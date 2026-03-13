Điều trị kịp thời viêm thận, bể thận cấp trẻ em, ổ nung mủ sâu nguy hiểm

Trẻ sốt dường như là câu chuyện rất quen thuộc đối với các phụ huynh có con nhỏ. Có những đợt sốt do siêu vi thông thường, trẻ chỉ cần được theo dõi, hạ sốt đúng cách và nghỉ ngơi tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tuy nhiên, cũng có những cơn sốt là dấu hiệu cảnh báo của những bệnh lý nghiêm trọng. Khi trẻ sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, việc thăm khám và làm xét nghiệm kịp thời trở nên rất quan trọng.

Nhiễm trùng sâu gây giãn bể thận

Khoa Nhi, Bệnh viện Gia Đình vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi 13 tháng tuổi nhập viện với triệu chứng duy nhất là sốt cao liên tục ngày đầu tiên, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt. Các xét nghiệm ban đầu gây bất ngờ với chỉ số nhiễm trùng tăng rất cao: Bạch cầu máu 21×10⁹/L, CRP >300mg/L, gấp hơn 50 lần so với bình thường.

Ảnh minh họa viêm thận - bể thận - Ảnh BVCC

Theo ThS.BS. Đặng Thị Như Ngọc, Khoa Nhi, Bệnh viện Gia Đình, mức tăng bạch cầu và CRP rất cao gợi ý có một ổ nhiễm trùng sâu trong cơ thể. Nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời, ổ nhiễm trùng này có thể lan rộng và dẫn đến nhiễm trùng máu.

Trước nguy cơ đó, bệnh nhi được chỉ định nhập viện điều trị nội trú để theo dõi sát. Kháng sinh được sử dụng sớm ngay từ đầu, đồng thời các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh được thực hiện song song nhằm xác định chính xác vị trí ổ nhiễm trùng.

Trong quá trình tìm nguyên nhân, xét nghiệm nước tiểu ghi nhận máu, mủ dạng vi thể; siêu âm bụng phát hiện ổ nhiễm trùng ở cực trên thận & bể thận trái, gây giãn bể thận. Từ các dữ kiện lâm sàng và cận lâm sàng, trẻ được chẩn đoán xác định viêm thận – bể thận cấp.

Nguy cơ nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng

Viêm thận – bể thận là một nhiễm trùng ít gặp so với các bệnh lý thông thường khác ở trẻ em. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của bệnh lý này cao hơn rất nhiều, do vị trí nhiễm trùng ở sâu nên khó phát hiện, lại dễ gây biến chứng nếu điều trị chậm trễ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Theo ThS.BS Đặng Thị Như Ngọc, việc sử dụng kháng sinh phải được bắt đầu càng sớm càng tốt, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn tiến lâm sàng để phát hiện biến chứng nếu có.

Biến chứng nguy hiểm nhất trong 3 ngày đầu điều trị, là khả năng nhiễm trùng máu do vi khuẩn lây lan. Tổn thương thận do vi khuẩn nếu không được khống chế có thể gây suy giảm chức năng thận.

Bên cạnh đó, việc tìm các bệnh lý phối hợp hoặc dị tật bẩm sinh đường tiết niệu có thể xảy ra (nang thận, sỏi thận-niệu quản, bàng quang…) cũng là điều cần thiết . Bởi vì các dị tật phối hợp có thể gây khó khăn cho việc điều trị, cá biệt có thể cần phải can thiệp ngoại khoa.

Nhờ được đưa đến bệnh viện thăm khám kịp thời và điều trị đúng hướng, trẻ giảm sốt sau 3 ngày, hết sốt hoàn toàn sau 5 ngày kháng sinh. Sau 8 ngày điều trị, các chỉ số viêm và hình ảnh siêu âm gần như trở về bình thường. Bệnh nhi được xuất viện, tiếp tục điều trị ngoại trú và tái khám theo hẹn.

ThS. BS. Đặng Thị Như Ngọc, Khoa Nhi, Bệnh viện Gia Đình khuyến cáo bố mẹ cần cẩn trọng với những cơn sốt cao, kéo dài của trẻ nhỏ.

“Khi trẻ sốt cao, phụ huynh không nên quá hoang mang nhưng cũng không nên chủ quan. Nếu sốt kéo dài hoặc đáp ứng kém với thuốc hạ sốt, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và chỉ định xét nghiệm phù hợp theo từng thời điểm. Phát hiện sớm, điều trị kịp thời giúp giảm nguy cơ biến chứng cho trẻ”, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Đình khuyến cáo.

ThS.BS. Đào Văn Thắng (Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình)