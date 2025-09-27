Động cơ in 3D sẽ làm thay đổi công nghệ chế tạo tên lửa và UAV

Tại Ukraine, đất nước này hiện sản xuất 5 triệu máy bay không người lái nhỏ mỗi năm và đang hướng đến sản xuất khoảng 300.000 máy bay không người lái tầm xa mỗi năm. Thậm chí Mỹ còn không thể đạt được mức sản xuất đó. Điều này cho thấy mọi lực lượng quân sự trên thế giới cần gấp rút tái cơ cấu, sớm đưa các loại động cơ in 3D vào sản xuất cho quốc phòng.