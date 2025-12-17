Hộ kinh doanh Nhà thuốc Yến Châu 8 bị phạt hơn 57 triệu vì dính vi phạm

Nhà thuốc Yến Châu 8 bị phạt hơn 57 triệu đồng, tước chứng chỉ và tiêu hủy thuốc không rõ nguồn gốc, do vi phạm quy định quản lý thuốc, dược liệu.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai xử phạt hành chính đối với Hộ kinh doanh Nhà thuốc Yến Châu 8 (308 Quốc lộ 22, ấp Đình, xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh), số tiền 57,250 triệu đồng.

Lý do xử phạt do: Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật;

Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng, đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đã hết hạn dùng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ;

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt Hộ kinh doanh Nhà thuốc Yến Châu 8/Ảnh chụp màn hình

Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc;

Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất hoặc báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về dược theo quy định của pháp luật;

Không niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề dược đối với trường hợp phải có chứng chỉ hành nghề dược hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tại cơ sở;

Không có kho bảo quản đối với cơ sở bán lẻ thuốc có đăng ký kho bảo quản hoặc bảo quản không đúng điều kiện ghi trên nhãn hoặc không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc;

Ảnh minh họa/Internet

Mua, bán thuốc, dược liệu đã có thông báo thu hồi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đã hết hạn dùng; Không có giấy phép nhập khẩu hoặc không có giấy đăng ký lưu hành, trừ trường hợp thuốc, nguyên liệu làm thuốc không phải đăng ký trước khi lưu hành.

Ngoài xử phạt hành chính, còn tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn từ 4,5 tháng đối với Dược sĩ Trần Tấn Phụng; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 321.300 đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm;

Buộc tiêu hủy toàn bộ 541 viên thuốc Violin (Salbutamol 2 mg), số lô 092431, NSX 08/01/24, HSD 08/01/27, 1000 viên/ 01 lọ nhưng không có số đăng ký lưu hành sản phẩm, không bảo đảm chất lượng.