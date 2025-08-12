Binh sĩ Nga tự chế tạo robot chở hàng mini tại vùng chiến sự

Đơn vị công binh “Phoenix” Nga cho biết, mẫu robot do họ chế tạo có thể vừa chở nhu yếu phẩm vừa sơ tán thương binh, giảm nguy hiểm cho binh sĩ ở vùng chiến sự.

Tiểu đoàn công binh đặc biệt “Phoenix” của Nga vừa giới thiệu hai mẫu robot mặt đất mới, gồm phiên bản chở hàng hạng nặng và biến thể mini, phục vụ tiếp tế, sơ tán thương binh và thực hiện một số nhiệm vụ kỹ thuật đặc biệt.

Theo chương trình “Military Acceptance”, robot chở hàng của đơn vị được thiết kế với tải trọng công bố 120 kg. Trong thử nghiệm, thiết bị này có thể chịu được gấp đôi mức công bố, khoảng 240 kg, mà vẫn vận hành ổn định. Khả năng này cho phép chở thêm vật tư, đạn dược hoặc sơ tán cùng lúc nhiều thương binh hơn.

Robot di động vận chuyển hàng và cứu thương tại vùng chiến sự.

Hệ thống được trang bị cơ chế rải mìn chống tăng từ xa. Nhờ tích hợp hai chức năng trên cùng một nền tảng, robot vừa có thể hỗ trợ phòng ngự vừa tham gia cứu thương, giảm thời gian hoán đổi phương tiện và nhân lực. Các chiến sĩ “Phoenix” cho biết, khi dùng phương tiện tự hành để đưa người bị thương ra khỏi khu vực nguy hiểm, nguy cơ bị trúng hỏa lực sẽ giảm đáng kể so với việc di chuyển thủ công.

Phiên bản nhỏ gọn có tên “Vampire Mini” sử dụng bánh xích, chuyên vận chuyển lương thực, thuốc men và vật tư y tế. Kích thước nhỏ giúp thiết bị dễ di chuyển trong địa hình chật hẹp, khu vực đổ nát hoặc tuyến phố bị phong tỏa. Dù trọng lượng nhẹ hơn, “Vampire Mini” vẫn duy trì độ bền và hiệu suất tương đương mẫu lớn, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục dưới điều kiện khắc nghiệt.

Sự kết hợp giữa robot chở hàng tải trọng lớn và robot mini giúp đơn vị phân bổ nhiệm vụ hợp lý, vừa duy trì tiếp tế, vừa tăng tốc sơ tán thương binh. Với khả năng chịu tải vượt chuẩn, các mẫu robot này còn có thể vận chuyển khí tài hạng nặng, thiết bị công binh hoặc các hệ thống hỗ trợ chiến đấu khác tới tuyến đầu.

Ngoài robot mặt đất, “Phoenix” còn phát triển khí tài bay để chống lại thiết bị không người lái của đối phương. Một sáng chế trước đây là hệ thống bắn gắn trên drone, sử dụng hai ống phóng khai hỏa khi tiếp cận mục tiêu. Nhiệm vụ chính là tiêu diệt UAV đối phương, gồm cả “Baba Yaga”, Mavic và FPV. Cách bố trí này cho phép tấn công từ trên không, giảm phụ thuộc vào hỏa lực mặt đất và tăng tính linh hoạt khi xử lý mối đe dọa.

Các giải pháp tự động hóa của “Phoenix” cho thấy xu hướng ứng dụng robot trong cả hậu cần và tác chiến. Việc thử nghiệm thành công các thiết bị chịu tải cao, hoạt động đa nhiệm và có khả năng bảo vệ sinh mạng binh sĩ mở ra hướng triển khai rộng rãi trên chiến trường. Nếu được sản xuất hàng loạt, những phương tiện này sẽ giúp nâng cao khả năng cơ động, duy trì nguồn tiếp tế và hỗ trợ nhanh chóng cho lực lượng ở tuyến đầu.