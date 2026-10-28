Hai trẻ nuốt nam châm trong một tháng, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm

Trong một tháng, Bệnh viện Nhi Hải Phòng tiếp nhận hai trẻ nuốt nam châm đồ chơi. Gia đình cần đưa trẻ đi khám ngay, kể cả khi chưa có triệu chứng.

Bệnh viện Nhi Hải Phòng vừa tiếp nhận bệnh nhi nam, 47 tháng tuổi, vào viện vì dị vật họng. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán dị vật là kim loại mắc tại vùng hầu họng. Ê-kíp bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng, gây mê hồi sức đã tiến hành nội soi và gắp dị vật thành công. Dị vật được lấy ra là một chuỗi nam châm từ đồ chơi xếp hình.

Đáng chú ý, trong vòng 1 tháng, bệnh viện đã tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi nuốt phải nam châm từ đồ chơi xếp hình. Đây là tình trạng đáng báo động, cho thấy nguy cơ tai nạn do những món đồ chơi quen thuộc mà trẻ có thể dễ dàng tiếp xúc hằng ngày.

Dị vật được lấy ra khỏi họng của bệnh nhi. Ảnh nhihaiphong.vn

Khác với nhiều dị vật thông thường, nam châm có thể hút nhau qua thành các quai ruột. Khi trẻ nuốt nhiều viên nam châm hoặc nuốt nam châm cùng vật kim loại, lực hút có thể khiến các quai ruột bị kẹp giữa các dị vật, dẫn đến tắc ruột, thiếu máu nuôi dưỡng, hoại tử, thủng ruột, viêm phúc mạc, rò đường tiêu hóa và các biến chứng đe dọa tính mạng.

Bệnh viện Nhi Hải Phòng khuyến cáo, khi nghi ngờ trẻ nuốt nam châm, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng đánh giá và xử trí dị vật đường tiêu hóa ngay, kể cả khi trẻ chưa có biểu hiện bất thường. Người nhà nên thông báo cho bác sĩ thời điểm trẻ nuốt, số lượng nam châm có thể đã nuốt và loại đồ chơi liên quan.

Không tự gây nôn, cố cho trẻ ăn cơm, bánh mì hoặc thức ăn khác để đẩy dị vật xuống; không chờ dị vật tự đào thải qua phân hoặc trì hoãn thăm khám chỉ vì trẻ chưa có triệu chứng.

Dị vật nằm trong họng của bệnh nhi. Ảnh nhihaiphong.vn

Để phòng ngừa tai nạn, cha mẹ và người chăm sóc cần lựa chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi, tránh các sản phẩm có chi tiết nam châm nhỏ, dễ rơi hoặc bung ra. Thường xuyên kiểm tra, loại bỏ đồ chơi bị hỏng; cất giữ nam châm, pin cúc áo và các vật nhỏ ngoài tầm với của trẻ, đồng thời giám sát trẻ khi chơi.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Hậu thuộc Đội ngũ chuyên môn Long Châu, mức độ nguy hiểm khi trẻ nuốt dị vật không chỉ phụ thuộc vào các triệu chứng đang xuất hiện mà còn liên quan đến loại dị vật, vị trí mắc kẹt và nguy cơ gây tổn thương. Vì vậy, cha mẹ không nên chủ quan chỉ vì trẻ chưa có biểu hiện bất thường.