Đau bụng tuổi già cẩn thận bệnh ngoại khoa nguy hiểm

Thoát vị bẹn là bệnh lý khá thường gặp, đặc biệt ở nam giới và người cao tuổi, có thể bị chèn ép, gây tắc nghẽn, nhiều biến chứng nguy hiểm.

Thúy Nga

Mới đây, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp bệnh lý ngoại khoa ở người cao tuổi, qua đó thêm một lần nữa nhắc nhở người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu đau bụng bất thường.

Bệnh nhân nam, 77 tuổi được gia đình đưa vào viện trong tình trạng đau bụng từng cơn quanh rốn, đau quặn.

thoat-vi-5.jpg
Bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh - Ảnh BVCC

Qua thăm khám các bác sĩ ghi nhận: Bụng mềm nhưng chướng nhẹ; Vùng bẹn phải xuất hiện khối phồng kích thước khoảng 2 × 2 cm, ấn đau và không đẩy lên được.

Cùng với kết quả cận lâm sàng chẩn đoán bệnh nhân bị thoát vị bẹn phải nghẹt - một tình trạng ngoại khoa có thể gây nhiều biến chứng nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu, tiến hành giải phóng khối thoát vị và xử trí triệt để tổn thương cho người bệnh. Ca phẫu thuật được thực hiện khẩn trương, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

thoat-vi-2-tang.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho cụ ông thoát vị bẹn - Ảnh BVCC

Thoát vị bẹn là bệnh lý khá thường gặp, đặc biệt ở nam giới và người cao tuổi. Khi khối thoát vị bị nghẹt, các tạng trong ổ bụng có thể bị chèn ép, gây tắc nghẽn và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời.

“Khi thấy đau bụng từng cơn, khối phồng bất thường vùng bẹn, nhất là đau, căng tức cần đi khám sớm.

Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời không chỉ giúp giảm nguy cơ biến chứng mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe, đặc biệt đối với người cao tuổi”, các bác sĩ khuyến cáo người dân.

Phẫu thuật nội soi đặt lưới giúp bệnh nhân thoát vị bẹn nhanh hồi phục

Với người cao tuổi, việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn, hạn chế đau đớn và thúc đẩy quá trình hồi phục nhanh.

Trong dòng chảy phát triển không ngừng của y học hiện đại, việc ứng dụng các kỹ thuật ít xâm lấn, giúp mang lại hiệu quả điều trị tối ưu và chất lượng cuộc sống cao cho người bệnh luôn là ưu tiên hàng đầu.

Tại Trung tâm Y tế Khu vực Yên Lập, kỹ thuật Phẫu thuật Nội soi đặt lưới nhân tạo trong điều trị thoát vị bẹn đã trở thành một dấu ấn chuyên môn nổi bật, minh chứng cho sự làm chủ công nghệ và tay nghề đỉnh cao của đội ngũ y bác sĩ, những người đã dày dặn kinh nghiệm xử lý nhiều trường hợp thoát vị bẹn phức tạp, đa dạng về thể loại và độ tuổi.

Chủ quan với khối thoát vị bẹn người đàn ông bị hoại tử đại tràng

Thoát vị bẹn gặp ở mọi lứa tuổi cần đề phòng biến chứng nghẹt hoại tử ruột, hoại tử tinh hoàn, gây tắc ruột, đau dữ dội và có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Thoát vị bẹn nghẹt gây hoại tử ruột, viêm phúc mạc

Vừa qua ngày 15/10/2025, các bác sĩ khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh phẫu thuật cấp cứu thành công cho một trường hợp nam bệnh nhân bị thoát vị bẹn trái nghẹt đại tràng sigma gây hoại tử, viêm phúc mạc.

