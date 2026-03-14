Lấy nhân đĩa đệm, ghép xương chữa thoát vị đĩa đệm chèn ép tủy sống

Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phẫu thuật thành công ca thoát vị đĩa đệm cột sống cổ 2 tầng cho bệnh nhân đau cột sống cổ thường xuyên tái phát.

Đau cổ kéo dài kèm tê bì hai tay có thể là dấu hiệu của thoát vị đĩa đệm cột sống cổ chèn ép tủy sống. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Dưới sự hỗ trợ chuyên môn của BSCKII Nguyễn Tấn Hùng, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, đội ngũ y bác sĩ khoa Chấn thương Chỉnh hình – Ngoại Thần kinh Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã thực hiện thành công phẫu thuật lấy nhân đệm, ghép xương và cố định cột sống cổ (ACDF) cho bệnh nhân nữ Đ. (67 tuổi) với tổn thương 2 tầng C5C6 và C6C7.

Ê-kíp phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo BSCKI Nguyễn Hoàng, Phó Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình – Ngoại Thần kinh, bệnh nhân có tiền sử đau cột sống cổ kéo dài và thường xuyên tái phát. Thời gian gần đây, cơn đau tăng nhiều, lan xuống hai tay kèm tê bì nên đã đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để thăm khám.

Kết quả chụp MRI cột sống cổ cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm C5C6 và C6C7 gây chèn ép tủy sống.

Sau khi hội chẩn và giải thích rõ tình trạng bệnh, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật lấy nhân đệm, ghép xương và cố định cột sống cổ hai tầng nhằm loại bỏ phần đĩa đệm bị thoát vị, giải phóng chèn ép tủy và rễ thần kinh, đồng thời ghép xương và cố định cột sống cổ để giúp cột sống vững chắc hơn.

Các chuyên gia cho biết, phẫu thuật lấy nhân đệm, ghép xương và cố định cột sống cổ là phương pháp phẫu thuật cột sống cổ hiện đại, giúp giải phóng chèn ép thần kinh, giảm đau cổ, giảm tê bì tay và phục hồi sự ổn định của cột sống. Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được theo dõi và hướng dẫn tập phục hồi chức năng để hỗ trợ cải thiện triệu chứng và phục hồi sức khỏe.

Lấy nhân đĩa đệm, ghép xương chữa thoát vị đĩa đệm chèn ép tủy sống

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp cùng sự hỗ trợ của chuyên gia tuyến trên, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi và an toàn. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình – Ngoại Thần kinh Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

“Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau cổ kéo dài, đau lan xuống vai hoặc cánh tay, tê bì tay chân, yếu tay, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.

Việc phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý cột sống cổ sẽ giúp hạn chế nguy cơ chèn ép tủy sống và những biến chứng ảnh hưởng đến khả năng vận động”, khuyến cáo từ bác sĩ.

Sống Khỏe

Thoát vị đĩa đệm đốt sống thắt lưng, bệnh lý hiếm gặp ở trẻ

Thoát vị đĩa đệm đốt sống thắt lưng là bệnh lý hiếm gặp nên dễ bị bỏ sót hoặc chẩn đoán muộn do các biểu hiện lâm sàng không điển hình.

Khi trẻ có biểu hiện đau lưng kéo dài, đau tăng dần, hạn chế vận động hoặc có dấu hiệu chèn ép thần kinh cần đi khám tuyệt đối không tự ý điều trị hoặc điều trị bằng đơn thuốc của người khác.

Thoát vị đĩa đệm đốt sống thắt lưng thường gặp ở người trưởng thành do quá trình thoái hóa cột sống. Tuy nhiên, ở trẻ em và thanh thiếu niên, đây là bệnh lý hiếm gặp nên dễ bị bỏ sót hoặc chẩn đoán muộn do các biểu hiện lâm sàng không điển hình.

Sống Khỏe

Thoát vị đĩa đệm âm thầm tấn công người trẻ

Thói quen ngồi lâu, dùng điện thoại quá nhiều khiến đĩa đệm của người trẻ dễ tổn thương, cần chủ động phòng tránh sớm.

Theo các bác sĩ, thoát vị đĩa đệm là tình trạng nhân nhầy đĩa đệm cột sống trượt ra khỏi vị trí bình thường, dẫn đến việc chèn ép vào ống sống hoặc các rễ thần kinh, gây ra cơn đau thắt lưng đặc trưng. Theo thống kê, tỷ lệ người bị thoát vị đĩa đệm khá cao, chiếm khoảng 30% dân số và hiện nay đang dần xuất hiện những người trẻ.

Trước đây, khi nhắc đến thoát vị đĩa đệm, chúng ta thường hình dung về căn bệnh của tuổi già, của những người lao động nặng nhọc sau nhiều năm bào mòn sức khỏe. Thế nhưng, thực tế tại các phòng khám xương khớp hiện nay cho thấy một thực tế đáng lo ngại là một bộ phận không nhỏ bệnh nhân đang ở độ tuổi thanh xuân, từ học sinh, sinh viên đến nhân viên văn phòng, phải đối mặt với những cơn đau thắt lưng và cổ vai gáy dữ dội do thoát vị đĩa đệm...

Sống Khỏe

Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp ít xâm lấn hiện đại

Các phương pháp can thiệp ít xâm lấn hiện đại giúp kiểm soát cơn đau nhanh chóng, phù hợp với người cao tuổi nhiều bệnh lý nền.

Khi cơn đau lưng trở thành nỗi ám ảnh của người bệnh

Đau lưng do thoát vị đĩa đệm là một trong những bệnh lý cột sống thường gặp không chỉ ở người cao tuổi, mà còn có xu hướng trẻ hóa, trở thành “nỗi ám ảnh” với nhiều người bệnh.

