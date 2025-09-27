Hà Nội

Động cơ in 3D sẽ làm thay đổi công nghệ chế tạo tên lửa và UAV

Quân sự

Động cơ in 3D sẽ làm thay đổi công nghệ chế tạo tên lửa và UAV

Beehive Industries đã đáp ứng nhu cầu sản xuất các động cơ tên lửa cỡ nhỏ với giá thành rẻ phục vụ cho những cuộc xung đột tiêu hao cường độ cao.

Tuệ Minh
Kích thước nhỏ của các loại động cơ in 3D đóng vai trò quan trọng trong công việc phát triển công nghệ tên lửa. Cho phép tạo ra các bộ phận phức tạp với chi phí thấp hơn, giảm thời gian sản xuất và khôi phục hoạt động linh hoạt trong thiết kế để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt trong nhu cầu quốc phòng.
Trong chiến tranh tiêu hao cường độ cao hiện đại, cần một số lượng cực lớn các loại tên lửa, UAV được sản xuất nhanh, chi phí thấp. Đây vốn dĩ là thế yếu của nhiều cường quốc quân sự vốn nổi tiếng có "sức mạnh công nghệ vũ khí".
Để dễ bề hình dung, trong một cuộc xung đột, bên yếu thế hơn lại dùng các loại vũ khí đơn giản, rẻ tiền tấn công hàng loạt vào đối thủ mạnh hơn nhiều về công nghệ. Bên bị tấn công lại phải dùng các tên lửa phòng không đắt đỏ có thể lên đến hàng triệu đô chỉ để bắn hạ một UAV hay quả rocket có giá chỉ vài trăm đô.
Ví dụ, một quả tên lửa Patriot có giá lên đến 4 triệu đô. Trong khi đó, một tên lửa Tamir có giá 100.000 - 200.000 USD/quả, tên lửa Qassam do Hamas tự chế chỉ có giá 500-600 USD/quả. Điều này sẽ tạo ra một mức chênh lệch tiêu hao khủng khiếp, làm quá tải các hệ thống phòng không, đồng thời tạo ra áp lực kinh phí khó cân đối.
Các loại UAV cũng vậy, thậm chí các phương tiện này cũng đã làm thay đổi vĩnh viễn cách thức các cuộc xung đột diễn ra. Điều này buộc các cường quốc quân sự phải tìm đến các giải pháp để vừa có thể đảm bảo kịp thời cung ứng loại vũ khí tương với số lượng cực lớn, nhưng giá cả phải hợp lý. Vì thế, đây là cơ hội cho các động cơ in 3D phát huy vai trò.
Các mô hình động cơ có kích thước nhỏ, từ 12 đến 20 cm, với lực đẩy từ 100 đến 300 lbf và nặng khoảng 6,8 đến 16 kg được sản xuất rất nhanh bằng phương pháp này. Giúp quân đội các nước nhanh chóng lấp đầy khoảng trống về năng lực sản xuất động cơ và đảm bảo hàng dự phòng.
Những loại động cơ này có thể được sử dụng cho tên lửa, các loại tên lửa hành trình nhẹ hơn mới hoặc nhiều máy bay không người lái. Trong trường hợp phải tham gia vào một cuộc xung đột, đặc biệt là một cuộc xung đột kéo dài, thì sẽ cần hàng nghìn động cơ này.
Tại Ukraine, đất nước này hiện sản xuất 5 triệu máy bay không người lái nhỏ mỗi năm và đang hướng đến sản xuất khoảng 300.000 máy bay không người lái tầm xa mỗi năm. Thậm chí Mỹ còn không thể đạt được mức sản xuất đó. Điều này cho thấy mọi lực lượng quân sự trên thế giới cần gấp rút tái cơ cấu, sớm đưa các loại động cơ in 3D vào sản xuất cho quốc phòng.
Khác với Nga, Trung Quốc hay Ấn Độ, tại Mỹ gần như không có các công ty sản xuất tuabin siêu nhỏ thương mại. Gần đây, nổi lên một cái tên và nhà thầu này nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của Lầu năm góc. Đó là Beehive Industries.
Công ty này nhanh chóng giành được hợp đồng in động cơ cho Không quân Mỹ trị giá 12 triệu đô la vào tháng 10 năm 2024, và vào tháng 3 năm 2025 đơn vị quản lý các dự án mua sắm nhanh cho Lầu năm góc để nghiên cứu sâu hơn về hệ thống đẩy cho Máy bay Không người lái (UAV) bằng cách phát triển động cơ Frenzy 200 lbf.
Beehive Industries đang ngồi trên một mỏ vàng thực sự nếu họ thực hiện được điều này. Họ hoạt động trong một thị trường tương đối mới với ít sản phẩm đáng tin cậy. Công ty này sử dụng máy in 3D GE với đội ngũ giàu kinh nghiệm (thường là cựu nhân viên GE). Với nhiều lợi thế mà sản xuất bồi đắp mang lại về giảm trọng lượng, lưu lượng dòng chảy tốt hơn, hợp nhất chi tiết, giảm lắp ráp, mua hàng dễ dàng hơn, v.v.
Beehive chỉ là một đại diện tiêu biểu, ví dụ cho thấy vai trò của cách thức sản xuất bằng phương pháp in 3D. Đặc biệt đối với việc sản xuất các loại động cơ dành cho tên lửa và UAV trong lĩnh vực quân sự. Nó đã làm thay đổi mãi mãi một nền công nghiệp, bởi sự thay đổi không thể đảo ngược của các phương thức chiến tranh hiện đại.
Hệ thống vi sóng, tiêu diệt bầy đàn UAV trong nháy mắt.
Tuệ Minh
3dprint.com
