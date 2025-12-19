Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bệnh viện Sài Gòn Medic cùng loạt cơ sở y tế vi phạm bị xử phạt

Nhiều cơ sở y tế, cá nhân tại TP HCM bị xử phạt vì khám chữa bệnh trái phép, thiếu niêm yết giá, không ghi chép đầy đủ theo quy định.

Bình Nguyên

Ngày 18/12, Phòng Kiểm tra – Pháp chế (Sở Y tế TP HCM) công bố hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở, cá nhân hoạt động y tế trên địa bàn.

Trong đó, Sở Y tế TP HCM xử phạt Công ty TNHH Phòng khám Da liễu NMC Quận 1 (tầng 2, Tòa nhà Zeta, 59 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định) 8 triệu đồng vì không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; lập sổ sách khám bệnh chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế TP HCM xử phạt Công ty TNHH Phòng khám Da liễu NMC Quận 1 số tiền 8 triệu đồng/ Ảnh chụp màn hình

Sở Y tế TP HCM xử phạt Công ty TNHH Phòng khám Da liễu NMC Quận 1 số tiền 8 triệu đồng/ Ảnh chụp màn hình

Tại địa chỉ này, bà Nguyễn Thị Thu Anh bị phạt 35 triệu đồng do khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, Công ty TNHH Bệnh viện Sài Gòn Medic (số 101-103 Đường NC, Khu đô thị Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; nay là xã Bàu Bàng, TP HCM) bị phạt 8 triệu đồng do hoạt động có biển hiệu không chứa các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền cấp.

lao-dong-108-9700-7663.jpg
Ảnh minh họa/Internet

Hộ kinh doanh Nha khoa Cao Thắng (15A Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP HCM) bị phạt 6 triệu đồng do sử dụng nhân sự không đăng ký hành nghề theo quy định; lập sổ khám, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định.

Sở Y tế TP HCM công khai quyết định xử phạt đối với ông Chu Bá Nghĩa/ Ảnh chụp màn hình

Sở Y tế TP HCM công khai quyết định xử phạt đối với ông Chu Bá Nghĩa/ Ảnh chụp màn hình

Do sai phạm khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, ông Chu Bá Nghĩa (số 10/1 Trịnh Thị Dối, ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn; nay là xã Đông Thạnh, TP HCM) cũng bị xử phạt 35 triệu đồng.

Công ty TNHH Trần Gia Smile (56 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân; nay là phường Tân Tạo, TP HCM) cũng bị phạt 8 triệu đồng do sai phạm về niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và quy trình ghi chép không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

#xử phạt #y tế #vi phạm #TP HCM #hành nghề #dịch vụ y tế

Bài liên quan

Sống Khỏe

Công ty Cổ phần dược Medipharco bị xử phạt 50 triệu đồng

Công ty Cổ phần dược Medipharco bị xử phạt 50 triệu đồng vì sản xuất thuốc nhỏ mắt vi phạm chất lượng, phải tiêu hủy lô hàng vi theo quy định pháp luật.

Ngày 17/12/2025, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 764/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần dược Medipharco (địa chỉ trụ sở chính: 8 Nguyễn Trường Tộ, phường Thuận Hóa, thành phố Huế (địa chỉ trước khi sáp nhập: Số 8 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, quận Thuận Hóa, thành phố Huế).

Lý do xử phạt: Công ty Cổ phần dược Medipharco đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là sản xuất thuốc nhỏ mắt, tai Ofleye Drops (Ofloxacin 0,3%), số GĐKLH 893115586524 (SĐK cũ VD-32740-19), số lô 011024, NSX 25/10/2024, hạn dùng 24/10/2027 vi phạm chất lượng mức độ 3 theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Công ty Tạ Minh Quang bị phạt 70 triệu, thu hồi mỹ phẩm vi phạm

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang tại TP HCM bị phạt 70 triệu và buộc thu hồi sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách cơ sở vi phạm lĩnh vực dược – mỹ phẩm. Đáng chú ý, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang (15 đường 3C, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh) bị xử phạt 70 triệu đồng.

Lý do xử phạt: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (sản xuất sản phẩm Geisha sữa tắm giữ ẩm và mềm da - Chai 650ml, số lô 25BW02C, NSX 100225, HSD 3 năm kể từ ngày sản xuất, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật). Ngoài xử phạt hành chính, buộc cơ sở này thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Yến Châu 8 bị phạt hơn 57 triệu vì dính vi phạm

Nhà thuốc Yến Châu 8 bị phạt hơn 57 triệu đồng, tước chứng chỉ và tiêu hủy thuốc không rõ nguồn gốc, do vi phạm quy định quản lý thuốc, dược liệu.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai xử phạt hành chính đối với Hộ kinh doanh Nhà thuốc Yến Châu 8 (308 Quốc lộ 22, ấp Đình, xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh), số tiền 57,250 triệu đồng.

Lý do xử phạt do: Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật;

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới