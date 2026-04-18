Hải quân Mỹ đối mặt với thiếu hụt lương thực nghiêm trọng trên tàu sân bay

Thủy thủ trên USS Abraham Lincoln đang trải qua thiếu thực phẩm, ảnh hưởng đến tinh thần và khả năng chiến đấu do gián đoạn hậu cần.

Nguyễn Cúc

Một tàu sân bay của Hải quân Mỹ hoạt động gần Iran đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng, khi các tuyến hậu cần bị gián đoạn trong bối cảnh chiến dịch quân sự kéo dài tại Trung Đông.

Theo các nguồn tin, thủy thủ đoàn trên tàu - được cho là tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln - đã phải đối diện với khẩu phần ăn giảm sút rõ rệt cả về chất lượng lẫn số lượng. Nhiều hình ảnh và thông tin từ gia đình binh sĩ cho thấy các bữa ăn chỉ gồm khẩu phần rất nhỏ, thiếu thực phẩm tươi và không đủ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cơ bản.

Tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp USS Tripoli

Một số quân nhân cho biết họ thường xuyên trong tình trạng đói, thậm chí phải chia nhỏ khẩu phần hoặc ăn “khi có thể”. Tình trạng này được cho là đang ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và sức chịu đựng của thủy thủ đoàn trong điều kiện triển khai dài ngày trên biển.

Nguyên nhân chính của tình trạng này được xác định là sự gián đoạn nghiêm trọng của chuỗi hậu cần. Đáng chú ý, hệ thống bưu chính quân sự - vốn cho phép gia đình gửi thực phẩm và nhu yếu phẩm bổ sung - đã bị đình chỉ do các yếu tố an ninh và đóng cửa không phận liên quan đến xung đột. Điều này khiến các kiện hàng tiếp tế từ hậu phương không thể đến tay binh sĩ.

Trong khi đó, các tàu chiến Mỹ đang hoạt động với cường độ cao tại khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz - nơi diễn ra căng thẳng quân sự leo thang. Việc duy trì sự hiện diện quân sự liên tục, kết hợp với hạn chế tiếp tế trên biển, đã tạo ra áp lực lớn đối với hệ thống hậu cần vốn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng ổn định.

Bối cảnh rộng hơn cho thấy khu vực này đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất về vận tải biển và năng lượng trong nhiều thập kỷ, khi tuyến hàng hải chiến lược bị gián đoạn và rủi ro an ninh gia tăng.

Các tiêm kích F-35C và F/A-18E/F trên siêu tàu sân bay USS Abraham Lincoln hiện đã được triển khai tới Trung Đông

Các chuyên gia quân sự nhận định, việc thiếu hụt lương thực - dù ở mức độ nào - cũng là dấu hiệu đáng lo ngại đối với một lực lượng vốn nổi tiếng với hệ thống hậu cần toàn cầu mạnh mẽ như quân đội Mỹ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống binh sĩ mà còn có thể tác động tới hiệu quả tác chiến nếu kéo dài.

Hiện chưa có xác nhận chính thức từ Lầu Năm Góc về mức độ nghiêm trọng của vấn đề, tuy nhiên các báo cáo từ nhiều nguồn cho thấy tình trạng khó khăn hậu cần đang hiện hữu và có nguy cơ tiếp diễn nếu chiến dịch quân sự tiếp tục kéo dài mà không được cải thiện về tiếp tế.

Hậu cần là yếu tố sống còn trong chiến tranh hiện đại, đặc biệt với lực lượng viễn chinh như Hải quân Mỹ. Việc xuất hiện tình trạng thiếu lương thực cho thấy áp lực lớn từ chiến dịch kéo dài và môi trường tác chiến phức tạp tại Trung Đông. Nếu không được khắc phục nhanh, vấn đề này có thể ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu và khả năng duy trì hiện diện liên tục trên biển - một yếu tố then chốt trong chiến lược kiểm soát khu vực của Mỹ.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/us-navy-supercarrier-food-shortages
#tàu sân bay Mỹ #USS Abraham Lincoln #hải quân Mỹ #Iran #hậu cần quân sự #chiến sự Trung Đông

Mỹ sẽ điều tàu sân bay thứ hai đến Trung Đông?

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể điều thêm tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông nếu đàm phán với Iran thất bại. 

Trả lời phỏng vấn hãng Axios hôm 10/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc việc triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai đến khu vực Trung Đông để chuẩn bị cho hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán với Iran thất bại.

​"Hoặc chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn như lần trước", ông Trump nói với Axios.

Mỹ bắn rơi UAV Iran gần tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Một UAV của Iran bị tiêm kích Mỹ bắn hạ khi tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln, làm dấy lên lo ngại về leo thang căng thẳng khu vực.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày cho biết một tiêm kích Hải quân Mỹ đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) của Iran khi phương tiện này tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động trên biển Ả Rập. Sự việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng quân sự giữa Washington và Tehran tại khu vực Trung Đông.

Theo CENTCOM, chiếc UAV Iran đã “tiếp cận một cách hung hăng” tàu sân bay Mỹ với “ý đồ không rõ ràng”, đồng thời tiếp tục bay về phía mục tiêu bất chấp các biện pháp hạ nhiệt do lực lượng Mỹ triển khai trên vùng biển quốc tế. Trước nguy cơ đe dọa an toàn cho cụm tác chiến tàu sân bay, tiêm kích F-35C xuất phát từ USS Abraham Lincoln đã khai hỏa và bắn hạ UAV.

Mỹ điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới Trung Đông

Washington tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông nhằm răn đe Iran, thể hiện khả năng can thiệp nhanh và duy trì ưu thế trên khu vực.

Hải quân Mỹ đang điều động một cụm tác chiến tàu sân bay hướng tới Iran khi ông Trump cảnh báo Tehran giữa lúc căng thẳng hạt nhân leo thang và bất ổn khu vực gia tăng. (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/1/2026 tuyên bố Washington đang điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) tới Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân, đối đầu gián tiếp với Israel và tình hình bất ổn nội bộ tại quốc gia Hồi giáo này.

Theo Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, động thái được mô tả như một “hạm đội răn đe”, nhằm phát đi thông điệp rõ ràng về khả năng sẵn sàng can thiệp quân sự của Mỹ, đồng thời bảo đảm các phương án phản ứng nhanh nếu tình hình an ninh khu vực vượt tầm kiểm soát.

