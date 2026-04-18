Hải quân Mỹ đối mặt với thiếu hụt lương thực nghiêm trọng trên tàu sân bay

Thủy thủ trên USS Abraham Lincoln đang trải qua thiếu thực phẩm, ảnh hưởng đến tinh thần và khả năng chiến đấu do gián đoạn hậu cần.

Một tàu sân bay của Hải quân Mỹ hoạt động gần Iran đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng, khi các tuyến hậu cần bị gián đoạn trong bối cảnh chiến dịch quân sự kéo dài tại Trung Đông.

Theo các nguồn tin, thủy thủ đoàn trên tàu - được cho là tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln - đã phải đối diện với khẩu phần ăn giảm sút rõ rệt cả về chất lượng lẫn số lượng. Nhiều hình ảnh và thông tin từ gia đình binh sĩ cho thấy các bữa ăn chỉ gồm khẩu phần rất nhỏ, thiếu thực phẩm tươi và không đủ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cơ bản.

Tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp USS Tripoli

Một số quân nhân cho biết họ thường xuyên trong tình trạng đói, thậm chí phải chia nhỏ khẩu phần hoặc ăn “khi có thể”. Tình trạng này được cho là đang ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và sức chịu đựng của thủy thủ đoàn trong điều kiện triển khai dài ngày trên biển.

Nguyên nhân chính của tình trạng này được xác định là sự gián đoạn nghiêm trọng của chuỗi hậu cần. Đáng chú ý, hệ thống bưu chính quân sự - vốn cho phép gia đình gửi thực phẩm và nhu yếu phẩm bổ sung - đã bị đình chỉ do các yếu tố an ninh và đóng cửa không phận liên quan đến xung đột. Điều này khiến các kiện hàng tiếp tế từ hậu phương không thể đến tay binh sĩ.

Trong khi đó, các tàu chiến Mỹ đang hoạt động với cường độ cao tại khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz - nơi diễn ra căng thẳng quân sự leo thang. Việc duy trì sự hiện diện quân sự liên tục, kết hợp với hạn chế tiếp tế trên biển, đã tạo ra áp lực lớn đối với hệ thống hậu cần vốn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng ổn định.

Bối cảnh rộng hơn cho thấy khu vực này đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất về vận tải biển và năng lượng trong nhiều thập kỷ, khi tuyến hàng hải chiến lược bị gián đoạn và rủi ro an ninh gia tăng.

Các tiêm kích F-35C và F/A-18E/F trên siêu tàu sân bay USS Abraham Lincoln hiện đã được triển khai tới Trung Đông

Các chuyên gia quân sự nhận định, việc thiếu hụt lương thực - dù ở mức độ nào - cũng là dấu hiệu đáng lo ngại đối với một lực lượng vốn nổi tiếng với hệ thống hậu cần toàn cầu mạnh mẽ như quân đội Mỹ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống binh sĩ mà còn có thể tác động tới hiệu quả tác chiến nếu kéo dài.

Hiện chưa có xác nhận chính thức từ Lầu Năm Góc về mức độ nghiêm trọng của vấn đề, tuy nhiên các báo cáo từ nhiều nguồn cho thấy tình trạng khó khăn hậu cần đang hiện hữu và có nguy cơ tiếp diễn nếu chiến dịch quân sự tiếp tục kéo dài mà không được cải thiện về tiếp tế.