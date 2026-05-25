Công an truy tìm nam thanh niên lái ô tô cán người rồi bỏ trốn sau cuộc nhậu

Công an Nghệ An đang xác minh, truy tìm nam thanh niên điều khiển ô tô cán qua một người rồi bỏ trốn sau vụ xô xát xảy ra đêm 24/5 trên đường Lê Mao kéo dài.

Sáng 25/5, thông tin từ Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, truy tìm nam thanh niên điều khiển ô tô cán qua một người rồi rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 24/5, tại đường Lê Mao kéo dài, phường Thành Vinh xảy ra vụ xô xát giữa một nam thanh niên và nhóm người khác sau cuộc nhậu.

Trong lúc ăn uống, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã rồi lao vào đánh nhau. Sau đó, một nam thanh niên được cho là đã lên ô tô, điều khiển xe lao thẳng về phía nhóm người đang đứng trên đường.

Chiếc ô tô sau đó cán qua người một nam thanh niên khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây ra vụ việc, tài xế nhanh chóng điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP Vinh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Thành Vinh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.