Hai trực thăng va chạm ở Mỹ, 3 người thiệt mạng

Giới chức cho biết hai trực thăng va chạm và rơi gần một sân bay nhỏ ở phía Tây Nam thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ, khiến 3 người trên khoang thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, hai trực thăng đã va chạm và rơi xuống cánh đồng gần một sân bay nhỏ ở phía Tây Nam thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ, hôm 29/10 (giờ địa phương), khiến toàn bộ 3 người trên khoang thiệt mạng và nhà chức trách buộc phải đóng cửa một tuyến đường cao tốc quan trọng.

"Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 3 người. Danh tính của họ được xác định là Tyler Sturdevant, 38 tuổi, phi công đến từ Oregon; Maddie Aasbo, 22 tuổi, huấn luyện viên bay đến từ Texas; và một học viên phi công đến từ Vương quốc Anh, người chưa được công bố danh tính", ông Sam Elliott, cảnh sát trưởng quận Yamhill, cho biết trong một cuộc họp báo.

Theo văn phòng cảnh sát trưởng, Aasbo và học viên phi công người Anh ở trên một trực thăng, còn Sturdevant ở trên chiếc còn lại.

Một chiếc trực thăng bị hư hại sau khi va chạm và rơi xuống cánh đồng ở quận Yamhill, Oregon, Mỹ, ngày 29/10/2026. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng quận Yamhill/AP.

Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường vào khoảng 14h15 sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn cách sân bay McMinnville vài dặm về phía Đông. Đến tối 29/10, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác cứu hộ và thu dọn hiện trường.

Những bức ảnh do Sở cảnh sát công bố cho thấy một chiếc trực thăng màu xanh lá cây bị lật ngược và hư hại trên cánh đồng, trong khi một chiếc trực thăng màu đỏ bị biến dạng và vỡ thành nhiều mảnh.

Một trong hai chiếc trực thăng thuộc về trường đào tạo hàng không Jerry Trimble Helicopters, có trụ sở tại sân bay này.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, gia đình họ và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi sự việc này”, trích thông báo của nhà trường đăng trên mạng xã hội.

Trường đào tạo này, cung cấp các khóa học từ bay thử cho người mới đến các chương trình huấn luyện nâng cao, cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ hiện trường và xác định nguyên nhân vụ va chạm.

Sở Giao thông Vận tải bang Oregon cho biết thêm, đường cao tốc 233 đã bị đóng cửa do vụ tai nạn. Hiện chưa có dự kiến thời gian mở lại tuyến đường này. Một số tuyến đường địa phương cũng bị phong tỏa tạm thời.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang tiến hành điều tra vụ việc.

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