thấy công nghệ thời Đồ đá giữa đa dạng hơn nhiều so với những gì hồ sơ khảo cổ bằng đá có thể phản ánh.

Tuệ Minh

Gỗ thường phân hủy nhanh hơn đá, khiến các nhà khảo cổ khó tái dựng đầy đủ công nghệ của người tiền sử. Tại Abric Romaní, gần Barcelona, các lớp trầm tích chứa những dấu khuôn do khoáng chất bao quanh đồ vật gỗ tạo ra. Sau khi gỗ mục đi, các lớp khoáng chất vẫn lưu lại hình dạng và một phần dấu vết của vật thể ban đầu.

Nhóm nghiên cứu do Palmira Saladié, nhà nghiên cứu tại Viện Cổ nhân học và Tiến hóa xã hội Catalonia (IPHES-CERCA) dẫn đầu đã ghi nhận 597 mẫu gỗ trong 16 lớp khảo cổ, có niên đại khoảng 62.000 - 40.000 năm trước.

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Minh họa người Neanderthal sử dụng công cụ gỗ. Minh họa: MNHN

Đây không phải lần đầu tiên các hiện vật bằng gỗ được liên kết trực tiếp với người Neanderthal. Các địa điểm ở Đức, Ý và Hy Lạp đã tìm thấy vũ khí và công cụ bằng gỗ, bao gồm cả giáo và gậy đào.

Điều làm cho Abric Romaní khác biệt là cách những vật thể này được bảo tồn. Thay vì gỗ được bảo quản trong bùn, các lớp trầm tích canxi cacbonat hình thành xung quanh các vật thể, tạo ra các khuôn mẫu chi tiết sau khi gỗ ban đầu bị mục nát.

Trong số mẫu vật, các nhà nghiên cứu xác định được 13 công cụ hoặc đồ vật có dấu hiệu được con người chỉnh sửa.

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Khu khai quật Abric Romaní ở Tây Ban Nha.

Chúng bao gồm những cọc có thể dùng dựng nơi trú ẩn, vật giống que đào đất, hai ngọn giáo và một vật dạng dùi cui với phần tay cầm và đầu được tạo hình rõ rệt.

Bốn mảnh vỏ cây bị than hóa có thể từng được sử dụng như khay hoặc vật chứa. Tuy nhiên, chức năng chính xác của chúng vẫn chưa thể xác định chắc chắn.

Sự đa dạng này gợi ý người Neanderthal không chỉ thu nhặt cành cây để làm nhiên liệu. Họ có thể đã lựa chọn loại gỗ phù hợp, chỉnh sửa hình dạng và sử dụng vật liệu theo những mục đích khác nhau.

Thậm chí còn có thêm bằng chứng cho thấy người Neanderthal không chỉ đơn thuần là những người sống trong hang động như chúng ta từng nghĩ. Việc phát hiện ra một hiện vật giống như dùi cui và các công cụ bằng gỗ khác tại một địa điểm khảo cổ gần Barcelona, ​​Tây Ban Nha, cho thấy họ có thể là những người thợ mộc lành nghề.

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Hiện vật gỗ tại di chỉ Abric Romaní.

Điều này cho thấy người Neanderthal, ít nhất là tại địa điểm này, là những người thợ mộc lành nghề, biết lựa chọn loại gỗ phù hợp, cố ý tạo hình vật liệu và chế tác công cụ của họ cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

"Sự đa dạng này phản ánh một hệ thống công nghệ linh hoạt được hỗ trợ bởi kiến ​​thức công nghệ chi tiết và khả năng thích ứng." - GS Saladié cho biết.

Công trình được công bố trên Science Advances. Phát hiện góp phần khắc họa người Neanderthal như những người chế tác linh hoạt, biết tận dụng nhiều loại vật liệu và thích nghi với môi trường sống.

Video: Người Neanderthal và người hiện đại có con chung từ khi nào | Báo Thanh Niên
IPHES-CERCA
#Neanderthal #Chế tác đồ gỗ #Khảo cổ học #Abric Romaní #Công nghệ tiền sử

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