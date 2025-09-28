Hà Nội

Tên lửa thay đổi cuộc chơi HIMARS của Ukraine đang ở đâu?

Quân sự

Tên lửa thay đổi cuộc chơi HIMARS của Ukraine đang ở đâu?

Từng được kỳ vọng là “vũ khí thay đổi cuộc chơi”, nhưng tên lửa HIMARS của Ukraine đã mất dạng trên chiến trường Ukraine, đúng lúc Kiev cần nhất.

Tiến Minh
Tạp chí The Atlantic của Mỹ, có bài viết của hai cựu sĩ quan quân đội Mỹ đã nghỉ hưu, từng là cố vấn cho quân đội Ukraine, cho biết các hệ thống tác chiến điện tử (EW) của Nga, đã làm giảm hiệu quả của hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân HIMARS của Mỹ, được Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) sử dụng hơn 90%.
Theo hai cựu quân nhân Mỹ, cho biết người Ukraine từng rất hy vọng vào tên lửa HIMARS, coi đó là “vũ khí thay đổi cuộc chơi”, có thể tấn công các mục tiêu ở sâu phía sau hậu phương của quân đội Nga (RFAF). Nhưng giờ đây, do các hệ thống tác chiến điện tử của Nga hoạt động mạnh, nên tỷ lệ thành công của nó chỉ còn dưới 10%.
Hai cựu quân nhân Mỹ cho rằng, bất kỳ vũ khí nào được phát triển ở Ukraine với sự hỗ trợ của phương Tây đều sẽ vấp phải các biện pháp phòng vệ của Nga trong vòng vài tuần. "Cả hai quân đội đều đang đổi mới với tốc độ vượt xa ngành công nghiệp quốc phòng trì trệ của Mỹ và NATO", họ lưu ý.
The Atlantic cũng làm rõ rằng, 5 trong số 31 xe tăng Abrams lừng lẫy mà Mỹ chuyển giao cho AFU vẫn còn hoạt động ở Ukraine. Số còn lại đã bị RFAF phá hủy. Và nó đã không thể phát huy được tính năng kỹ chiến thuật trên chiến trường ác liệt như Nga-Ukraine, như truyền thông phương Tây quảng cáo.
Còn theo Trung tá quân đội Nga đã nghỉ hưu và cũng là một chuyên gia phân tích quân sự, ông Oleg Ivannikov, cho biết các nhà khoa học Nga đã đạt được một “phép màu công nghệ” thực sự, khi nhanh chóng làm giảm hiệu quả của hệ thống HIMARS trong một thời gian ngắn như vậy.
"Trong một cuộc xung đột quân sự hiện đại, chúng ta liên tục phải đối mặt với những công nghệ mới mà đối phương sử dụng. Nhưng các chuyên gia Nga, đã phân tích chúng đến từng chi tiết nhỏ nhất và làm mọi cách có thể để tạo ra hệ thống phòng thủ và cải tiến hệ thống tác chiến điện tử", ông Ivannikov nói viết trên tạp chí Aif.ru.
Ông Ivannikov nói thêm: "Việc người Mỹ thừa nhận rằng HIMARS đã mất đi những đặc điểm độc đáo chiến trường Ukraine và trở thành tên lửa thông thường, đó là kết quả hợp lý từ công trình nghiên cứu của các nhà khoa học chúng tôi".
Trung tá Ivannikov cũng tin rằng, thành công của các nhà khoa học Nga đã gây bất ngờ cho phương Tây. "Họ đã có những mốc thời gian hoàn toàn khác biệt cho phản ứng của chúng tôi. Trên thực tế, họ đã tạo nên một kỳ tích công nghệ thực sự, khi xác định được điểm yếu của tên lửa Mỹ trong một thời gian ngắn như vậy", chuyên gia này nhấn mạnh.
Chiến tranh hiện đại đang trở thành cuộc chiến với những thiết bị không người lái và tác chiến điện tử (EW), đang trở thành một trong những "thợ săn" đầu tiên nhắm vào chúng. Lĩnh vực quân sự này đang phát triển nhanh chóng, ngang ngửa với tốc độ mà các nhà sản xuất UAV đang cố gắng bắt kịp.
Các chuyên gia quân sự Mỹ báo cáo tình trạng quá tải cực độ, của các hệ thống tác chiến điện tử Nga tại Donbass. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến việc sử dụng các loại vũ khí dẫn đường chính xác, sử dụng tín hiệu vệ tinh GPS, dù là bom hàng không, đạn pháo, UAV hay tên lửa HIMARS.
Kết quả là, vũ khí dẫn đường chính xác mà quân đội Ukraine nhận được từ phương Tây, phần lớn đã bị năng lực EW của Nga vô hiệu hóa. Việc gián đoạn các kênh liên lạc truyền lệnh, đã dẫn đến hỗn loạn giữa các đơn vị tấn công của AFU ở chiến trường. Các nhóm tấn công, do mất liên lạc với cấp trên, đã chọn cách rút lui; và khi bị bao vây, họ đầu hàng.
Trong khi đó trên chiến trường Ukraine, RFAF đã bắt đầu tích cực áp dụng một chiến thuật mới trong các cuộc tấn công vào các vị trí của AFU, bằng cách sử dụng UAV FPV được phóng từ các UAV lớn hơn. Các nguồn tin quân sự Ukraine đã đưa tin về điều này.
Theo một binh sĩ AFU có mật danh "Shadow", một cuộc tấn công của RFAF vào Zaporizhzhia ngày hôm nay, đã sử dụng một UAV trinh sát Orlan-10 làm phương tiện mang phóng và chuyển tiếp tín hiệu điều khiển cho UAV FPV. Các bức ảnh mà anh ta công bố, cho thấy một UAV trinh sát được gắn UAV FPV nhỏ trên cánh.
Cấu hình theo kiểu “mẹ - con” này, cho phép tấn công các mục tiêu cách tiền tuyến hàng chục km - ngay phía sau chiến tuyến phòng ngự của AFU. Theo người lính Ukraine, công nghệ hiện đang được thử nghiệm, nhưng cuối cùng có thể sẽ được sử dụng rộng rãi.
Một quân nhân Ukraine khác, cho biết RFAF cũng đã bắt đầu sử dụng UAV Molniya để đưa UAV FPV đến các khu vực hậu phương. Một đặc điểm quan trọng của chiến thuật này là sử dụng thẻ SIM điện thoại để điều khiển từ xa: Molniya bay mà không cần kênh liên lạc chủ động, định vị bằng la bàn, nên giảm khả năng bị phát hiện.
Khi nằm trong vùng phủ sóng di động, việc điều khiển UAV FPV thông qua thẻ SIM sẽ được kích hoạt, cho phép người vận hành dẫn đường cho nó đến mục tiêu sâu trong khu vực phòng thủ. Hệ thống này, theo các nguồn tin, vượt qua giới hạn tầm hoạt động của tín hiệu điều khiển vô tuyến UAV FPV truyền thống và giúp thực hiện các cuộc tấn công ở những khu vực mà các UAV thông thường cùng loại không thể tiếp cận. (Nguồn ảnh TASS, Al Jazeera, Kyiv Post).
Tiến Minh
Aif
#HIMARS #tác chiến điện tử #chiến tranh điện tử #EW #GPS #pháo phản lực HIMARS

