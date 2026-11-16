Phát hiện Salmonella trong nhiều mẫu bánh mì gây ngộ độc ở Quảng Ngãi

Viện Pasteur Nha Trang phát hiện Salmonella trong bệnh phẩm và nhiều thành phần bánh mì; một số mẫu còn nhiễm tụ cầu vàng, Bacillus cereus và E. coli.

Ngày 16/11, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết Viện Pasteur Nha Trang đã có kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, trong tổng số 13 mẫu thực phẩm và 3 mẫu bệnh phẩm được lấy từ 24 trường hợp nghi ngộ độc tại xã Tịnh Khê và Đông Sơn, kết quả cho thấy có 2/3 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Mẫu thực phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm. Ảnh báo Quảng Ngãi

Đồng thời, vi khuẩn Salmonella spp. cũng được phát hiện trong nhiều mẫu thực phẩm như chả bò, nước chan, bơ, nước sốt và chà bông. Riêng mẫu bánh mì xíu và mẫu bơ còn nhiễm thêm vi khuẩn Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng) cùng chủng sinh nội độc tố Staphylococcal enterotoxin. Ngoài ra, một số mẫu thực phẩm khác cũng ghi nhận sự hiện diện của vi khuẩn Bacillus cereus và E. coli.

Trước đó, từ ngày 3 đến 7/11, tại 4 điểm bán gồm bánh mì que ông Bảy, bánh mì bà Đô (xã Tịnh Khê) và bánh mì bà Thu, bánh mì bà Hà (xã Đông Sơn), cơ quan chức năng ghi nhận hơn 20 người phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm tại các cơ sở này. Điển hình như điểm bán bánh mì que ông Bảy có khu vực chế biến chưa được bố trí tách biệt với nhà vệ sinh; các cơ sở còn lại chủ cơ sở chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu và các giấy tờ pháp lý liên quan.

Đáng chú ý, đây là vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể sau khi ăn bánh mì thứ ba xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm nay.

Trước đó, vào tháng 10/2026, vụ ngộ độc thực phẩm tại điểm bán bánh mì Bà Được đã khiến 175 người mắc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra, lấy 13 mẫu thực phẩm tại hai địa điểm liên quan và 9 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy thực phẩm nhiễm vi sinh vật.

Với các vi phạm trên, chủ cơ sở bánh mì bị phạt 750 ngàn đồng đối với hành vi không che đậy thức ăn và 85 triệu đồng đối với hành vi bán thực phẩm gây ngộ độc. Tổng mức phạt là 85,75 triệu đồng.

Hồi tháng 3/2026, nhiều người dân xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói sau khi ăn bánh mì từ một xe đẩy bán lưu động tại khu vực Sơn Mỹ, thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê. Vụ việc khiến hàng chục người phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh và các cơ sở y tế lân cận. Kết quả kiểm nghiệm xác định thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật.