Sống Khỏe

Phẫu thuật kịp thời cứu sống bệnh nhân người Campuchia mắc hoại tử Fournier

Nam thanh niên người Campuchia mắc hoại tử Fournier, nguy cơ tử vong cao, đã thoát hiểm sau phẫu thuật và điều trị tích cực tại bệnh viện Việt Nam.

Bình Nguyên

Anh R.T.N (23 tuổi, quốc tịch Campuchia) vừa được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ vị, sưng đau tinh hoàn và sốt cao liên tục.

Trước đó, anh N. cho biết đã đi tiêm xơ búi trĩ tại cơ sở y tế địa phương. Sau vài ngày, anh bắt đầu cảm thấy đau lan từ vùng hông xuống bìu trái, kèm mệt mỏi và chán ăn, cơn đau ngày càng dữ dội như bị xé toạc.

Trong phẫu thuật, bác sĩ phát hiện nhiều ổ mủ ăn lan dọc khoang cạnh trực tràng, vùng chậu và gốc bìu. Ảnh: BV/baotintuc.vn
Trong phẫu thuật, bác sĩ phát hiện nhiều ổ mủ ăn lan dọc khoang cạnh trực tràng, vùng chậu và gốc bìu. Ảnh: BV/baotintuc.vn

Tại đây, qua siêu âm và chụp CT, các bác sĩ phát hiện ổ áp xe vùng hố ngồi trực tràng bên trái lan ra vùng mông và bìu trái. Dựa trên các dấu hiệu lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán mắc hoại tử Fournier – một dạng nhiễm trùng hoại tử cấp tính vùng tầng sinh môn, hiếm gặp nhưng có tốc độ lan rất nhanh và có thể gây tử vong nếu chậm trễ điều trị.

Nhận thấy tình trạng bệnh tiến triển nặng, ê-kíp bác sĩ của nhiều chuyên khoa đã hội chẩn khẩn cấp, nhanh chóng tiến hành phẫu thuật rạch áp xe tháo mủ, đặt dẫn lưu kiểu Hanley để kiểm soát ổ nhiễm trùng.

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức người tham gia phẫu thuật cho biết, khi mổ phát hiện nhiều ổ mủ lan dọc khoang cạnh trực tràng, lan lên vùng chậu và gốc bìu. Đây là ca Fournier tiến triển nặng, nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ sốc nhiễm trùng và suy đa tạng.

Sau ca mổ đầu tiên, người bệnh được chăm sóc vết mổ tích cực, sử dụng kháng sinh theo kháng sinh đồ. Khi vết mổ lên mô hạt tốt, bệnh nhân được phẫu thuật cắt lọc và khâu lại da bìu ở lần điều trị thứ hai. Sau gần một tháng điều trị liên tục, sức khỏe anh N. dần ổn định, vết thương lành tốt, ăn uống và đi lại bình thường.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh: BV/baotintuc.vn
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh: BV/baotintuc.vn

Theo bác sĩ Đức, hoại tử Fournier là bệnh lý nhiễm trùng nặng, thường khởi phát từ các tổn thương nhỏ ở vùng tầng sinh môn hoặc cơ quan sinh dục, sau đó lan rộng qua các lớp cân cơ dưới da, tốc độ lan rộng có thể tính theo phút hoặc theo giờ. Người bệnh có thể khởi đầu bằng sưng, nóng, đỏ vùng sinh dục, sốt, đau hoặc mệt mỏi, nhưng bệnh diễn tiến nhanh, có thể gây nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nếu không phát hiện sớm.

Tại Việt Nam, bệnh hoại tử Fournier còn ít được biết đến. Tuy nhiên, bệnh viện đã nhiều lần điều trị thành công các ca bệnh này, góp phần nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu và hỗ trợ người bệnh trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là bệnh nhân từ Campuchia.

Bác sĩ khuyến cáo người có bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp, suy thận mạn hay suy giảm miễn dịch cần chú ý các dấu hiệu bất thường vùng tầng sinh môn, đặc biệt là ngứa, nóng rát, tiểu khó hoặc đại tiện khó nên đến bệnh viện để được thăm khám kịp thời.

