Xã hội

Hai người thương vong khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ ở Hà Nội

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã vào cuộc điều tra vụ tai nạn lao động tại đường Tôn Đức Thắng khiến một người tử vong, một người bị thương.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 22/10, hai người đi xe máy lưu thông qua khu vực có ngôi nhà đang tháo dỡ. Trong lúc di chuyển, chiếc xe của hai người này được cho là đã va vào tấm bạt che bên ngoài công trình.

capture-4760.png
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Cú va chạm khiến tấm bạt cùng một số vật liệu xây dựng bất ngờ rơi xuống, trúng vào người khiến cả hai ngã xuống đường, bị thương nặng và được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Trưa 22/10, đại diện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội cho biết đơn vị đã vào cuộc điều tra.

Theo thông tin ban đầu, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhận tin báo về sự cố tai nạn lao động lúc 9h30 cùng ngày, tại công trình số 121 Tôn Đức Thắng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc khiến ông M.Đ.G. (41 tuổi, ở Thanh Hóa) tử vong, bà Đ.T.Q. (35 tuổi, ở Tôn Đức Thắng, Hà Nội) bị thương.

Công an phường đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Nguồn: ĐTHĐT.
#tai nạn Hà Nội #người thương vong #đường Tôn Đức Thắng #công trình tháo dỡ #vụ tai nạn lao động

