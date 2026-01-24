Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Mỹ điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới Trung Đông

Washington tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông nhằm răn đe Iran, thể hiện khả năng can thiệp nhanh và duy trì ưu thế trên khu vực.

Nguyễn Cúc
Hải quân Mỹ đang điều động một cụm tác chiến tàu sân bay hướng tới Iran khi ông Trump cảnh báo Tehran giữa lúc căng thẳng hạt nhân leo thang và bất ổn khu vực gia tăng. (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)
Hải quân Mỹ đang điều động một cụm tác chiến tàu sân bay hướng tới Iran khi ông Trump cảnh báo Tehran giữa lúc căng thẳng hạt nhân leo thang và bất ổn khu vực gia tăng. (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/1/2026 tuyên bố Washington đang điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) tới Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân, đối đầu gián tiếp với Israel và tình hình bất ổn nội bộ tại quốc gia Hồi giáo này.

Theo Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, động thái được mô tả như một “hạm đội răn đe”, nhằm phát đi thông điệp rõ ràng về khả năng sẵn sàng can thiệp quân sự của Mỹ, đồng thời bảo đảm các phương án phản ứng nhanh nếu tình hình an ninh khu vực vượt tầm kiểm soát.

trump-orders-us-navy-strike-group-toward-iran-as-nuclear-tensions-escalate-1d952ad0.jpg
Hải quân Mỹ đang điều động một cụm tác chiến tàu sân bay hướng tới Iran khi ông Trump cảnh báo Tehran giữa lúc căng thẳng hạt nhân leo thang và bất ổn khu vực gia tăng. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Đợt tăng cường lực lượng lần này chủ yếu dựa trên việc điều chuyển các năng lực hải quân hạng nặng từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sang khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Trọng tâm là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln, mang theo không đoàn trên hạm và nhiều tàu hộ tống hiện đại.

Tham gia đội hình bảo vệ tàu sân bay là hàng loạt tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, gồm USS Mitscher, USS McFaul, USS Oscar Austin, USS Roosevelt, USS Bulkeley và USS Paul Ignatius. Các tàu này được trang bị hệ thống tác chiến Aegis cùng radar SPY-1D, có khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các mối đe dọa trên không.

Đáng chú ý, hệ thống phóng thẳng đứng của các tàu khu trục cho phép mang tên lửa hành trình Tomahawk, với tầm bắn vượt 1.500 km tùy biến thể, đủ khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Iran từ ngoài khu vực nguy hiểm.

Bên cạnh lực lượng mặt nước, Mỹ còn tăng cường năng lực tác chiến dưới biển. Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia USS South Dakota (SSN-790) đảm nhiệm các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tấn công chính xác. Trong khi đó, tàu ngầm USS Georgia (SSGN-729) - phiên bản cải hoán từ lớp Ohio - có thể mang số lượng lớn tên lửa Tomahawk, tạo khả năng tấn công bão hòa khó bị phát hiện.

Những lực lượng này được bổ sung vào thế trận quân sự vốn đã đáng kể của Mỹ tại Trung Đông. Hiện Washington duy trì nhiều tàu chỉ huy, tàu hậu cần, tàu tác chiến ven bờ cùng các căn cứ không quân tiền phương. Trên không, các phi đội F-35A, F-15E, F-16 và A-10 vẫn đang thường trực, được hỗ trợ bởi mạng lưới trinh sát - tình báo gồm RC-135, P-8A Poseidon, MQ-9 Reaper và máy bay tiếp dầu KC-135, KC-46A.

Theo giới phân tích, sự hiện diện của USS Abraham Lincoln giúp Mỹ sở hữu năng lực kiểm soát không phận cơ động, không phụ thuộc vào căn cứ trên bộ và ít chịu ràng buộc chính trị từ các nước sở tại. Không đoàn trên hạm có thể duy trì nhịp độ xuất kích cao, thực hiện các đòn tấn công chính xác tầm xa và củng cố ưu thế trên không nếu xảy ra xung đột.

Động thái này nối tiếp chuỗi hành động cứng rắn của Mỹ trong hồ sơ Iran. Trước đó, vào giữa năm 2025, Washington từng phối hợp với Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số cơ sở hạt nhân của Iran. Trong bối cảnh hiện nay, việc điều nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông được xem là tư thế răn đe chủ động, nhằm duy trì sức ép quân sự và ngăn chặn nguy cơ leo thang mất kiểm soát tại khu vực vốn đã nhiều bất ổn.

Army recognition
Link bài gốc Copy link
https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2026/trump-orders-u-s-navy-strike-group-toward-iran-as-nuclear-tensions-escalate
#USS Abraham Lincoln #Mỹ – Iran #tàu sân bay Mỹ #CENTCOM #Tomahawk #hải quân Mỹ

Bài liên quan

Quân sự

Hệ thống phòng thủ Golden Dome Mỹ muốn phát triển mạnh cỡ nào?

Hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome của Mỹ mặc dù vừa được manh nha phát triển đã phải nhận chỉ trích vì tính thiếu khả thi bởi những khả năng không tưởng cũng như quy mô khổng lồ của nó.

He thong phong thu Golden Dome My muon phat trien manh co nao?

Hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome (Vòm vàng) được Mỹ phát triển nhằm đáp ứng cho một cuộc xung đột ngoài không gian, nhiệm vụ của tổ hợp vũ khí này là đánh chặn các mục tiêu bên trong vũ trụ.

Xem chi tiết

Quân sự

F-35C trên tàu sân bay, "quân át chủ bài" của Mỹ trong căng thẳng với Iran

F-35C, biến thể tối ưu của Mỹ, đóng vai trò hỗ trợ thu thập tình báo và tấn công trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, bất chấp hạn chế kỹ thuật.

F-35C thuộc Phi đội Tiêm kích tấn công Thủy quân lục chiến 314 (USMC)

Ngày 20/1, tàu sân bay siêu hạng lớp Nimitz USS Abraham Lincoln cùng Cụm tác chiến tàu sân bay đi kèm đã hoàn tất hành trình quá cảnh eo biển Malacca, chính thức rời khu vực tác chiến của Hạm đội 7, bao gồm Biển Đông, để chuyển sang khu vực phụ trách của Hạm đội 5 tại Trung Đông. Động thái này diễn ra sau khi Washington quyết định kết thúc sớm nhiệm vụ của nhóm tác chiến tại Tây Thái Bình Dương.

Việc điều hướng lại USS Abraham Lincoln được xem là một phần trong đợt tăng cường quân sự quy mô lớn do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran. Song song với việc tái triển khai tàu sân bay, Mỹ cũng đã điều động thêm lực lượng lục quân và không quân tới Trung Đông, đồng thời rút một số khí tài khỏi các căn cứ được đánh giá là dễ bị Iran hoặc các lực lượng thân Tehran tấn công trả đũa.

Xem chi tiết

Quân sự

Hải quân Mỹ giới thiệu tàu hộ vệ mới FF(X) để tăng cường năng lực chiến đấu

Tàu FF(X) là lớp chiến hạm nhỏ, sản xuất nhanh, linh hoạt, giúp Mỹ mở rộng lực lượng mặt nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu.

Tại Hội nghị Hiệp hội Hải quân Mặt nước (Surface Navy Association - SNA) năm 2025, Hải quân Mỹ đã chính thức công bố các thông số kỹ thuật và đồ họa khái niệm đầu tiên của tàu hộ vệ FF(X) - lớp tàu chiến mặt nước cỡ nhỏ mới, dự kiến được trao hợp đồng trong năm 2026.

Động thái này được đánh giá là nỗ lực quan trọng nhằm nhanh chóng khôi phục quy mô và khả năng tác chiến của hạm đội, trong bối cảnh chương trình tàu hộ vệ lớp Constellation bị hủy bỏ do đội chi phí, gia tăng độ phức tạp và chậm tiến độ kéo dài.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới