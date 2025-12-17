Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Yến Châu 8 bị phạt hơn 57 triệu vì dính vi phạm

Nhà thuốc Yến Châu 8 bị phạt hơn 57 triệu đồng, tước chứng chỉ và tiêu hủy thuốc không rõ nguồn gốc, do vi phạm quy định quản lý thuốc, dược liệu.

Bình Nguyên

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai xử phạt hành chính đối với Hộ kinh doanh Nhà thuốc Yến Châu 8 (308 Quốc lộ 22, ấp Đình, xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh), số tiền 57,250 triệu đồng.

Lý do xử phạt do: Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật;

Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng, đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đã hết hạn dùng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ;

1-8166.jpg
Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt Hộ kinh doanh Nhà thuốc Yến Châu 8/Ảnh chụp màn hình

Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc;

Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất hoặc báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về dược theo quy định của pháp luật;

Không niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề dược đối với trường hợp phải có chứng chỉ hành nghề dược hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tại cơ sở;

Không có kho bảo quản đối với cơ sở bán lẻ thuốc có đăng ký kho bảo quản hoặc bảo quản không đúng điều kiện ghi trên nhãn hoặc không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc;

oip-2013.jpg
Ảnh minh họa/Internet

Mua, bán thuốc, dược liệu đã có thông báo thu hồi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đã hết hạn dùng; Không có giấy phép nhập khẩu hoặc không có giấy đăng ký lưu hành, trừ trường hợp thuốc, nguyên liệu làm thuốc không phải đăng ký trước khi lưu hành.

Ngoài xử phạt hành chính, còn tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn từ 4,5 tháng đối với Dược sĩ Trần Tấn Phụng; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 321.300 đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm;

Buộc tiêu hủy toàn bộ 541 viên thuốc Violin (Salbutamol 2 mg), số lô 092431, NSX 08/01/24, HSD 08/01/27, 1000 viên/ 01 lọ nhưng không có số đăng ký lưu hành sản phẩm, không bảo đảm chất lượng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. Cục đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để khẩn trương triển khai, thực hiện bảo đảm công tác quản lý dược, mỹ phẩm được thực hiện hiệu quả, kịp thời, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

#Hộ kinh doanh Nhà thuốc Yến Châu 8 #Kiểm tra và xử lý vi phạm dược phẩm #xử phạt #dược phẩm #hành chính #phạt tiền

Bài liên quan

Sống Khỏe

Vanity Aesthetics and Beauty và loạt cơ sở y tế, cá nhân ở TP HCM bị xử phạt

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt các đơn vị kinh doanh dịch vụ y tế vi phạm, từ quảng cáo sai đến bán hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Sở Y tế TP HCM vừa công khai loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trong đó, Công ty TNHH Vanity Aesthetics and Beauty (24 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn) bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 38 triệu đồng theo Quyết định số 4441/QĐ-XPHC ngày 27/11/2025, do sử dụng nhân sự chưa đăng ký hành nghề và quảng cáo dịch vụ sử dụng các từ ngữ khẳng định như "nhất", "duy nhất", "số một" mà không có tài liệu chứng minh hợp pháp.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Công ty TNHH MTV Minh Châu Smile bị phạt 70 triệu đồng

Sở Y tế TP HCM vừa công khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Sở Y tế TP vừa công khai Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH MTV Minh Châu Smile (171 Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận). Công ty dính loạt vi phạm gồm: Không niêm yết giá, biển hiệu thiếu thông tin, không lập hồ sơ bệnh án đúng chuẩn và không đảm bảo điều kiện hoạt động sau cấp phép. Công ty này còn sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ khám chữa bệnh.

Với các lỗi vi phạm trên, Công ty TNHH MTV Minh Châu Smile bị phạt 70 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 3 tháng; người chịu trách nhiệm chuyên môn cũng bị tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental bị phạt 80 triệu, giá dịch vụ thế nào?

Nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental bị xử phạt 80 triệu, tước giấy phép 3 tháng do dính vi phạm. Nhiều người tò mò giá dịch vụ của cơ sở ra sao?

Mới đây, Công ty TNHH Viện nha khoa Thẩm mỹ Anh Dental (268A Khuông Việt, phường Tân Phú) bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 80 triệu đồng do dính nhiều sai phạm: Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định

Ngoài bị phạt hành chính, công ty còn bị tước giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong 3 tháng. Đồng thời, người chịu trách nhiệm chuyên môn cũng bị tước chứng chỉ hành nghề trong 2 tháng. Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo vi phạm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới