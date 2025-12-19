Bệnh viện Sài Gòn Medic cùng loạt cơ sở y tế vi phạm bị xử phạt

Nhiều cơ sở y tế, cá nhân tại TP HCM bị xử phạt vì khám chữa bệnh trái phép, thiếu niêm yết giá, không ghi chép đầy đủ theo quy định.

Ngày 18/12, Phòng Kiểm tra – Pháp chế (Sở Y tế TP HCM) công bố hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở, cá nhân hoạt động y tế trên địa bàn.

Trong đó, Sở Y tế TP HCM xử phạt Công ty TNHH Phòng khám Da liễu NMC Quận 1 (tầng 2, Tòa nhà Zeta, 59 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định) 8 triệu đồng vì không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; lập sổ sách khám bệnh chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Tại địa chỉ này, bà Nguyễn Thị Thu Anh bị phạt 35 triệu đồng do khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, Công ty TNHH Bệnh viện Sài Gòn Medic (số 101-103 Đường NC, Khu đô thị Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; nay là xã Bàu Bàng, TP HCM) bị phạt 8 triệu đồng do hoạt động có biển hiệu không chứa các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hộ kinh doanh Nha khoa Cao Thắng (15A Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP HCM) bị phạt 6 triệu đồng do sử dụng nhân sự không đăng ký hành nghề theo quy định; lập sổ khám, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định.

Do sai phạm khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, ông Chu Bá Nghĩa (số 10/1 Trịnh Thị Dối, ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn; nay là xã Đông Thạnh, TP HCM) cũng bị xử phạt 35 triệu đồng.

Công ty TNHH Trần Gia Smile (56 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân; nay là phường Tân Tạo, TP HCM) cũng bị phạt 8 triệu đồng do sai phạm về niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và quy trình ghi chép không đầy đủ theo quy định của pháp luật.