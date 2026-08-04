Người khắc họa 'Dáng đứng Việt Nam' bất tử

Rời bục giảng xếp bút nghiên ra chiến trường, Lê Anh Xuân đã ngã xuống ở tuổi 28, để lại "Dáng đứng Việt Nam" - biểu tượng bi tráng cho một thế hệ anh hùng.

Với Dáng đứng Việt Nam, nhà thơ Lê Anh Xuân đã để lại một trong những hình tượng người lính tiêu biểu nhất của thơ ca kháng chiến. Hình ảnh người chiến sĩ “vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công” dù đã hy sinh trở thành biểu tượng cho ý chí bất khuất của dân tộc. Cũng như những người lính trong thơ mình, Lê Anh Xuân đã chọn một cuộc đời trọn vẹn với lý tưởng và hóa thân vào bản hùng ca của đất nước.

Nhà thơ Lê Anh Xuân. Ảnh: TTXVN.

Dáng đứng bất tử của người lính Việt Nam

“Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhứt

Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng

Và Anh chết trong khi đang đứng bắn

Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng…”

Những câu thơ ấy từ lâu đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ độc giả Việt Nam, trở thành một trong những hình ảnh xúc động nhất của thơ ca viết về người lính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bằng ngôn ngữ cô đọng mà giàu sức gợi, nhà thơ Lê Anh Xuân đã tái hiện khoảnh khắc hy sinh bi tráng của một chiến sĩ giải phóng quân giữa chiến trường ác liệt, để từ đó dựng lên hình tượng người lính Việt Nam với tư thế hiên ngang, bất khuất.

Dáng đứng Việt Nam được Lê Anh Xuân sáng tác năm 1968, trong những năm tháng cuộc chiến tranh chống Mỹ bước vào giai đoạn khốc liệt. Bài thơ bắt nguồn từ hình ảnh người chiến sĩ hy sinh tại sân bay Tân Sơn Nhất trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Nhưng vượt lên trên việc khắc họa một con người cụ thể, tác phẩm đã nâng hình ảnh người lính vô danh thành biểu tượng cho cả một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Điều khiến Dáng đứng Việt Nam sống mãi trong lòng người đọc chính là cách Lê Anh Xuân nhìn nhận cái chết của người chiến sĩ. Đó không phải là sự kết thúc, mà là khoảnh khắc làm bừng sáng vẻ đẹp của lòng yêu nước và ý chí chiến đấu. Người lính dù bị thương, dù đã ngã xuống giữa bom đạn vẫn “gượng đứng lên” để tiếp tục chiến đấu. Tư thế ấy biến sự hy sinh thành một biểu tượng bất tử: con người có thể nằm xuống nhưng lý tưởng, tinh thần và khát vọng độc lập vẫn đứng vững.

Nếu những câu thơ đầu gây ám ảnh bởi khoảnh khắc chiến đấu cuối cùng, thì những câu thơ tiếp theo lại làm nổi bật sức mạnh tinh thần của người anh hùng:

“Chợt thấy Anh, giặc hốt hoảng xin hàng

Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn

Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm

Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công”

Ở đây, Lê Anh Xuân đã tạo nên một nghịch lý nghệ thuật đầy sức mạnh: người chiến sĩ đã hy sinh nhưng sự hiện diện của anh vẫn khiến kẻ thù khiếp sợ. Cái chết không thể khuất phục được lòng dũng cảm; trái lại, nó trở thành nguồn sức mạnh tiếp tục truyền lửa cho những người đang chiến đấu. Người lính từ một cá nhân cụ thể đã hóa thành biểu tượng của ý chí Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.

Đặc biệt, vẻ đẹp của người chiến sĩ trong thơ Lê Anh Xuân không nằm ở những điều phi thường xa vời, mà được làm nên từ chính sự giản dị:

“Anh tên gì hỡi Anh yêu quý

Anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng

Như đôi dép dưới chân Anh giẫm lên bao xác Mỹ

Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong”

Không tên tuổi, không địa chỉ, không để lại tài sản riêng trước lúc lên đường, người chiến sĩ ấy đại diện cho biết bao con người đã lặng lẽ đi vào lịch sử. Hình ảnh “đôi dép, một chi tiết đời thường càng làm nổi bật vẻ đẹp của người lính cách mạng: giản dị trong cuộc sống nhưng lớn lao trong lý tưởng.

Với Dáng đứng Việt Nam, tác giả Lê Anh Xuân đã dựng nên một tượng đài tinh thần về con người Việt Nam trong chiến tranh. Hình tượng ấy vừa mang vẻ đẹp sử thi của một dân tộc kiên cường, vừa chứa đựng nét đẹp nhân văn của những con người bình dị sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ cho đất nước.

Một đời thơ gắn với vận mệnh dân tộc

Nhà thơ Lê Anh Xuân tên thật là Ca Lê Hiến, sinh ngày 5/6/1940 tại Bến Tre trong một gia đình giàu truyền thống giáo dục và nghệ thuật. Cha ông là Giáo sư Ca Văn Thỉnh – nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học, lịch sử; anh trai là nhạc sĩ Ca Lê Thuần, chị gái là nữ đạo diễn, NSƯT Ca Lê Hồng, em trai là họa sĩ Ca Lê Thắng. Sinh trưởng trong môi trường văn hóa đặc biệt, Lê Anh Xuân sớm bộc lộ năng khiếu văn chương và tình yêu sâu nặng với quê hương.

Bút danh Lê Anh Xuân gắn với những mối duyên văn chương trong cuộc đời ông, được ghép từ “Lê” trong Ca Lê Hiến, “Anh” từ nhà văn Anh Đức và “Xuân” từ Xuân Lan – em gái nhà văn Anh Đức, người bạn gái của ông. Cái tên ấy sau này trở thành dấu ấn đặc biệt trong nền thơ ca Việt Nam hiện đại.

Năm 1954, ông theo gia đình tập kết ra Bắc, học tại các trường dành cho học sinh miền Nam rồi trở thành sinh viên khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tốt nghiệp, ông được giữ lại làm cán bộ giảng dạy và có cơ hội tiếp tục con đường nghiên cứu ở nước ngoài. Tuy nhiên, khát vọng trở về miền Nam, trực tiếp hòa mình vào cuộc chiến đấu của dân tộc đã thôi thúc người trí thức trẻ lựa chọn một con đường khác.

Trong những vần thơ trước ngày lên đường, ông viết:

“Ôi ta thèm được cầm khẩu súng

Đi giữa đoàn quân cùng với bạn bè

Nằm chờ giặc trên quê hương anh dũng

Ta say nồng mùi lá rụng bờ tre”

Với nhà thơ Lê Anh Xuân, làm thơ không chỉ là ghi lại cuộc chiến từ bên ngoài, mà còn là sống cùng nhân dân trong những năm tháng lịch sử. Trong hồ sơ xin đi B, ông từng bày tỏ quyết tâm được trở về quê hương, chấp nhận mọi khó khăn, thử thách, kể cả sự hy sinh.

Ngày 22/12/1966, ông rời bục giảng, lên đường vào Nam công tác tại Tiểu ban Giáo dục thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, sau đó tham gia Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam. Từ đây, cuộc đời nhà thơ gắn liền với chiến trường, để những sáng tác của ông trở thành tiếng nói của một thế hệ sống, chiến đấu vì độc lập dân tộc.

Thơ Lê Anh Xuân mang vẻ đẹp trong trẻo, giàu tình yêu quê hương và đậm chất sử thi. Từ Nhớ mưa quê hương, tác phẩm giúp ông nhận giải Nhì cuộc thi thơ của Tạp chí Văn nghệ năm 1960, đến Tiếng gà gáy, Hoa dừa, trường ca Nguyễn Văn Trỗi, ông luôn hướng ngòi bút vào đất nước, nhân dân và những con người sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

Ngày 24/5/1968, tại ấp Phước Quảng, xã Phước Lợi, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, nhà thơ hy sinh trong một trận đánh khi mới 28 tuổi. Cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa ấy đã đưa Lê Anh Xuân trở thành biểu tượng của thế hệ trí thức, nghệ sĩ Việt Nam “xếp bút nghiên lên đường ra trận”, đem tài năng và tuổi trẻ dâng hiến cho Tổ quốc.