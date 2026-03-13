Đau bụng tuổi già cẩn thận bệnh ngoại khoa nguy hiểm

Mới đây, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp bệnh lý ngoại khoa ở người cao tuổi, qua đó thêm một lần nữa nhắc nhở người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu đau bụng bất thường.

Bệnh nhân nam, 77 tuổi được gia đình đưa vào viện trong tình trạng đau bụng từng cơn quanh rốn, đau quặn.

Bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh - Ảnh BVCC

Qua thăm khám các bác sĩ ghi nhận: Bụng mềm nhưng chướng nhẹ; Vùng bẹn phải xuất hiện khối phồng kích thước khoảng 2 × 2 cm, ấn đau và không đẩy lên được.

Cùng với kết quả cận lâm sàng chẩn đoán bệnh nhân bị thoát vị bẹn phải nghẹt - một tình trạng ngoại khoa có thể gây nhiều biến chứng nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu, tiến hành giải phóng khối thoát vị và xử trí triệt để tổn thương cho người bệnh. Ca phẫu thuật được thực hiện khẩn trương, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Ê-kíp phẫu thuật cho cụ ông thoát vị bẹn - Ảnh BVCC

Thoát vị bẹn là bệnh lý khá thường gặp, đặc biệt ở nam giới và người cao tuổi. Khi khối thoát vị bị nghẹt, các tạng trong ổ bụng có thể bị chèn ép, gây tắc nghẽn và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời.

“Khi thấy đau bụng từng cơn, khối phồng bất thường vùng bẹn, nhất là đau, căng tức cần đi khám sớm. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời không chỉ giúp giảm nguy cơ biến chứng mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe, đặc biệt đối với người cao tuổi”, các bác sĩ khuyến cáo người dân.

