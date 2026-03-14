Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phẫu thuật thành công ca thoát vị đĩa đệm cột sống cổ 2 tầng cho bệnh nhân đau cột sống cổ thường xuyên tái phát.

Đau cổ kéo dài kèm tê bì hai tay có thể là dấu hiệu của thoát vị đĩa đệm cột sống cổ chèn ép tủy sống. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Dưới sự hỗ trợ chuyên môn của BSCKII Nguyễn Tấn Hùng, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, đội ngũ y bác sĩ khoa Chấn thương Chỉnh hình – Ngoại Thần kinh Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã thực hiện thành công phẫu thuật lấy nhân đệm, ghép xương và cố định cột sống cổ (ACDF) cho bệnh nhân nữ Đ. (67 tuổi) với tổn thương 2 tầng C5C6 và C6C7.

Ê-kíp phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo BSCKI Nguyễn Hoàng, Phó Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình – Ngoại Thần kinh, bệnh nhân có tiền sử đau cột sống cổ kéo dài và thường xuyên tái phát. Thời gian gần đây, cơn đau tăng nhiều, lan xuống hai tay kèm tê bì nên đã đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để thăm khám.

Kết quả chụp MRI cột sống cổ cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm C5C6 và C6C7 gây chèn ép tủy sống.

Sau khi hội chẩn và giải thích rõ tình trạng bệnh, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật lấy nhân đệm, ghép xương và cố định cột sống cổ hai tầng nhằm loại bỏ phần đĩa đệm bị thoát vị, giải phóng chèn ép tủy và rễ thần kinh, đồng thời ghép xương và cố định cột sống cổ để giúp cột sống vững chắc hơn.

Các chuyên gia cho biết, phẫu thuật lấy nhân đệm, ghép xương và cố định cột sống cổ là phương pháp phẫu thuật cột sống cổ hiện đại, giúp giải phóng chèn ép thần kinh, giảm đau cổ, giảm tê bì tay và phục hồi sự ổn định của cột sống. Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được theo dõi và hướng dẫn tập phục hồi chức năng để hỗ trợ cải thiện triệu chứng và phục hồi sức khỏe.

Lấy nhân đĩa đệm, ghép xương chữa thoát vị đĩa đệm chèn ép tủy sống - Ảnh BVCC﻿

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp cùng sự hỗ trợ của chuyên gia tuyến trên, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi và an toàn. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình – Ngoại Thần kinh Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

“Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau cổ kéo dài, đau lan xuống vai hoặc cánh tay, tê bì tay chân, yếu tay, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.

Việc phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý cột sống cổ sẽ giúp hạn chế nguy cơ chèn ép tủy sống và những biến chứng ảnh hưởng đến khả năng vận động”, khuyến cáo từ bác sĩ.

