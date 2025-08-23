Hàn Quốc triển khai AI và internet vạn vật vào hậu cần quân sự

Quân đội Hàn Quốc đang triển khai hoạt động hậu cần dựa trên AI và IoT, theo dõi lô hàng, dự đoán rủi ro và hiện đại hóa chuỗi cung ứng.

Hàn Quốc đang mở rộng việc sử dụng AI trong hậu cần quân sự như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hiện đại hóa và tự động hóa năng lực phòng thủ của mình.

Công ty Willog có trụ sở tại Seoul đã ký một thỏa thuận với Kho cung ứng hợp nhất của Quân đội Hàn Quốc, đơn vị quản lý các hoạt động hậu cần của quân đội, để cung cấp các hệ thống giám sát chuỗi cung ứng sử dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) và AI.

AI sẽ được tích hợp vào công tác hậu cần của quân đội Hàn Quốc. Ảnh: DMN

Thỏa thuận bao gồm nghiên cứu chung, tư vấn kỹ thuật và tích hợp các công cụ hậu cần công nghệ thông tin và truyền thông của Willog vào mạng lưới cung ứng quân sự.

Các thiết bị IoT sẽ theo dõi vị trí lô hàng và điều kiện vận chuyển, chẳng hạn như nhiệt độ, độ ẩm và độ va chạm, trong khi nền tảng AI xử lý dữ liệu để tạo ra thông tin chi tiết mang tính dự đoán nhằm bảo vệ tài sản quân sự và cải thiện hiệu quả hậu cần.

Mặc dù trước đây công ty đã sử dụng hệ thống này trong các lĩnh vực thương mại có rủi ro cao, bao gồm dược phẩm, dụng cụ chính xác và sản xuất, nhưng đây là lần đầu tiên công ty ứng dụng hệ thống này trên quy mô lớn trong khu vực công.

Đại diện Willog và Hàn Quốc trong lễ ký kết thỏa thuận. Ảnh: Willog

Một quan chức của Kho cung ứng hợp nhất của Quân đội cho biết: "Việc tích hợp công nghệ tiên tiến của khu vực tư nhân là điều cần thiết cho tương lai của ngành hậu cần quân sự. Thông qua quan hệ đối tác với Willog, chúng tôi mong muốn xây dựng một hệ thống hậu cần hiệu quả và tinh vi hơn cho lực lượng vũ trang của mình.”

Thỏa thuận mới này là một phần trong chương trình chuyển đổi số đang diễn ra của Seoul dành cho quân đội thông qua AI.

Tháng 7 vừa qua, Nearthlab của Hàn Quốc đã công bố máy bay không người lái tấn công Xaiden, có khả năng mang theo đạn cối và hoạt động theo nhóm được AI điều phối để nhắm mục tiêu vào máy bay không người lái, xe cộ và các tài sản di chuyển khác.

Hệ thống này được xây dựng dựa trên máy bay không người lái đánh chặn KAI DEN ra mắt năm ngoái, nhưng chuyển trọng tâm từ phòng không sang nhiệm vụ tấn công đa mục tiêu.

Seoul cũng công bố kế hoạch cho phép ngành công nghiệp tiếp cận dữ liệu quân sự rộng lớn để hỗ trợ phát triển các hệ thống vũ khí ứng dụng AI.