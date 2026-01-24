Mỹ điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/1/2026 tuyên bố Washington đang điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) tới Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân, đối đầu gián tiếp với Israel và tình hình bất ổn nội bộ tại quốc gia Hồi giáo này.

Theo Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, động thái được mô tả như một “hạm đội răn đe”, nhằm phát đi thông điệp rõ ràng về khả năng sẵn sàng can thiệp quân sự của Mỹ, đồng thời bảo đảm các phương án phản ứng nhanh nếu tình hình an ninh khu vực vượt tầm kiểm soát.

Hải quân Mỹ đang điều động một cụm tác chiến tàu sân bay hướng tới Iran khi ông Trump cảnh báo Tehran giữa lúc căng thẳng hạt nhân leo thang và bất ổn khu vực gia tăng. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Đợt tăng cường lực lượng lần này chủ yếu dựa trên việc điều chuyển các năng lực hải quân hạng nặng từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sang khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Trọng tâm là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln, mang theo không đoàn trên hạm và nhiều tàu hộ tống hiện đại.

Tham gia đội hình bảo vệ tàu sân bay là hàng loạt tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, gồm USS Mitscher, USS McFaul, USS Oscar Austin, USS Roosevelt, USS Bulkeley và USS Paul Ignatius. Các tàu này được trang bị hệ thống tác chiến Aegis cùng radar SPY-1D, có khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các mối đe dọa trên không.

Đáng chú ý, hệ thống phóng thẳng đứng của các tàu khu trục cho phép mang tên lửa hành trình Tomahawk, với tầm bắn vượt 1.500 km tùy biến thể, đủ khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Iran từ ngoài khu vực nguy hiểm.

Bên cạnh lực lượng mặt nước, Mỹ còn tăng cường năng lực tác chiến dưới biển. Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia USS South Dakota (SSN-790) đảm nhiệm các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tấn công chính xác. Trong khi đó, tàu ngầm USS Georgia (SSGN-729) - phiên bản cải hoán từ lớp Ohio - có thể mang số lượng lớn tên lửa Tomahawk, tạo khả năng tấn công bão hòa khó bị phát hiện.

Những lực lượng này được bổ sung vào thế trận quân sự vốn đã đáng kể của Mỹ tại Trung Đông. Hiện Washington duy trì nhiều tàu chỉ huy, tàu hậu cần, tàu tác chiến ven bờ cùng các căn cứ không quân tiền phương. Trên không, các phi đội F-35A, F-15E, F-16 và A-10 vẫn đang thường trực, được hỗ trợ bởi mạng lưới trinh sát - tình báo gồm RC-135, P-8A Poseidon, MQ-9 Reaper và máy bay tiếp dầu KC-135, KC-46A.

Theo giới phân tích, sự hiện diện của USS Abraham Lincoln giúp Mỹ sở hữu năng lực kiểm soát không phận cơ động, không phụ thuộc vào căn cứ trên bộ và ít chịu ràng buộc chính trị từ các nước sở tại. Không đoàn trên hạm có thể duy trì nhịp độ xuất kích cao, thực hiện các đòn tấn công chính xác tầm xa và củng cố ưu thế trên không nếu xảy ra xung đột.

Động thái này nối tiếp chuỗi hành động cứng rắn của Mỹ trong hồ sơ Iran. Trước đó, vào giữa năm 2025, Washington từng phối hợp với Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số cơ sở hạt nhân của Iran. Trong bối cảnh hiện nay, việc điều nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông được xem là tư thế răn đe chủ động, nhằm duy trì sức ép quân sự và ngăn chặn nguy cơ leo thang mất kiểm soát tại khu vực vốn đã nhiều bất ổn.