Hành trình 43 giờ truy bắt tên cướp ngân hàng manh động

Tiếng súng nổ chát chúa đã khiến cả khách hàng và nhân viên phòng giao dịch của ngân hàng hoảng hốt. Tên cướp lấy đi 3,5 tỷ đồng rồi cướp một chiếc xe máy, bỏ trốn khỏi hiện trường…

Hình ảnh Nguyễn Văn Nam khi bước vào phòng giao dịch.

Vị khách bất ngờ

Chiều 7/1/2023, Phòng giao dịch của Ngân hàng VCB Đình Vũ (thành phố Hải Phòng) vẫn hoạt động như thường lệ. Khoảng 15h5, một gã thanh niên bước vào với bộ đồ đen kín mít từ đầu đến chân, ngay cả chiếc mũ lưỡi trai cùng chiếc balo khoác trên vai cũng một màu tối sẫm. Khuôn mặt gã khó có thể nhận diện bởi chiếc khẩu trang được kéo lên che kín, chỉ hở đôi mắt. Tuy nhiên chẳng ai chú ý cũng như nhìn ra điểm bất thường ở vị khách này. Ánh mắt lướt qua một vòng, bất ngờ gã thanh niên rút súng và bóp cò. Tiếng nổ khiến cả khách hàng và nhân viên phòng giao dịch hoảng loạn. Họ nhận ra mình đang đối mặt với một vụ cướp ngân hàng.

Trong khi mọi người la hét, hoảng sợ, thì tên cướp đi thẳng tới quầy giao dịch, chĩa súng vào một nữ nhân viên để uy hiếp. Khi đã khống chế được cô gái, đối tượng quẳng chiếc balo về phía nhân viên này yêu cầu bỏ vào đó toàn bộ tiền mặt có tại ngân hàng. Một số tiền lớn nhanh chóng được nhét đầy. Tên cướp tay trái cầm balo đựng tiền, tay còn lại lăm lăm khẩu súng chĩa vào những người xung quanh đe dọa rồi nhanh chóng thoát ra bên ngoài. Chưa dừng lại ở đó, ra tới cửa, hắn tiếp tục chĩa súng vào nhân viên bảo vệ rồi cướp một chiếc xe máy phóng về hướng Đình Vũ - Tràng Cát.

Hình ảnh Nam cầm súng chĩa vào nhân viên phòng giao dịch uy hiếp, yêu cầu giao nộp tiền.

Nhận được tin báo, ngay lập tức Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, bắt giữ đối tượng gây án. Nhận thấy đây là một vụ cướp có vũ khí với tính chất manh động, Phòng Cảnh sát hình sự sau đó báo cáo Ban Giám đốc xác lập chuyên án, huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ tham gia truy bắt thủ phạm. Từ những chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án nhận định, rất có thể đây là vụ cướp mang tính bộc phát. Bởi lẽ, đối tượng chỉ hành động một mình, không có sự trợ giúp của đồng phạm, không chuẩn bị phương tiện để chạy trốn sau khi gây án.

Bắt giữ

Quá trình theo dấu tội phạm, lực lượng công an đã thu giữ chiếc xe máy tên cướp bỏ lại tại lối lên cầu Đình Vũ - Tràng Cát. Như vậy nghĩa là kẻ gây án đã tìm cách xóa dấu vết trong quá trình di chuyển. Ban chuyên án nhận định, khi không có phương tiện, đối tượng sẽ phải thuê xe, thuê nhà trọ hoặc nhà nghỉ để tránh bị phát hiện. Chính vì vậy, các trinh sát được chỉ đạo rà soát, kiểm tra kỹ toàn bộ các cơ sở kinh doanh lưu trú. Tuy nhiên không có tin tức tích cực nào phản hồi về. Áp lực dần dần đè nặng lên vai Ban chuyên án do lo ngại thủ phạm có vũ khí “nóng”, trong quá trình bỏ trốn nếu bị người dân phát hiện hắn sẽ manh động chống trả, gây thêm hậu quả nghiêm trọng. Do đó, Ban chuyên án chuyển hướng sang rà soát các phương tiện giao thông.

Tang vật thu giữ tại nhà nghỉ.

Rất nhanh sau đó, một lái xe taxi xác nhận có chở một thanh niên (đặc điểm nhận dạng giống với tên cướp mà công an mô tả) về nhà riêng ở Cát Hải, rồi tiếp tục di chuyển đi Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ). Cũng trong thời điểm đó, một mũi điều tra khác đã xác định được danh tính đối tượng là Nguyễn Văn Nam (25 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng). Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cũng ngay lập tức vào cuộc phối hợp. Liên tục trong khoảng 4 giờ điều tra, trinh sát tiếp tục nắm tin đối tượng đã rời Vĩnh Yên đi Phổ Yên (Thái Nguyên). Qua những hình ảnh thu thập được, cơ quan công an xác định Nam di chuyển bằng một chiếc mô tô phân khối lớn hiệu Kawasaki màu xanh khá đắt tiền.

Hàng chục mũi trinh sát đã kiểm tra đồng loạt khoảng 60 khách sạn, nhà nghỉ, và lần này Ban chuyên án đã nhanh hơn một bước. Chiếc Kawasaki được phát hiện để trong hầm gửi xe của nhà nghỉ B.S. Khi bức ảnh của Nguyễn Văn Nam được đưa ra, nhân viên lễ tân nhà nghỉ đã xác nhận đó chính là vị khách thuê phòng. Kim đồng hồ lúc này chỉ cách thời gian gây án gần 43 tiếng. Kế hoạch bắt giữ Nam được vạch ra, trong đó yêu cầu phải đảm bảo an toàn tối đa cho mũi tấn công bởi ai cũng biết đối tượng có súng. Ngoài ra, trinh sát được bố trí khép chặt vòng vây bên ngoài, không để Nam có khả năng tẩu thoát.

Cánh cửa phòng nghỉ bật mở, Nam đang ngồi trên giường giật bắn mình. Rất nhanh, đối tượng vồ lấy súng định chĩa về phía trinh sát, nhưng đã muộn. Chỉ trong tích tắc tên cướp bị khống chế, 2 khẩu súng bị thu giữ. Khi kiểm tra, trinh sát phát hiện cả 2 khẩu đều đã được Nam lên đạn sẵn. Công an cũng thu giữ số tiền 800 triệu đồng và chiếc xe phân khối lớn nhãn hiệu Kawasaki.

Nguyễn Văn Nam dùng tiền cướp ngân hàng để mua xe phân khối lớn.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Nam khai nhận, động cơ khiến gã nổ súng, cướp ngân hàng là để lấy tiền mua xe phân khối lớn - thứ mà gã đã mơ ước từ lâu. Để thực hiện, cuối tháng 12/2021, Nam lên mạng xã hội tìm mua 2 khẩu súng và đạn với số tiền 31 triệu đồng. Chiều 7/1/2023, Nam mang súng đến ngân hàng. Quan sát khoảng 15 phút, thấy không ai chú ý đến mình, đối tượng lập tức hành động. Hắn uy hiếp nhân viên phòng giao dịch và lấy đi tổng số tiền là 3,5 tỷ đồng.

Quá trình bỏ trốn, Nam về nhà riêng ở Cát Hải đưa cho bạn gái là Trần Thị Thu Thủy 17 cọc tiền với nhiều mệnh giá khác nhau, giấu 2 cọc tiền khác trong phòng ngủ, số còn lại cất trong một chiếc balo. Lo sợ bị công an truy vết, đối tượng đã đốt bỏ bộ quần áo mặc khi gây án và ra Hà Nội mua chiếc xe máy nhãn hiệu Kawasaki ZX10R với giá 700 triệu đồng rồi chạy thẳng lên Thái Nguyên. Khi Nam thuê nhà nghỉ nằm lại cho đỡ mệt rồi di chuyển tiếp thì bị bắt giữ.

Ngày 24/8/2022, TAND TP Hải Phòng đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Nguyễn Văn Nam tù chung thân về tội “Cướp tài sản”, 2 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là tù chung thân. Tuyên phạt Trần Thị Thu Thủy 10 năm tù về tội “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.